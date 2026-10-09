Sucho srazilo výrobu vltavských elektráren na polovinu. Přehrady omezují odtoky

Voda z přehrad vlivem sucha a kvůli nadlepšování toků řek postupně ubývá. Středočeský a Jihočeský kraj proto tento týden vyhlásily opatření kvůli suchu a u některých přehrad se snížil odtok.
Elektrárny nyní nemohou garantovat dodávku elektřiny v době největší odběrové špičky. ČEZ nahrazuje dodávky z jiných zdrojů, především z přečerpávací elektrárny Dalešice na Třebíčsku. „Všechny naše vodní elektrárny na Vltavě jsou v provozu, jejich výroba je ale vzhledem k uvedeným omezením výrazně snížena. Celková výroba vodních elektráren na Vltavě je v současnosti na 40 až 50 procentech dlouhodobého průměru,“ uvedl Schreier. Z Vraného nyní odtéká jen 28 metrů krychlových za sekundu, dvě soustrojí vodní elektrárny přitom dokážou zpracovat dohromady až 180 metrů krychlových za sekundu.
|
Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok
„Elektrárna Orlík při současném přítoku cca 15 metrů krychlových za sekundu může využívat maximálně tento objem vody, a její výroba je tak oproti původní situaci snížena na méně než polovinu,“ vysvětlil Schreier. Také ostatní elektrárny na jihu Čech, mezi něž patří Lipno I, Lipno II, Hněvkovice a Kořensko, využívají pouze vodu nutnou k zajištění minimálních průtoků a jejich výroba je oproti běžnému stavu nižší o desítky procent.
Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení ve středu rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin na Slapské a případně i Orlické přehradě.
Jihočeský kraj v úterý vyhlásil stav sucha pro celý region, umožní mu to mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží. Za běžného stavu by se k návrhu musely vyjadřovat různé instituce jako například rybářský svaz a celý proces by trval několik dní. Při stavu sucha však nastává zkrácené řízení, kdy povodí ve spolupráci s krajem může k úpravě odtoku přistoupit okamžitě.