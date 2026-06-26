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Vlna veder síť neohrozí, hlásí energetici. Klimatizace ji zatíží jen o pár procent

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  15:57
elektrické vedení - ilustrační foto

elektrické vedení - ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Snášíte špatně vedro?
Na noční obloze nad Pforzheimem v Bádensku-Virtembersku se během letní bouřky...
Ve dne osvěžení, v noci vana. Tak využívají Pražané kašny a fontány.
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Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizaci zvýšilo spotřebu elektřiny proti normálu v období provozní špičky zhruba o jedno až dvě procenta. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Provozovatelé soustavy proto zvláštní opatření nepřipravují, vyplývá z informací energetických firem.

Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne, v neděli vystoupají až ke 40 stupňům Celsia. „V souvislosti s aktuální vlnou vysokých teplot v naší distribuční síti neevidujeme žádné přetížení a nebylo nutné přijímat mimořádná provozní opatření,“ uvedl pro ČTK mluvčí distribuční společnosti EG.D Lubomír Budný.

Připomněl, že letní provoz sítě je výrazně klidnější než v zimě, kdy domácnosti i firmy ve velkém topí. „Ve srovnání s koncem ledna 2026 je aktuální spotřeba zhruba na úrovni 65 procent a špičkové zatížení přibližně 66 procent, tedy zhruba o třetinu nižší než v zimě,“ popsal Budný.

Spotřeba elektřiny v tomto týdnu je podle něj ve srovnání se začátkem června asi o dvě procenta vyšší, maximální zatížení je naopak nižší přibližně o šest procent. „To potvrzuje, že ani během teplých dnů nedochází ke špičkám, které by síť významně zatěžovaly,“ řekl mluvčí.

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Podobně hodnotí důsledky aktuálních veder také ČEZ. „V naší sítí se současná vlna veder příliš neprojevila. V odpoledních časech provoz klimatizací v naší síti krátkodobě zvedne spotřebu o procento, maximálně dvě,“ řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Častější využití klimatizací tak podle něj žádné komplikace v sítích nezpůsobuje.

Problémy energetici neočekávají ani o víkendu, kdy by horka v Česku měla gradovat. Klimatizace totiž zvyšují spotřebu především v kancelářích nebo větších provozech, které jsou o víkendu většinou zavřené. „Spotřeba o víkendech je navíc obecně výrazně nižší ve srovnání s pracovními dny, takže žádné komplikace nelze očekávat ani o víkendu,“ dodal Kříž.

Extrémní teploty snižují produkci fotovoltaiky

Stabilitě soustavy navíc v letním období podle energetiků pomáhá i výroba z fotovoltaických elektráren připojených do distribuční sítě, které část spotřeby pokrývají přímo na místě výroby.

Nicméně jak upozorňuje Martin Schreier, mluvčí, útvar komunikace Skupiny ČEZ, optimální osvitové podmínky letních měsíců přinášejí nejvyšší výrobu fotovoltaických elektráren, ale přicházející vlna dnů s extrémními teplotami s sebou nese i tepelné ztráty. „Při teplotě panelu nad 25 °C znamená zvýšení teploty o každý další stupeň snížení výroby až o 0,35 procent. Pokud se tak panely ohřejí až na 60 °C, může jejich produkce klesnout o více než 10 procent,“ uvádí.

Tepelným ztrátám tak lépe čelí např. plovoucí fotovoltaiky, kde panely přirozené chladí voda, nebo oboustranné panely, které efektivně vyrábějí i svou chladnější spodní částí.

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Některé dílčí důsledky vysokých teplot mohou být lokálně viditelné také na sítítch a to například v podobě mírné prověšení kabelů. „Jde ale o běžný fyzikální jev, který řešíme standardní údržbou a nemá vliv na bezpečnost ani spolehlivost dodávek elektřiny,“ říká mluvčí společnosti EG.D Lubomír Budný.

Na víkend vydal ČHMÚ výstrahu před extrémně vysokými teplotami, 40 stupňů by mohly zaznamenat některé stanice v dolním Polabí a Poohří dosáhnout možná už v sobotu a v neděli je to poměrně pravděpodobné i jinde. Překonán by mohl být tedy i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012, který dosud drží středočeské Dobřichovice.

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