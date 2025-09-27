Pokud vyhraje ANO, nejlepší by byla jeho koalice s vládní stranou, míní ekonomové

Autor:
  17:21
Vítězem voleb se s nejvyšší pravděpodobností stane hnutí ANO Andreje Babiše. Podle analytiků z Oxford Economics je tedy klíčové, koho vezme vítězná strana do vlády, to totiž ovlivní směřování české ekonomiky v příštích čtyřech letech. Nejpříznivější scénář počítá se spoluprací ANO s některou ze stran současné středopravé vlády.
Hnutí ANO odstartovalo kampaň v Olomouckém kraji, konkrétně ve městech...

Hnutí ANO odstartovalo kampaň v Olomouckém kraji, konkrétně ve městech Mohelnice, Šumperk, Šternberk a Uničov. Na snímku Andrej Babiš. (18. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Petr Fiala a předseda ANO Andrej Babiš před hlasováním o nedůvěře vládě...
Premiér Petr Fiala a předseda ANO Andrej Babiš před hlasováním o nedůvěře vládě...
Kampaň Hnutí Ano v Olomouci. (19. září 2025)
Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. (23....
7 fotografií

Základní scénář Oxford Economics počítá s tím, že se hnutí ANO spojí s jednou ze stran ze středopravicové vlády. To by byl pro trhy nejpříznivější scénář, protože by brzdil rozpočtové uvolnění, s nímž hnutí ANO samo počítá. Program ANO totiž zahrnuje rozvolnění veřejných financí zhruba o 95 miliard korun, tedy 1,2 procenta HDP.

Takový impuls by sice krátkodobě popohnal hospodářský růst, ale hlavně prostřednictvím běžných výdajů a daňových úlev – což ekonomika momentálně nepotřebuje, protože HDP už letos poroste tempem řadícím se do horní třetiny EU. Případní koaliční partneři by proto měli rozpočtové uvolnění alespoň částečně zkrotit.

Šéf STEM o překvapivém průzkumu: Fiala mobilizuje, ANO překřičeli radikálové

Analýza však zvažuje i jiné scénáře. Negativní varianta počítá s tím, že ANO sestaví většinu s okrajovými stranami ( Stačilo!, SPD a případně Motoristy). To by podle Oxford Economics vyvolalo negativní reakci trhů: obavy z rozhazovačnosti, vyšší inflace a oslabení institucionální kvality.

Výsledkem by bylo, že HDP by byl do konce volebního období o 1,5 procenta nižší, poměr dluhu k HDP by narostl o 3 procentní body a výnos desetiletých dluhopisů by vyskočil až na 5,2 procenta. Náklady na obsluhu dluhu by stouply ke 180 miliardám korun a do roku 2029 by se dluh přiblížil hranici 47 procent HDP. Trajektorie by navíc vedla k překročení dluhové brzdy už kolem roku 2034.

Pozitivní scénář, který analytici hodnotí jako málo pravděpodobný, by nastal, pokud by ANO se středopravicovými partnery prosadilo dílčí reformy, přenastavilo daňový systém, zvýšilo nabídku práce a infrastrukturní investice – konkrétně o 120 miliard korun nad základní úroveň. Pak by HDP do roku 2029 vzrostl o půl procenta nad základní scénář, investice by byly o 2 procenta vyšší a na trh práce by přibylo asi 50 tisíc lidí. Tyto faktory by posílily potenciál ekonomiky a snížily cenovou hladinu o 0,3 procenta.

Motorem růstu bude privátní sektor, představil Havlíček hospodářskou strategii

Bez ohledu na složení vlády přebere nový kabinet ekonomiku v poměrně příznivé kondici. Inflace se vrátila na dvouprocentní cíl, mzdy rostou solidně a kupní síla domácností konečně překonala předpandemickou úroveň. Úrokové sazby od vrcholu roku 2023 výrazně klesly, nezaměstnanost je jedna z nejnižších v EU a fiskální konsolidace současné vlády – byť nedokonalá – spolu s důchodovou reformou postavila veřejné finance na udržitelnější trajektorii.

Tento obraz ale klame. V krátkém horizontu hrozí české ekonomice americká cla, slabá zahraniční poptávka a pokračující propad investic. Spotřeba domácností může postupně oslabovat, jak se trh práce uvolňuje. Ve střednědobém horizontu zůstávají největší výzvou veřejné finance a klesající potenciál růstu.

