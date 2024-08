Muž se synem pokořili železniční rekord. Za 24 hodin ujeli skoro 2 300 km

Na cestu jste se vydali s cílem pokořit rekord. Myslela jsem si, že jste mimo jiné velkým fanouškem železnice. Takhle to není?

Upřímně řečeno, není to tak. Syn jel vlakem podruhé v životě. Jsme spíše fanoušci zážitků. Procházeli jsme české rekordy a říkali jsme si, který rekord můžeme my dva překonat. Ani jeden z nás není nijak trénovaný. Zároveň jsme chtěli, aby to nebylo jen tak jednoduché a byla to nějaká výzva.

A našli jsme tento rekord. Řekli jsme si, že pokud se dobře naplánují spoje, mohli bychom ho překonat. A tak jsme se pro to nadchli. Naplánovali jsme si trasy, připravili několik variant a vydali se na cestu. Když jsme začínali na hlavním nádraží v Praze, trochu jsme tápali, odkud nám vlak jede a kde najdeme správné nástupiště. Bylo to poměrně dobrodružné.

Česká kniha rekordů Knihu s názvem Česká kniha rekordů vydává pelhřimovská Agentura Dobrý den. První vydání publikovala v roce 2003, od té doby vychází kniha v tříletých intervalech. V zatím posledním, sedmém vydání bylo 1 596 údajů vztahujících se k českým rekordům. Osmé vydání knihy vyjde na podzim letošního roku. Agentura je správcem České databanky rekordů a provozovatelem Muzea rekordů Pelhřimov.

Kolik času vám zabrala příprava?

Když jsme si plácli, že to dáme, tak jsme za pár dní jeli. Naplánovat vlaky nebylo až tak složité, zabralo to zhruba půl dne. Složité spíš bylo se do toho pustit a potom, když už jsme cestovali, případně trasy upravovat.

Když jsme začali, nevěděli jsme, jak moc reálné je mít pět minut na přestup. Ukázalo se, že pětiminutové okno na přestup je až moc riskantní, a že pokud jedete dvanáct hodin, nechcete potom mít už jenom pět minut a riskovat, že těch dvanáct hodin přijde vniveč.

Navíc jsme museli ověřovat, jestli určité vlaky o prázdninách jezdí. Mezi Ostravou a Olomoucí se rekonstruuje trať a podle webu mohou mít vlaky zpoždění až deset minut. My jsme měli ve skutečnosti třeba dvanáct minut, takže i takové věci jsme zvažovali.

Vaše cesta začala na pražském hlavním nádraží?

Ano, úplně první cesta začínala tam. Měli jsme i variantu, kdy bychom museli přejet taxíkem mezi hlavním nádražím a Holešovicemi. Po dvou neúspěšných pokusech se začátkem v Praze jsme si ale řekli, že uděláme změnu a začneme v Brně. Do Brna jsme se dostavili „mimosoutěžně“. Tento pokus měl výhodu, že jsme měli končit v Praze, to znamená, že po celém dni bychom skončili doma, nicméně ani tento pokus nevyšel.

Při posledním pokusu, který jsme nakonec zvládli, jsme začínali v Praze a končili v Ostravě. Začali jsme zhruba o půlnoci a skončili tři minuty před půlnocí. Měli jsme docela štěstí na noční spoje. Z Ostravy nám už ale v noci nic nejelo a nebylo tam ani možné sehnat ubytování, v tu dobu byl totiž festival Colours of Ostrava. A tak jsme strávili asi pět hodin na nádraží a ranním vlakem se pak dostali domů.

Jak dlouho jste byli na cestách?

Na cestách jsme strávili osm dní. Měli jsme týdenní jízdenku a tu jsme projezdili. Někdy to byl fakt extrém. Jeli jsme třeba osmnáct hodin a poslední spoj nám nevyšel, a to někdy opravdu kvůli bizarním důvodům. Například jednou něco spadlo kvůli bouřce před Prahou na koleje a my jsme kvůli tomu poslední spoj nestihli.

Syn ale hrozně toužil to dokázat, takže jsme po osmnácti hodinách přijeli do Prahy a věděli jsme, že nové kolečko začíná třeba za pět hodin. Jeli jsme domů, tam jsme se osprchovali, najedli a šli jsme na vlak znovu. Týden jsme žili jenom vlaky a pokusy.

Pokud se budeme bavit o posledním úspěšném pokusu, kolika spoji jste jeli?

