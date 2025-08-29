Zbavte nás papírování, zlevněte energie. Firmy řekly, co má nová vláda zařídit

„Vypořádat se s rostoucí byrokracií je pro menší subjekty daleko těžší než pro velké nadnárodní řetězce,“ zdůraznil místopředseda řetězce prodejen potravin Coop Lukáš Němčík. „Jsme zastánci krátkých dodavatelských řetězců, tedy co největšího prodeje lokálních potravin. Česká i evropská politická reprezentace dlouhodobě navenek tuto politiku podporuje, v praxi se však chová jinak,“ dodal.
Řadě obchodníků přijde zásadní, aby vláda zatočila se šedou ekonomikou. „To by mělo mít pozitivní efekty pro stát díky vyššímu výběru daní a zároveň by přispělo ke zlepšení podnikatelského prostředí.“