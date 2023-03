Továrna na baterie se Česku vzdaluje. Volkswagen dá přednost USA, píše list

Podle deníku je důvodem to, že se Volkswagen chce soustředit na výstavbu obdobné továrny ve Spojených státech, kde by na ni mohl získat pobídky ve výši deseti miliard eur (235 miliard Kč).

Česká vláda o továrnu koncernu za 120 miliard Kč stojí. Možnou investici považuje za klíčovou pro transformaci autoprůmyslu ČR. Volkswagen se má do června vyjádřit, zda zvolí Líně v Česku, Polsko, Slovensko, či Maďarsko. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027 až 2028.

Kabinet stanovil klíčové stavby v lokalitě, které by bez gigafactory nevznikly, a je připravena dát na ně devět miliard korun. Automobilový koncern se měl do června vyjádřit, zda si pro investici vybere Česko, Polsko, Slovensko, či Maďarsko.

Nyní ale Volkswagen podle deníku, který se odvolává na osobu obeznámenou s rozhodováním automobilky, vyčkává, jak bude Evropská unie reagovat na masivní podporu Washingtonu pro zelenou energetiku, která dosahuje 369 miliard dolarů (8,25 bilionu Kč). „Plány v Severní Americe pokročily rychleji, než se čekalo, a předběhly rozhodování v Evropě,“ uvedl zdroj FT.

Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka na FT reagoval, a sdělil ČTK, že jednání zástupců české vlády s koncernem Volkswagen o možné výstavbě továrny na baterie do elektromobilů v Líních u Plzně nadále pokračují, stejně jako technická příprava projektu.

List zároveň píše, že Volkswagen i nadále počítá s výstavbou továren na baterie i v Evropě. Jsou k tomu ale podle koncernu potřeba „správné rámcové podmínky“. Volkswagen i další evropští výrobci baterií volají po větší podpoře podobných projektů ze strany EU i členských zemí.

O tom, že bude Volkswagen potřebovat na rozhodnutí o gigafatctory více času, mluvil před týdnem i předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer. Důvodem je podle něj případné zohlednění změn v novém balíčku podpůrných opatření v programu Green Deal, který chystá Evropská unie. „Česko má nyní v rámci kandidátských zemí skvělou pozici k získání gigafactory. Je ale nyní potřeba počkat, co přinese takzvaný nový Green Deal. Koncern jej musí zhodnotit i z hlediska dotací a investičních pobídek,“ uvedl Zellmer.

Boj o letiště, obec založila spolek

Plzeň však výstavbu továrny na výrobu baterií do elektromobilů odmítá. Koncern Volkswagen ji zvažuje postavit na záložním armádním letišti Líně u Plzně. Dopad, který by stavba na město měla, vyčíslila Plzeň na 12 miliard korun.

Z toho třeba dopravní projekty představují čtyři miliardy. Vedení radnice o tom informovalo ministry vlády ČR a předalo kabinetu seznam nezbytných kompenzačních projektů, které by podle Plzně musely vzniknout, pokud by stát projekt přes nesouhlas města prosadil. Primátor Roman Zarzycký naposledy minulý týden zopakoval, že projekt gigafactory není pro region vhodný, je nepřipravený a vláda ho chce prosadit na sílu.

Spolek Za klidný život v Nové Vsi se chce účastnit všech řízení ke stavbě továrny a chce shromáždit hlavní požadavky občanů Nové Vsi, která má nejvíc pozemků na letištní ploše.