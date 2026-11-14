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Vlastní značky v drogerii rostou. U čističů vítězí cena, u zubních past důvěra

Veronika Bělohlávková
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ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

Privátní značky v drogerii drží čtvrtinu trhu a na rozdíl od potravin jejich prodeje dál mírně rostou. Nejlépe se prosazují u toaletního papíru, papírových utěrek a kapesníků či čisticích prostředků. U zubních past a péče o pleť naopak zákazníci častěji sázejí na zavedené značky.

Podle Nielsenu se podíl privátních značek v drogistickém sortimentu v posledních třech letech drží na úrovni 25 procent. To je méně než u potravin, kde dosahuje 28 procent.

Do rozšiřování vlastních značek se zapojují také lékárny.

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