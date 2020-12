Není důvod, aby se hospody zavíraly, říká poslanec Volný

„V dnešní technologické společnosti není problém izolovat ohrožené skupiny společnosti. Ale není možné uzavřít celou ekonomiku,“ řekl Volný.

Opatření jsou podle něj horší než nemoc samotná a počty nemocných rostou i v zemích, kde se opatření dodržují „Pokud tu jsou prostředky, abychom byli individuálně zodpovědní a jsou tu lidé, kteří jsou připravení do toho jít, není důvod, aby zůstaly sektory ekonomiky zavřené,“ dodal.

„Nechceme peníze zadarmo, chceme si je vydělat, nechceme být omezování. Že se přes léto nepřipravil pořádný systém pomoci, je pro mě nepochopitelné,“ řekl provozní pivovarské restaurace Malý Janek Jiří Janeček.

Poslaneckou iniciativu uvítal. „Jsem rád, že si konečně někdo vzal naše podklady. Ať si vláda nemyslí, že by se lidé nesetkávali. Jen se přesunou do sklepů, do domácností,“ dodal.