Poslanec navrhl usnesení, aby se kompenzovaly peníze, o které přijdou kraje, o dalším způsobu například automatické valorizace by se podle něj mělo jednat v příštím roce po otevření novely vodního zákona. Pro změnu byl ministr zemědělství Martin Šebestyán i koaliční poslanci.
Polovina vod se v ČR bere z podzemních zdrojů, polovina z povrchových. Vodohospodářští odborníci se vesměs shodují, že je potřeba navýšení poplatku, aby nedošlo ke „drancování“ podzemních vod, které se doplňují mnohem pomaleji než vody povrchové.
Poplatky za odběr podzemních vod se nezvyšovaly od roku 2001, tedy čtvrt století. Poplatky za odběr povrchové vody se naopak postupem času zvyšují, určují je jednotlivá povodí, nejvyšší jsou podle dostupných informací v Povodí Moravy, kde přesahuje cena za metr krychlový devět korun, nejlevnější je Povodí Vltavy s 5,3 korun, zbytek republiky se pohybuje mezi nimi, píše poslanec ve zdůvodnění návrhu.
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Poslanec Tureček načetl návrh překvapivě na konci druhého čtení v minulém týdnu, od té doby se ozývají například zemědělci používající závlahy, výrobci piva nebo potravináři, že se jim skokové zvýšení nelíbí.
Například ředitel Svazu pivovarů a sladoven Petr Slunečko na výboru řekl, že není možné podobné věci schvalovat bez větší analýzy. Skokové zvýšení odmítl i mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek. „Úprava ceníku musí být pozvolná a předvídatelná. V poslední době se dostáváme do ekonomického paradoxu, který popírá základní logiku trhu.
Na jedné straně stojí neustálý veřejný i politický tlak na co nejlevnější potraviny pro zákazníky, na druhé straně se současně zdražují absolutně všechny vstupní náklady, od energií a pohonných hmot přes obalové poplatky až po růst mezd a čím dál složitější byrokracii,“ uvedl. Také předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha se vyjádřil, že jde o překvapivou novou zátěž pro zemědělské podniky.
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Podle předsedy Svazu vodního hospodářství a generálního ředitele Povodí ČR Petra Kubaly je nyní vhodná situace ke schválení. Návrh přišel těsně po volbách, další volby budou až prezidentské v lednu roku 2028. „Jste nejdál, kam se došlo po 25 letech,“ řekl poslancům výboru. Podle něj, kdyby k větší veřejné diskusi došlo, tak by se změna znovu neodsouhlasila. Podotkl, že podzemní voda má být podle zákona prioritně používaná na lidskou spotřebu, nikoliv například k závlahám. „A do budoucna bude priorita jenom jedna,“ dodal.
Výjimka pro malé zůstane
Tureček pak také připomněl, že jde o poplatky za odběr za metr krychlový, tedy o tisíc litrů vody. Jde tedy o zvýšení poplatku o půl haléře na litr, což se týká právě argumentu výrobců piva. Vodné a stočné je podle něj více než desetinásobně vyšší. Navíc od poplatku zůstanou ochránění maloodběratelé do 6 000 metrů krychlových ročně nebo 500 metrů krychlových měsíčně.
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Kromě změny výše poplatku navrhl Tureček, aby nově místo poslání poplatku jedna ku jedné do rozpočtu krajů a do Státního fondu životního prostředí (SFŽP) by měla jít sedmina do SFŽP a zbytek do rozpočtu ministerstva zemědělství. Podle Turečka je za změnou velký souboj s ministerstvem financí, které chtělo vybrané peníze posílat do všeobecní pokladní správy. Kraje se kvůli změně ohradili, předseda jejich asociace Radim Holiš v minulém týdnu uvedl, že jde o další braní peněz těmto samosprávním celkům.
Poslanci ale spolu se změnou odsouhlasili usnesení, aby ministerstvo krajům zhruba 360 milionů korun, které na vodohospodářská řešení využívají, stále posílalo. Kritici změny, například bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) však uvedl, že s podobným usnesením si budoucí ministři můžou i vytapetovat kancelář, pokud nebude podobná věc v zákoně, nic reálně neznamená.
Přesnější změny až příští rok
Diskuse se pak také vedla, zda skutečně zůstane poplatek v rámci navýšení zdrojů ministerstva zemědělství, které chce do budoucna nové necelé dvě miliardy korun, které získá, použít hlavně na stavbu nádrží. Riziko například znovu podle Výborného může být v tom, že o tyto peníze sníží v ministerstvo financí rozpočet úřadu.
Tureček nakonec navrhl, aby se případné změny a výjimky projednaly v příštím roce v novele vodního zákona. V ní by mohlo dojít k dalšímu zvyšování také poplatku například o inflaci, či zabudovat jiný valorizační mechanismus.
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Mnoha organizacím se nelíbí praxe vlády Andreje Babiše, kterou ale například používal už i minulý lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný, a sice načítání velkých změn k naprosto nesouvisejícím návrhům. „Za nezbytné považujeme řádné připomínkové řízení, zpracování RIA a otevřené jednání s kraji, obcemi, vodárenským sektorem a zástupci průmyslu. Takový postup by umožnil transparentně vyjasnit příjemce výnosu, konkrétní účelové vázání prostředků na investice a také mechanismus kontroly účelnosti a dopadů na ceny pro domácnosti i firmy,“ uzavřela za hospodářskou komoru její mluvčí Lenka Kuželová.
Rostlinolékařský zákon se stal „zemědělským zákonem roku“. Změny k zákonu často nesouvisí se samotnou podstatou původně vládou navrhovaných změn, jde tedy o tzv. přílepky. Mimo jiné poslanci ve výboru podpořili v rámci novely například zrušení vrchního dozoru nad lesy z ministerstva životního prostředí nebo povinné podíly mrtvého dřeva v lesích.