Poplatky za komunální odpad patří mezi rychle rostoucí výdaje českých domácností a obce upozorňují, že další zdražování je prakticky nevyhnutelné. Rozpočty samospráv stále více zatěžuje úklid volně pohazovaného odpadu, a především likvidace vlhčených ubrousků, které ucpávají kanalizace a zvyšují náklady na čištění měst. Přestože zákon ukládá jejich výrobcům povinnost tyto výdaje obcím kompenzovat, většina měst podle Svazu měst a obcí nedostala za poslední rok a půl ani korunu.
Svaz minulý týden vydal tiskovou zprávu, v níž se ostře vymezil proti dopisové kampani kolektivního systému Plastic Waste Free EPR a.s. Ten v zaslaných materiálech uvádí, že spolupráce na úklid vlhčených ubrousků byla se Svazem projednána, a dokonce získala jeho podporu, což však Svaz důrazně odmítá.

Náklady na odpadové hospodářství rostou dlouhodobě. Svozové firmy zdražují kvůli cenám paliv a energií, třídicí linky mají náročnější provoz a obce musejí financovat také úklid veřejných prostranství. Podle dat Svazu měst a obcí České republiky se průměrné roční náklady na odpadové hospodářství zvyšují o osm až dvanáct procent, místy ještě více. Výdaje však převyšují příjmy z poplatků, takže je obce musí doplácet ze svých rozpočtů. Mezi nejproblematičtější položky nově patří úklid takzvaného litteringu, tedy odpadů pohazovaných mimo koše a kontejnery.

Zvyšující se finanční zátěž se postupně promítá i na obyvatele. V mnoha městech platí lidé za komunální odpad okolo devíti set až jednoho tisíce korun ročně na osobu a řada starostů připouští, že pokud se systém nezmění, bude nutné poplatky opět navýšit.

Vlhčený toaletní papír ucpe odpad, ukázal test. Nerozložil se ani jeden

Vlhčené ubrousky jsou přitom jedním z hlavních důvodů, proč náklady rostou. Tento běžný spotřební výrobek se po použití často ocitá v ulicích nebo v kanalizaci. Protože obsahuje plastová vlákna, nerozkládá se, ucpává potrubí a zatěžuje čistírny odpadních vod. Opravy těchto zařízení vycházejí na desítky tisíc korun a obce je hradí z vlastních prostředků, ačkoliv by je podle zákona měli uhradit výrobci.

Výrobci mají platit, ale podle obcí se to neděje

Zákon o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ukládá výrobcům vlhčených ubrousků povinnost přispívat obcím na úklid odpadů prostřednictvím principu rozšířené odpovědnosti výrobce. Tento systém funguje u elektroodpadu, baterií i cigaretových nedopalků. V případě vlhčených ubrousků je však realita jiná.

V roce 2025 získala povolení k provozu kolektivního systému společnost Plastic Waste Free EPR, jejími akcionáři jsou Procter and Gamble, de Miclén Trading a Melitrade. Systém má od výrobců vybírat poplatky a vyplácet je obcím jako kompenzaci za úklid vlhčených ubrousků.

Podle Alexandry Kockové ze Svazu měst a obcí (SMO ČR) je realita zcela odlišná od toho, co tvrdí výrobci. „Většina obcí kompenzace zatím nemohla obdržet, neboť ani po téměř dvou letech nejsou uzavřeny smlouvy na tuto povinnost, kterou výrobci mají.“

Alexandra Kocková také dodává, že předložené smlouvy jsou jednostranné, neumožňují obcím jakékoli vyjednávání a obsahují ustanovení, která podle ní naznačují snahu výrobců vyhnout se plnění svých povinností. Doslova upozorňuje, že návrhy obsahují „možnost jednostranné změny výše kompenzace“ ze strany systému, což obce odrazuje od uzavření smlouvy.

Výsledek zákazu plastových příborů: přežily, jsou dražší a spotřebují víc materiálu

SMO ČR se dále ohrazuje proti tvrzení, že principy spolupráce byly se Svazem projednány a že Svaz smlouvu podporuje. „Svaz neodsouhlasil návrh smlouvy ani její principy a nikdy neposkytl souhlas k tomu, aby byl jeho název využíván jako argument pro podpis smlouvy obcemi,“ uvedl v tiskové zprávě místopředseda SMO ČR Pavel Drahovzal. Předsednictvo Svazu obcím smlouvu podepsat nedoporučilo.

