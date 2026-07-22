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Vedra zvyšují spotřebu energie v Evropě. Na klimatizaci narazíte už i v Dolomitech

Dáša Hyklová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: generováno pomocí AI / David VotrubaShutterstock

Letošní červen byl podle programu Copernicus nejteplejším červnem v historii měření v západní Evropě a druhým nejteplejším na světě. Rostoucí teploty a vlny veder nutí více lidí používat chlazení, což v celé Evropě zvyšuje poptávku po energii. Spotřeba elektřiny domácností v EU související s klimatizací se v průběhu šesti let zdvojnásobila.

Po desetiletí si majitelé penzionů a horských hotelů v italských Dolomitech vystačili v průběhu letních měsíců s dřevěnými okenicemi, které chránily hosty před vedrem. V posledních letech stále více tamních hotelů přistupuje k instalaci klimatizací, což je krok, který byl ještě před patnácti nebo dvaceti lety v těchto nadmořských výškách nemyslitelný. Totéž samozřejmě platí i pro další alpské oblasti.

Letní vlny veder posouvají poptávku po energii nad typické zimní špičky. Rekordní teploty mění to, co bylo kdysi z hlediska výroby a dodávek klidným obdobím, v jednu z nejtěžších zkoušek roku.

Tom Gray , společnost Ordnance Survey

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22. července 2026

Vedra zvyšují spotřebu energie v Evropě. Na klimatizaci narazíte už i v Dolomitech

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Letošní červen byl podle programu Copernicus nejteplejším červnem v historii měření v západní Evropě a druhým nejteplejším na světě. Rostoucí teploty a vlny veder nutí více lidí používat chlazení,...

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