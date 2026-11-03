Proti návrhu na převod financování služby pod zemědělský úřad byl bývalý ministr zemědělství Marek Výborný. „Nerozumím tomu. Doopravdy si členové výboru myslí, že má ministerstvo zemědělství financovat vodní záchrannou službu? Je v tom opravdu aspoň nějaký záblesk smysluplnosti?“ ptal se.
Chápe, že vedení státních podniků Povodí ČR musí se záchrannou službou spolupracovat, ale to podle něj není důvod, aby se rozpočet pod ministerstvo začlenil. „Jsem připraven o tom vést debatu, pokud je to první informace o tom, že se plánuje zrušit ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), tak se pojďme bavit,“ dodal exministr.
Pokud jde ale podle něj o to, že na MMR nejsou peníze a tak se rozpočet vodních záchranářů přehodí na ministra zemědělství Martina Šebestyána, měl být návrh odmítnutý. Šebestyán však se změnou bez většího komentáře souhlasil.
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže je podle svého webu jediná celostátní organizace svého druhu, působí na 16 vodních plochách a 17 základnách, funguje nonstop. Je složkou integrovaného záchranného systému. Každoročně v ČR kvůli utonutí zemře v průměru 180–200 osob.