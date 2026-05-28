Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pražské betonárny nabízejí řešení městské logistiky: Lodě místo kamionů

Autor:
Advertorial   10:00 – ADVERTORIAL
Prahu čeká stavební dekáda, jakou nepamatuje. Metro D, pokračování tunelu Blanka, vnější okruh 511, rychlodráha na letiště, Vltavská filharmonie, rekonstrukce Libeňského a Hlávkova mostu, nové čtvrti v Bubnech, na Smíchově, Žižkově a Rohanském ostrově, ale také terminály vysokorychlostních tratí nebo Nové spojení II. Do roku 2040 přibudou v hlavním městě desetitisíce bytů a stovky kilometrů kolejí a nových silnic.
V Praze využívají nákladní lodní dopravu pravidelně jen dva provozy_betonárna...

V Praze využívají nákladní lodní dopravu pravidelně jen dva provozy_betonárna Rohanský ostrov a betonárna Libeň | foto: TBG Metrostav

V Paříži mají betonárny své místo přímo u Seiny. Díky lodní dopravě se daří...
Stačí se na půl hodiny posadit k řece. Po silnicích kolem vás projedou stovky...
Prahu čeká stavební dekáda, jakou nepamatuje. Do roku 2040 přibudou v hlavním...
Paříž má na Seině devět betonáren
8 fotografií

To znamená jediné: miliony tun materiálu se musí dostat do Prahy, miliony tun sutí a zeminy zase ven. Pokud pojede vše po silnicích, pražské přivaděče jako Holešovičky, Spořilovská nebo Průmyslová se zastaví. Řešení ale teče středem města. Vltava. Největší pražská nákladní dálnice je volná, tichá a čeká na své využití. Stačí se na půl hodiny posadit k řece. Po silnicích kolem vás projedou stovky aut, zatímco Vltava zůstává téměř prázdná. Přitom právě ona může převzít část dopravy, která dnes zatěžuje město.

Evropa už řeky využívá. Praha zatím váhá

Zatímco v Praze tvoří lodní doprava jen 1 % nákladní přepravy, západní metropole na řekách postavily část své logistiky. Paříž má na Seině devět betonáren a jedenáct překladišť pro odpad. Pařížský maloobchodní řetězec Franprix zásobuje 70 % prodejen loděmi. Podobně také IKEA rozváží nábytek z přístavních uzlů na Seině, které zásobují lodě, cargo koly. Brusel, který má méně obyvatel než Praha, přepraví kanálem Charleroi až 3 miliony tun nákladů ročně. To je desetkrát více než celá Praha. Aktivně řeku využívají také v německém Duisburgu, Manheimu nebo švýcarské Basileji, kde je nákladní lodní doprava běžnou součástí dopravní infrastruktury.

Paříž má na Seině devět betonáren

Na změnu navíc tlačí také Evropská unie. Do roku 2030 má objem vnitrozemské lodní dopravy vzrůst o 25 %, do roku 2050 o 50 %. Důvod je jasný: nižší emise, menší hluk, nulové opotřebení silnic.

Praha: Dvě betonárny, 250 tisíc ušetřených kamionů

V Praze využívají nákladní lodní dopravu pravidelně jen dva provozy: betonárna Rohanský ostrov a betonárna Libeň v Troji. Po Vltavě do nich míří písek a kamenivo, tedy základní suroviny pro výrobu betonu. Jedna nákladní loď přitom nahradí přibližně 40 kamionů. Jen díky těmto dvěma provozům tak každoročně ubývají v ulicích tisíce jízd těžkých nákladních aut.

1 loď = až 40 kamionů

o 10 000 kamionů ročně méně jen díky dvěma betonárnám

Právě beton patří z hlediska logistiky mezi nejspecifičtější stavební materiály. Na stavbu se dopravuje čerstvý a jeho zpracovatelnost je časově omezená. Betonárny proto musí být umístěny co nejblíže stavbám, které zásobují.

Na první pohled může působit zvláštně, že se výrobní provozy nacházejí přímo v centru města. Ve skutečnosti ale dopravu zkracují. Pokud by se beton vyráběl mimo Prahu, znamenalo by to více autodomíchávačů na silnicích a delší přepravní trasy.

Za dobu existence ušetřily městu přes 250 tisíc jízd těžkých kamionů. To je 6 milionů tun materiálu a přes 10 milionů ušetřených silničních kilometrů.

