Koordinátor Vobořil brzdí. Finský model prodeje alkoholu v Česku asi neprojde

Ještě začátkem června to přitom vypadalo na novou realitu. „Soubor opatření by měl obsahovat návrh na omezení dostupnosti alkoholu. Prodávat by se mohl například jen v určitých prodejnách či v daném čase,“ prezentoval záměr protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Když se ho však redakce iDNES.cz zkoušela doptat na detaily – například které obchody by alkohol prodávat mohly, jak by se zákaz dotkl e-shopů či zda by nehrozila alkoholová přeshraniční turistika, připustil, že tento typ regulace prodeje není příliš reálný.

„Z odborného pohledu říkám, že existují modely, které v fungují v zahraničí, na druhé straně je veřejnost, která se jakýmkoliv opatřením brání a nechce je. Nejprve je tedy zapotřebí zahájit diskuzi a určitě nedělat zákony, s nimiž nikdo nebude nesouhlasit,“ říká koordinátor.

„Já mám v tomto ohledu jednu prioritu, a to je posílit institut, kterým by se dalo odebrat povolení k prodeji i těm, kteří porušují prodej tabáku a alkoholu lidem mladším 18 let,“ říká protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Dodal, že část z toho, co zaznělo na nedávné tiskové konferenci, tedy prodej alkoholu ve specializovaných prodejnách, je úvaha jedné politické strany.

Návrh připomínající skandinávský model, kde ve Švédsku a Finsku má stát monopol na maloobchodní prodej alkoholu, navíc zazněl ve chvíli, kdy se obě severské země rozhodly své přísné zákony uvolnit.

Ve Finsku bude nově možné koupit si v běžných obchodech pivo, víno, cider a další kvašené nápoje s obsahem alkoholu až osm procent. Švédsko zase chce povolit výrobcům alkoholických nápojů, jako jsou pivovary, lihovary či vinařství, prodávat menší množství alkoholických nápojů zákazníkům, kteří navštíví jejich provozy.

Existuje trh s nelegálním zbožím?

Podle Vobořila je tedy klíčové, zaměřit se na omezení dostupnosti alkoholu pro lidi mladší 18 let a také na trh s nelegálním zbožím, který v poslední době narostl o tři procenta (na 18 procent).

„Stát ročně přichází až o deset miliard korun, takže jedno takové opatření může cílit na oba tyto problémy – sankce za prodej a černý obchod,“ míní Vobořil. Dodává, že sankce a pokuty se v současné době úplně míjí účinkem a není vůle je striktně vymáhat a zakázat takovým provozům činnost.

S tím ovšem nesouhlasí maloobchodníci. Podle Romany Nýdrle, ředitelky pro obchod ve Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) například obchodní řetězce už dlouhou dobu investují nemalé prostředky do zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Pokladní mají pravidelná školení a jsou finančně motivované věk při prodeji alkoholu hlídat.

„Díky svému přímému kontaktu se zákazníky mají velké zkušenosti. Obchod spolupracuje s pivovary v projektech, jako je Nezlob se, prokaž se a další. V systému však chybí důslednější kontrola malých večerek, kde si může mnohdy kdokoliv koupit prakticky cokoliv. Mám dojem, že jsme ještě nevyčerpali všechny možnosti a jen restrikce není samospasitelná,“ dodává Nýdrle.

…a zase spotřební daň

V akčním plánu vlády nechybí ani otázka spotřební daně. Podle Vobořila, který se opírá o doporučení WHO, má vliv konzumace alkoholu mladistvými hlavně cena. „Jestli někde něco dobře zafungovalo s regulací velmi silně, kromě prevence a pomoci, tak to byla cenotvorba, tedy vysoké spotřební daně,“ popisuje Vobořil. S tím podle něj jistě nebudou souhlasit výrobci alkoholických a tabákových výrobků.

Podle Vladimíra Darebníka, výkonného ředitel Unie výrobců destilátů a lihovin nejzávažnější problém, který v České republice existuje, je silně diskriminační prostředí v oblasti zdanění alkoholu a jeho bezprecedentní podpora českými politiky.

„Proto první, co bychom měli udělat, je zdanit všechny alkoholické nápoje a nejlépe jednou sazbou za gram alkoholu. Aby nemuselo docházet k radikálnímu omezování v oblasti prodeje, o kterém se nyní hovoří, je nutné zejména posílit prevenci. S prevencí a výukou zdravého životního stylu by se mělo začínat už v útlém věku,“ míní Darebník. Každý zákaz či direktivní omezování s sebou podle něj nenese nic zásadního kromě toho, že úředník je spokojený, jak vyřešil problém.

„Spotřebitelské chování se mění i bez státní regulace. Ve skutečnosti vždy rozhodují zákazníci a určují trendy. Už nyní pozorujeme pokles spotřeby vína, a naopak zájem o nealkoholické varianty,“ popisuje Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie.

Podle Vobořila by problematika konzumace alkoholu neměla být otázka politická, ale hlavně společenská a je jedno, která vláda nakonec udělá to rozhodnutí, která to zanese do legislativy. „Závislost na alkoholu je problém všech a všichni by se měli pokusit to pochopit,“ uzavírá Vobořil.