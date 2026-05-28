To znamená jediné: miliony tun materiálu se musí dostat do Prahy, miliony tun sutí a zeminy zase ven. Pokud pojede vše po silnicích, pražské přivaděče jako Holešovičky, Spořilovská nebo Průmyslová se zastaví. Řešení ale teče středem města. Vltava. Největší pražská nákladní dálnice je volná, tichá a čeká na své využití. Stačí se na půl hodiny posadit k řece. Po silnicích kolem vás projedou stovky aut, zatímco Vltava zůstává téměř prázdná. Přitom právě ona může převzít část dopravy, která dnes zatěžuje město.
Evropa už řeky využívá. Praha zatím váhá
Zatímco v Praze tvoří lodní doprava jen 1 % nákladní přepravy, západní metropole na řekách postavily část své logistiky. Paříž má na Seině devět betonáren a jedenáct překladišť pro odpad. Pařížský maloobchodní řetězec Franprix zásobuje 70 % prodejen loděmi. Podobně také IKEA rozváží nábytek z přístavních uzlů na Seině, které zásobují lodě, cargo koly. Brusel, který má méně obyvatel než Praha, přepraví kanálem Charleroi až 3 miliony tun nákladů ročně. To je desetkrát více než celá Praha. Aktivně řeku využívají také v německém Duisburgu, Manheimu nebo švýcarské Basileji, kde je nákladní lodní doprava běžnou součástí dopravní infrastruktury.
Na změnu navíc tlačí také Evropská unie. Do roku 2030 má objem vnitrozemské lodní dopravy vzrůst o 25 %, do roku 2050 o 50 %. Důvod je jasný: nižší emise, menší hluk, nulové opotřebení silnic.
Praha: Dvě betonárny, 250 tisíc ušetřených kamionů
V Praze využívají nákladní lodní dopravu pravidelně jen dva provozy: betonárna Rohanský ostrov a betonárna Libeň v Troji. Po Vltavě do nich míří písek a kamenivo, tedy základní suroviny pro výrobu betonu. Jedna nákladní loď přitom nahradí přibližně 40 kamionů. Jen díky těmto dvěma provozům tak každoročně ubývají v ulicích tisíce jízd těžkých nákladních aut.
1 loď = až 40 kamionů
Právě beton patří z hlediska logistiky mezi nejspecifičtější stavební materiály. Na stavbu se dopravuje čerstvý a jeho zpracovatelnost je časově omezená. Betonárny proto musí být umístěny co nejblíže stavbám, které zásobují.
Na první pohled může působit zvláštně, že se výrobní provozy nacházejí přímo v centru města. Ve skutečnosti ale dopravu zkracují. Pokud by se beton vyráběl mimo Prahu, znamenalo by to více autodomíchávačů na silnicích a delší přepravní trasy.
Za dobu existence ušetřily městu přes 250 tisíc jízd těžkých kamionů. To je 6 milionů tun materiálu a přes 10 milionů ušetřených silničních kilometrů.
|silnice
|řeka Vltava
|Počet vozidel
|40 kamionů
|1 loď
|Emise CO2
|100 %
|cca 25 %
|Hluk v ulicích
|vysoký
|žádný
|Opotřebení silnic
|významné
|nulové
|Riziko kolon
|vysoké
|nulové
Betonárna Rohanský ostrov končí. Libeňský provoz může ještě několik let sloužit městu
Betonárna Rohanský ostrov funguje od doby výstavby prvních etap metra. Zásobuje Karlín, centrum a Prahu 8, 9. Jenže do roku 2028 musí ustoupit nové čtvrti. Na ostrově vyrostou byty, kanceláře, škola, park i obnovené říční koryto. Každý další rok provozu ještě uleví Praze o několik tisíc kamionů.
Kapacitu by měla nahradit betonárna Libeň. A má k tomu ideální podmínky. Stojí u severního portálu tunelu Blanka, přímo na vnitřním městském okruhu. Beton dodá za pár minut na Smíchov, do Dejvic, Holešovic, Libně nebo přímo do centra. Samotná provozovna se nachází v rozvojovém území, jehož budoucí podoba je teprve předmětem studie a dosažení cílového stavu se předpokládá až za několik let.
Nevyužité rozvojové území a minimální obytná zástavba v okolí tak předurčuje toto místo k dočasnému využití pro odlehčení městských silnic od těžkých náklaďáků. A hlavně: betonárna má unikátní řešení, které nemá ani Paříž.
Beton pod Blankou. Nikdo nic netuší
Ač zásobována loděmi, není betonárna Libeň přímo u řeky. Kamenivo z lodí putuje podzemním kolektorem pod čtyřproudou Povltavskou ulicí a cyklostezkou A2. Cyklisté, chodci ani řidiči vjíždějící do tunelu Blanka netuší, že se pod nimi vyrábí beton. Břeh Vltavy tak zůstává volný pro rekreaci a volnočasové aktivity Pražanů.
Betonárna Libeň zásobovala v minulosti stavby jako tunel Blanka, Ústřední čistírna odpadních vod – Nová vodní linka v Bubenči, budova NKÚ i radnici Prahy 7. V budoucnu se může stát pilířem pro připravovanou Vltavskou filharmonii, pokračování městského okruhu, Libeňskou spojku nebo obytnou čtvrť Bubny – Zátory.
|Dovoz loděmi
|160 až 180 tisíc tun kameniva za rok
|Ušetřených kamionů
|cca 7 000 ročně
|Ušetřené km autodomíchávači
|přes 120 000 km/rok
|Napojení
|Přímé na městský okruh, tunel Blanka
|Vzdálenost k řece
|150 m, podzemní kolektor
|Obytná zástavba v okolí
|minimální
|Zásobované lokality
|Praha 6, 7, 8, 9, centrum
City logistika? Nejen beton. I suť a odpad ven z města
Budoucnost je v propojení. Projekt City logistika Ředitelství vodních cest počítá s tím, že lodě nebudou vozit do města jen kamenivo. Zpět odvezou stavební suť, zeminu a komunální odpad. Po vzoru Paříže mohou v centru vzniknout mobilní překladiště, kam ráno přivezou lodě kontejnery se zbožím a přes den je rozvezou malé elektrické dodávky nebo cargo kola.
Vltava: Budoucnost městské logistiky
Nákladní auta z města nezmizí. Ale objemné, opakující se dodávky jednodruhových materiálů patří na řeku. Je to vyzkoušené, tiché a rychlé. Jedna loď místo kolony 40 kamionů. Žádné emise v ulicích, žádný hluk, žádné rozbité silnice, jen bezpečnější provoz ve městě.
Praha bude v příštích letech v souvislosti s novým Metropolitním plánem hledat způsoby, jak zvládnout rozsáhlou výstavbu a zároveň dál nezvyšovat dopravní zátěž ve městě. Moderní evropské metropole dnes stále častěji přesouvají část nákladní dopravy na vodu a využívají řeky jako přirozenou součást městské logistiky. V době, kdy města řeší hluk, emise i kvalitu veřejného prostoru, se význam vodních cest znovu dostává do popředí.
Betonárny Libeň a Rohanský ostrov ukazují, že podobný model může fungovat i v Praze. Díky zásobování po vodě dokáží obsluhovat stavby v centru města s výrazně menším dopadem na silniční dopravu. V době, kdy Prahu čekají další velké infrastrukturní projekty i nová výstavba, může být podobná forma zásobování stále důležitější. Možná totiž klíčem k volnější Praze není další asfalt, ale voda.