Porovnání přepravy 1 000 tun kameniva
silniceřeka Vltava
Počet vozidel40 kamionů1 loď
Emise CO2100 %cca 25 %
Hluk v ulicíchvysokýžádný
Opotřebení silnicvýznamnénulové
Riziko kolonvysokénulové

Betonárna Rohanský ostrov končí. Libeňský provoz může ještě několik let sloužit městu

Betonárna Rohanský ostrov funguje od doby výstavby prvních etap metra. Zásobuje Karlín, centrum a Prahu 8, 9. Jenže do roku 2028 musí ustoupit nové čtvrti. Na ostrově vyrostou byty, kanceláře, škola, park i obnovené říční koryto. Každý další rok provozu ještě uleví Praze o několik tisíc kamionů.

Betonárna Rohanský ostrov vznikla pro potřebu výstavby prvních stanic metra a po celou svou existenci byla zásobovaná lodní dopravou

Kapacitu by měla nahradit betonárna Libeň. A má k tomu ideální podmínky. Stojí u severního portálu tunelu Blanka, přímo na vnitřním městském okruhu. Beton dodá za pár minut na Smíchov, do Dejvic, Holešovic, Libně nebo přímo do centra. Samotná provozovna se nachází v rozvojovém území, jehož budoucí podoba je teprve předmětem studie a dosažení cílového stavu se předpokládá až za několik let.

Nevyužité rozvojové území a minimální obytná zástavba v okolí tak předurčuje toto místo k dočasnému využití pro odlehčení městských silnic od těžkých náklaďáků. A hlavně: betonárna má unikátní řešení, které nemá ani Paříž.

Beton pod Blankou. Nikdo nic netuší

Ač zásobována loděmi, není betonárna Libeň přímo u řeky. Kamenivo z lodí putuje podzemním kolektorem pod čtyřproudou Povltavskou ulicí a cyklostezkou A2. Cyklisté, chodci ani řidiči vjíždějící do tunelu Blanka netuší, že se pod nimi vyrábí beton. Břeh Vltavy tak zůstává volný pro rekreaci a volnočasové aktivity Pražanů.

Betonárna Libeň je se svým přístavištěm pro dopravní lodě propojena podzemním zásobovacím tunelem

Betonárna Libeň zásobovala v minulosti stavby jako tunel Blanka, Ústřední čistírna odpadních vod – Nová vodní linka v Bubenči, budova NKÚ i radnici Prahy 7. V budoucnu se může stát pilířem pro připravovanou Vltavskou filharmonii, pokračování městského okruhu, Libeňskou spojku nebo obytnou čtvrť Bubny – Zátory.

Betonárna Libeň (Troja) v číslech
Dovoz loděmi160 až 180 tisíc tun kameniva za rok
Ušetřených kamionůcca 7 000 ročně
Ušetřené km autodomíchávačipřes 120 000 km/rok
NapojeníPřímé na městský okruh, tunel Blanka
Vzdálenost k řece150 m, podzemní kolektor
Obytná zástavba v okolíminimální
Zásobované lokalityPraha 6, 7, 8, 9, centrum

City logistika? Nejen beton. I suť a odpad ven z města

Budoucnost je v propojení. Projekt City logistika Ředitelství vodních cest počítá s tím, že lodě nebudou vozit do města jen kamenivo. Zpět odvezou stavební suť, zeminu a komunální odpad. Po vzoru Paříže mohou v centru vzniknout mobilní překladiště, kam ráno přivezou lodě kontejnery se zbožím a přes den je rozvezou malé elektrické dodávky nebo cargo kola.

Vltava: Budoucnost městské logistiky

Nákladní auta z města nezmizí. Ale objemné, opakující se dodávky jednodruhových materiálů patří na řeku. Je to vyzkoušené, tiché a rychlé. Jedna loď místo kolony 40 kamionů. Žádné emise v ulicích, žádný hluk, žádné rozbité silnice, jen bezpečnější provoz ve městě.

Praha bude v příštích letech v souvislosti s novým Metropolitním plánem hledat způsoby, jak zvládnout rozsáhlou výstavbu a zároveň dál nezvyšovat dopravní zátěž ve městě. Moderní evropské metropole dnes stále častěji přesouvají část nákladní dopravy na vodu a využívají řeky jako přirozenou součást městské logistiky. V době, kdy města řeší hluk, emise i kvalitu veřejného prostoru, se význam vodních cest znovu dostává do popředí.

Možná klíčem k volnější Praze není další asfalt, ale voda

Betonárny Libeň a Rohanský ostrov ukazují, že podobný model může fungovat i v Praze. Díky zásobování po vodě dokáží obsluhovat stavby v centru města s výrazně menším dopadem na silniční dopravu. V době, kdy Prahu čekají další velké infrastrukturní projekty i nová výstavba, může být podobná forma zásobování stále důležitější. Možná totiž klíčem k volnější Praze není další asfalt, ale voda.

