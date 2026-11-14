Vlastní značky v drogerii rostou. U čističů vítězí cena, u zubních past důvěra

Podle Nielsenu se podíl privátních značek v drogistickém sortimentu v posledních třech letech drží na úrovni 25 procent. To je méně než u potravin, kde dosahuje 28 procent.
Do rozšiřování vlastních značek se zapojují také lékárny.
Podle Nielsenu se podíl privátních značek v drogistickém sortimentu v posledních třech letech drží na úrovni 25 procent. To je méně než u potravin, kde dosahuje 28 procent.
Do rozšiřování vlastních značek se zapojují také lékárny.
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