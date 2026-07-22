Po desetiletí si majitelé penzionů a horských hotelů v italských Dolomitech vystačili v průběhu letních měsíců s dřevěnými okenicemi, které chránily hosty před vedrem. V posledních letech stále více tamních hotelů přistupuje k instalaci klimatizací, což je krok, který byl ještě před patnácti nebo dvaceti lety v těchto nadmořských výškách nemyslitelný. Totéž samozřejmě platí i pro další alpské oblasti.
Letní vlny veder posouvají poptávku po energii nad typické zimní špičky. Rekordní teploty mění to, co bylo kdysi z hlediska výroby a dodávek klidným obdobím, v jednu z nejtěžších zkoušek roku.