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Byznys plán se nemá vymýšlet podle dotačních titulů, říká Dvořák z Hospodářské komory

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR....

Největším problémem českého hospodářství je podle Filipa Dvořáka, znovuzvoleného viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, nepředvídatelnost vývoje, přebujelá byrokracie a systém dotací,...

28. května 2026

Pražské betonárny nabízejí řešení městské logistiky: Lodě místo kamionů

Advertorial
V Praze využívají nákladní lodní dopravu pravidelně jen dva provozy_betonárna...

Prahu čeká stavební dekáda, jakou nepamatuje. Metro D, pokračování tunelu Blanka, vnější okruh 511, rychlodráha na letiště, Vltavská filharmonie, rekonstrukce Libeňského a Hlávkova mostu, nové čtvrti...

28. května 2026

Od nových paruk pro nemocné po záchranu srnčat. Podpořte lidi, kterým záleží na okolí

Advertorial
Do finále letošní jarní vlny iniciativy ČSOB pomáhá regionům se probojovala...

Za dobrými projekty často nestojí velké organizace, ale lidé, kteří se rozhodli změnit něco kolem sebe. Pomáhají dětem, přírodě, nemocným i místům, na kterých jim záleží. Právě takové iniciativy jsou...

28. května 2026

EU tlačí na prokázání věku na internetu, může se to dotknout i e-shopů

ilustrační snímek

Ve snaze ochránit děti před škodlivým internetovým obsahem se Evropská unie snaží členské státy přesvědčit, aby zavedly přísnější ověřování věku. Nyní stačí při vstupu na řadu webů pouze odkliknout...

28. května 2026

Investoři se pokouší křísit trh kanceláří. Výstavbu však brzdí nízké nájmy

Premium
ilustrační snímek

Po letech stagnace se trh s kancelářskými budovami začíná opět rozjíždět. Podle společnosti Colliers se objem zahájené výstavby kancelářských ploch v Praze meziročně zvýšil o 81 procent a roste...

28. května 2026

Evropa hledá nové dodavatele zemního plynu. Německo vsadilo na Kanadu

Tanker na zkapalněný zemní plyn (LNG) doplňuje náklad v terminálu společnosti...

Nekončící konflikt na Blízkém východě i pokračující důsledky války na Ukrajině nutí evropské státy hledat nové a stabilnější zdroje energie. Další krok k diverzifikaci dodávek nyní udělalo Německo,...

27. května 2026

Kdo si mne ruce během veder? Prodejci klimatizací, bazénů i opalovacích krémů

ilustrační snímek

Obchodníci zaznamenávají vysoký nárůst prodeje klimatizací, bazénů či opalovacích krémů. Podle mluvčího on-line srovnávače cen Heureka Ondřeje Švedy se zvýšil růst letního sortimentu o téměř 90...

27. května 2026  18:33

Ruským aerolinkám se daří obcházet sankce. Dílů pro letadla mají dostatek

Letoun ruského Aeroflotu na letišti Denpasar v Indonésii 12. října 2025

Ruské aerolinky dál úspěšně obcházejí západní sankce a udržují své flotily v provozu. Pomáhá jim k tomu spletitá síť prostředníků a dodavatelů ve třetích zemích. Přestože měly restrikce omezit...

27. května 2026

Rolls-Royce si jako dodavatele dílů modulárních reaktorů vybral plzeňskou Škodu JS

Strojní vybavení pro výrobu malých modulárních reaktorů (SMR) ve ŠKODA JS. (31....

Britská společnost Rolls-Royce oznámila, že si vybrala společnost Škoda JS jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových jaderných komponent malých modulárních reaktorů (SMR). Týká se to stěžejních...

27. května 2026  16:21

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

27. května 2026  15:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po Popeyes a Five Guys přichází sladký útok. Do Česka míří Krispy Kreme

Australská policie dopadla ženu, která je podezřelá, že ukradla dodávku vezoucí...

Milovníci rychlého občerstvení se mohou brzy těšit na další známou americkou značku. Po burgerech a smaženém kuřeti přichází na řadu sladké donuty. Řetězec Krispy Kreme podle Hospodářských novin...

27. května 2026  14:54

Tisíce zaměstnanců Mety nahradila AI. Zuckerbergův muž spustil interní revoluci

Andrew Bosworth, technologický šéf společnosti Meta a dlouholetý spolupracovník...

Společnost Meta zrychluje proměnu v technologickou firmu řízenou umělou inteligencí. V čele interní revoluce stojí její technologický šéf Andrew Bosworth, dlouholetý spolupracovník Marka Zuckerberga,...

27. května 2026  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.