Stát může stavět byty i školní kampus, říká lídr ANO Havlíček. Chce levnější energie

Oxford Economics proto varuje: největším rizikem není ani tak konkrétní koalice, ale promarnění času. Současné příznivé makroekonomické prostředí nabízí šanci k reformám pracovního trhu, energetiky, zdravotnictví a daňového systému. Pokud nová vláda tento prostor nevyužije, potenciál české ekonomiky se bude dál ztenčovat.

Vstoupit do diskuse (67 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel

Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou edici hodinek s názvem „WHAT IF … TARIFFS?“. Jelikož Trumpova administrativa na Švýcarsko uvalila...

Pokud vyhraje ANO, nejlepší by byla jeho koalice s vládní stranou, míní ekonomové

Vítězem voleb se s nejvyšší pravděpodobností stane hnutí ANO Andreje Babiše. Podle analytiků z Oxford Economics je tedy klíčové, koho vezme vítězná strana do vlády, to totiž ovlivní směřování české...

27. září 2025  17:21

Čína zvládá výpadek exportu do USA lépe, než se čekalo. Boduje v Indii i Africe

Čínský export do světa je navzdory americkým clům stále silný. Zemi se daří vyvážet zboží do Indie, Afriky či jihovýchodní Asie, proto i čínský obchodní přebytek momentálně dosahuje na rekordních 1,2...

27. září 2025

Na oddlužení by dosáhlo více lidí, často o něm ovšem nevědí

Zmírnění podmínek oddlužení zatím nepřineslo zamýšlený efekt. Řada dlužníků podmínkám nerozumí nebo se stydí o svých problémech mluvit. Pro některé jsou navíc splátky v oddlužení vyšší než exekuční...

27. září 2025

Metrostav zdvíhá unikátní most přes norský fjord. Stavba je atrakcí pro místní

Norská dceřiná společnost české firmy Metrostav osazuje ocelovou konstrukci nového mostu přes fjord Ramfojrd v severním Norsku. Podle společnosti jde o jeden z největších zdvihů mostní konstrukce v...

27. září 2025

Kdysi to byl luxus. Dnes se bezplatné wifi v letadlech stává novou normou

Ačkoliv hotely, kavárny či restaurace poskytují bezplatné wifi připojení svým zákazníkům již běžně, letadlům se tato vymoženost dlouho vyhýbala. Když už nějaký dopravce službu za poplatek nabízel,...

27. září 2025

Je tu první z podzimních státních svátků. Jak budou mít v neděli obchody otevřeno?

V neděli 28. září se slaví Den české státnosti a připomíná se také úmrtí knížete Václava. Svátek je jedním z nejvýznamnějších dní České republiky. Jaké obchody budou mít otevřeno?

27. září 2025

Katastrofy jako příležitost? Snad se zemědělci budou pojišťovat víc, doufá šéf Agra

Zatímco pro zemědělce může být sucho nebo krupobití katastrofa, pro pojišťovny představuje příležitost. Bez státní podpory se ale zemědělci pojišťovat nebudou, říká Vladimír John, šéf dvojky...

27. září 2025

„Největší peklo jsou vlhčené ubrousky.“ Jak v Bavorsku montují motory čerpadel

Premium

Z bavorského Hofu putují čerpadla a technologie firmy Wilo do více než osmdesáti zemí světa. V tamním závodě, kde pracují i Češi dojíždějící denně z Aše, vznikají zařízení pro zásobování pitnou vodou...

27. září 2025

Zálohování petek zavádí další český soused. Poláci budou vracet obaly do obchodů

Systém zálohování PET láhví a plechovek vstupuje v sousedním Polsku v platnost od začátku října. Při nákupu vybraných obalů zaplatí zákazníci zálohu, kterou dostanou zpět při navrácení nápojového...

26. září 2025

Německé aerolinky Lufthansa ruší tisíce míst. Zaostávají za konkurencí

Německé aerolinky Lufthansa se potýkají s vysokými náklady a s mnohem menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí. Plánují proto zrušit tisíce míst v administrativě. Tímto způsobem se snaží ušetřit a...

26. září 2025  19:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Německá divize výrobce autozámků míří do insolvence. Značka působí i v Česku

Německá divize jednoho ze světově nejvýznamnějších výrobců zamykacích systémů do aut bojuje s obrovskými finančními problémy. Společnost Kiekert, která vyrábí i v Česku nedaleko Přelouče, podala v...

26. září 2025

Tak úspěšný rok nepamatujeme. Výrobci cideru si pochvalují jablečnou úrodu

Britové se po rekordně teplém létě těší z nebývale povedené úrody jablek. Podle pěstitelů je plod§ nejen dostatek, ale navíc jsou proti předešlým rokům výrazně sladší. To těší především firmy, které...

26. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.