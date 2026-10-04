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Méně mobilů, více deskovek. Zábava bez displejů láká stále víc, tvrdí data

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  15:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií
Češi tráví stále více času online, část z nich se proto snaží omezit používání digitálních technologií. Podle průzkumu STEM/MARK se o to už někdy pokusily téměř dvě třetiny lidí. Data společnosti Allegro.cz zároveň ukazují rostoucí zájem o aktivity mimo obrazovky, od sběratelských karet a vinylových desek po deskové hry či potřeby pro tvoření.

Výrazně rostou například prodeje sběratelských karet. Na Allegro.cz se meziročně zvýšily o více než 226 procent. Zájem táhnou především karty Pokémon, k tomu přispívají nové edice a speciální sady vydané k 30. výročí značky. Růst zaznamenávají také fotbalové karty Panini, jejichž prodeje ovlivňuje letošní mistrovství světa ve fotbale.

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Více lidé kupují i vinylové desky. Jejich prodeje v Česku meziročně vzrostly o více než 55 procent. Zájem se přitom netýká pouze jednoho žánru, mezi vyhledávanými nahrávkami jsou Ozzy Osbourne, Sandra i Gorillaz.

Více než dvojnásobné meziroční prodeje zaznamenaly také komiksy. Vedle mangy se prodávají klasické i superhrdinské tituly, například Jujutsu Kaisen, Invincible anebo SpongeBob.

Kreativní sady

Zájem ale není jen návratem ke sběratelství či nostalgie. Lidé častěji vyhledávají také činnosti, při nichž sami něco vytvářejí. Prodeje startovacích sad na decoupage (ubrousková technika) se více než ztrojnásobily. Roste také poptávka po potřebách pro šití, pletení, vyšívání či scrapbooking, způsob zpracování fotoalb, deníků, přáníček nebo dárků.

Volný čas mimo obrazovky lidé tráví také společně. Prodeje deskových her v Česku od začátku roku vzrostly o více než 80 procent. Daří se rodinným, logickým a vzdělávacím hrám, zájem je také o strategie a válečné hry. Mezi oblíbené tituly patří Karak, Catan nebo Magnetic Stones.

Více se prodávají rovněž hudební nástroje. Prodeje elektrických kytar vzrostly o více než 60 procent, u digitálních pian se více než zdvojnásobily. „Lidé někdy nechtějí trávit další čas u obrazovky, sledovat videa ani reagovat na notifikace. Místo toho si chtějí hrát, něco vytvářet nebo se vracet ke koníčkům z dětství. Zájem o analogové aktivity tak podle nás souvisí s potřebou na chvíli se odpojit i s nostalgií. Cestu k nim si hledá také mladší generace,“ říká mluvčí Allegro.cz Monika Brichtová.

Podle dat Allegro.cz tak vedle digitální zábavy roste zájem o aktivity, při nichž lidé nejsou jen diváky. Sbírají karty, poslouchají vinylové desky, hrají deskové hry nebo se učí novým dovednostem.

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