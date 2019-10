Po bobrovi bude na odstřel i vlk. Ohrožuje hospodářská zvířata a les

Nová pravidla pro výskyt šelmy v ­tuzemsku má nastavit Program péče o vlka, na němž ministerstvo životního prostředí pracuje od loňského roku. Zvíře, které se postupně vrací do české krajiny, se totiž dostává do křížku s farmáři. Dáví jim ovce a další hospodářská zvířata, napadení člověka hlášeno nebylo. Program má nastavit opatření, aby tu vlci mohli žít a zároveň aby škodili co nejméně.