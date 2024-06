Čtyři pětiny srážek se v Česku odpaří, říká vědec. V budoucnu to bude více

„Máme relativně problém v tom, že nám srážky nerostou, ale naopak teploty rostou velmi nahoru a spíš se pohybujeme v horní části toho nejkritičtějšího scénáře,“ popisuje Ansorge. Krajina je schopná pojmout pouze určité množství srážek, zbytek odteče. A ty, které se zadrží, se také nadále odpařují.

Mizí čím dál více i množství vody ve spodních vodách, kde obnova trvá desítky let i déle. Aby srážky kompenzovaly zvyšování teploty, bylo by podle něj nutné zvýšit podle slovenské studie roční deště o 100 mm, podle obdobné české studie pak o 60 až 70 mm.

To se ale neděje, srážky jsou v posledních letech na českém území zhruba stejné, pouze jsou zkoncentrované do menšího časového období, kdy následně dochází k přívalovým dešťům. „Začínáme mít více lokalit, kde výpar převažuje nad srážkami. A tyto aridní oblasti se nám přesouvají do vyšších poloh, kde dříve převládaly srážky a kompenzovaly situaci v nížinách dodal.

Že bude voda čím dál cennější a bude potřeba ji v krajině více zadržovat, vnímá více i průmysl. Například pivovary se snaží snižovat spotřebu vody, ČR je podle zástupců Radegastu na světové špici s průměrem 3,4 litru na litr piva skoro o litr pod světovým průměrem. Pivovar pak plánuje, že do roku 2030 vybuduje taková opatření, která celkově zadrží tolik vody, kolik má roční spotřebu. Tu už za posledních 15 let snížil o 44 procent.

Jednou z cest je zvyšování zadržování vody v půdě, další je tvorba tůní. Ročně proto platí milion korun na tvorbu 30 tůní ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR. To je samozřejmě zlomek z počtu tůní, které podnik ročně obnovuje nebo tvoří, podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové firma ročně investuje kolem 400 milionů korun na obnovu nebo regeneraci 200 tůní ročně.