Důvodem je podle něj fakt, že výrobci neakceptovali minimální požadavky na reálnou refundaci nákladů spojených s úklidem volně pohozených ubrousků. „Navrhovaná kompenzace 0,79 koruny na obyvatele neodpovídá reálným nákladům, které obce mají, a nesplňuje očekávanou míru odpovědnosti výrobců,“ uvedl SMO ČR v tiskové zprávě.

Podle propočtů tak přišly obce za osmnáct měsíců o více než třináct milionů korun, které měly být jako kompenzace vyplaceny. Tyto prostředky by pokrývaly úklid veřejného prostoru i opravy kanalizačních systémů.

„Výplaty kompenzací jsou podmíněny uzavřením smluv o spolupráci s obcemi. Výplata kompenzací za rok 2025 je v souladu se zákonným mechanismem plánována v průběhu roku 2026. Příspěvek obcím je tedy vyplácen na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Lhůta pro vyplacení je nastavena tak, aby proběhla v řádném termínu po zpracování a ověření podkladů. U kompenzací za rok 2025 se předpokládá jejich výplata v průběhu roku 2026,“ reagoval na dotaz redakce Jan Smetana, člen představenstva kolektivního systému Plastic Waste Free EPR.

SMO ČR ale navrhl vlastní model kompenzací s pevnou částkou pro každou obec. „Konkrétním návrhem, který byl na jednáních předkládán SMO ČR byl paušál 1 000 Kč jako základní částka pro obec a 1 Kč na každého obyvatele. Model by mohl dále obsahovat příplatek za specifické rizikové lokality a korekci podle typu odpadu,“ uvedla na dotaz Kocková.

Výrobci tvrdí, že své zákonné povinnosti plní

Generální ředitel de Miclén Trading Josef Švejda na dotaz ohledně nevyplacených kompenzací pro obce odpověděl: „Naše společnost přispívá finančně do kolektivního systému podle dovezených ubrousků do ČR a pak následně, pokud má obec uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem, tak dostává odměnu.“ A dodal: „Jelikož firma de Miclén Trading, s.r.o. je jedním z akcionářů kolektivního systému, tak zrovna naše společnost byla první, která do kolektivního systému jako první uhradila finance na kolektivní systém pro obce.“

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Pro obce však zatím žádné platby reálně nepřišly, protože smlouvy uzavírá pouze minimum měst a celý systém stojí na místě. Ministerstvo životního prostředí vysvětluje, že společnost Plastic Waste Free EPR splnila zákonné podmínky, a proto získala povolení. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Krejčí však zatím není možné vyhodnotit, zda systém funguje. „První povinné hlášení o skutečně vyplacených úhradách dorazí až za rok, takže kontrola zatím neproběhla,“ uvedla.

Výši kompenzací musí podle ministerstva určovat provozovatel systému tak, aby odpovídala nákladům obcí.

Náklady se primítají do poplatků

Zatímco výrobci trvají na tom, že pravidla dodržují, a ministerstvo potvrzuje formální naplnění zákona, obce dál financují všechny náklady spojené s vlhčenými ubrousky. Jde o vysoké částky. Sběr tříděného odpadu stojí více než sedm tisíc korun za tunu papíru a téměř jedenáct tisíc korun za tunu plastu. K tomu se přidávají ruční sběry vlhčených ubrousků a havarijní zásahy v kanalizacích a čistírnách, které mohou dosahovat milionových částek.

Nevyhazujte, pošlete to dál. Recyklovat můžete skoro všechno

Podle Svazu měst a obcí se tento stav nakonec projeví v poplatcích pro občany. Každá nezaplacená koruna ze strany výrobců totiž zvyšuje finanční zátěž obcí. Výsledkem je pak dle měst situace, kdy výrobci ubrousků platí pouze formálně, zatímco obce nesou veškeré reálné náklady a lidé je nakonec zaplatí v podobě rostoucích poplatků za odpad.

Výrobci ubrousků tak prý posílají peníze pouze symbolicky, obce nesou skutečné náklady a domácnosti za celý problém nakonec zaplatí v poplatcích za odpad.