Sedmi. Jeli jsme z Prahy do Brna a z Brna zpátky Prahy. Poté jsme cestovali mezi Prahou a Ostravou. Vybírali jsme vlaky, které jsou nejrychlejší a mají nejméně zastávek, případně ty, které nečekají na návazný spoj. To se nám ale jednou taky vymstilo, protože vlak z Ostravy čekal na přípoj ze zahraničí, který měl zpoždění, takže jsme jeden vlak kvůli tomu nestihli. Paní průvodčí nám hrozně chtěla pomoct, nadchla se pro rekord a volala i do návazného vlaku, což bylo Pendolino, jestli na nás nemůžou deset minut počkat v Libni. Bohužel nemohli. Jeden pokus tak nevyšel z tohoto důvodu.

Kupovali jste si místenky?

Ano. V některých vlacích byly i povinné. Chtěli jsme mít také jistotu, že budeme sedět u sebe. Řešili jsme, jestli si vezmeme sedačky naproti sobě, nebo vedle sebe. Když jsme měli v plánu hrát karetní hry, seděli jsme naproti sobě. Když jsme chtěli koukat na nějaký film, seděli jsme vedle sebe. Takže i takhle jsme nad tím přemýšleli. Také jsme chtěli mít maximum důkazů o tom, že jsme vlaky skutečně jeli.

Kolik jste toho za ten týden naspali?

Já prakticky nic. Za celý týden jsme měli jediný den, kdy jsme byli přes noc doma, takže to jsem se vyspal. Jinak bohužel nedokážu spát nikde jinde než v posteli. Na konci už jsem ani nevěděl, jak se jmenuji.

Na noc jsme si brali sedačky vedle sebe, případně kupé, kde se lehnout dá. Syn tak v rámci možností spal. Nicméně trasa z Prahy do Brna trvá kolem tří hodin, a tak samozřejmě šlo o poměrně přerušovaný spánek, ale vyspal se v rámci možností.

Syn spal pouze v noci, nebo i ve dne?

Jen v noci, ve dne jen trošku podřimoval. Na relaxaci ale nebylo moc času, cesty jsme prožívali. Měli jsme aplikaci od Českých drah, která ukazovala, v jaké stanici daný vlak je a jaké má zpoždění. Měli jsme s sebou taky GPS, abychom věděli, jak rychle jedeme. Když jsme měli na přestup deset minut a zpoždění bylo patnáct, dívali jsme se, jak rychle jedeme, jaké máme zpoždění, a tak v tom bylo i určité napětí. Nebylo to tak, že bychom si sedli a za čtyři hodiny vystoupili.



Zmínil jste karetní hry. Zabavovali jste se ještě nějak jinak?

Dá se říct, že hlavně kartami. Hráli jsme UNO na všechny možné variace. Případně jsme hráli piškvorky a lodě. Já jsem ve vlaku chvíli i pracoval. Podnikám na internetu, a tak základní práci jsem zvládl.

Co jste si na cestu všechno vzali s sebou?

Na začátku jsme vůbec nevěděli, co nás čeká a co všechno je potřeba. Nejdříve jsme vyjeli s batohem, který byl plný jídla a nabíječek. Pak jsme zjistili, že bychom se mohli podívat i na nějaký film, proto jsme na další cesty přibrali nabíječky a rozdvojku.

Když jsme absolvovali poslední pokus, neměli jsme skoro nic. Nebrali jsme si ani žádné oblečení na převlečení, kluk si vzal jen mikinu, já počítač, nabíječku, nabíječku na telefon. Také jsme věděli, že většina našich spojů má jídelní vagon, a tak jsme jedli ve vlaku. Před cestou jsme si koupili maximálně sušenky, to bylo vše. Stalo se nám ale, že v jednom spoji nebyl připojený jídelní vůz, i když připojený být měl. Byla to cesta o hladu, ale nic dramatického. Syn je hrdina, stížnosti na hlad neprobíhaly.

Moment, kdy byste si řekli, že to vzdáváte, nepřišel?

Ani náhodou. Věděli jsme, že to jde. Taky jsme věděli, že důvody, proč nám pokusy nevycházely, se nebudou opakovat, jako třeba zmiňovaná bouřka, kvůli které něco spadlo na koleje. Zatrnulo nám ale poslední den ve vlaku směrem do Prahy. Vše jsme stíhali a najednou se na internetu začalo psát o výpadku Microsoftu, který postihl letadla i vlaky. Říkali jsme si, že to nám ještě scházelo. Naštěstí se nás to nijak nedotklo.

Zažili jste během cestování nějakou zábavnou historku, zajímavý příběh?

Stále jsme dělali něco, abychom to měli zážitkové. Například jsme si řekli, že na všech eskalátorech, které potkáme, půjdeme naopak. Takže jsme sbíhali eskalátory, které jedou nahoru, a naopak.

Při jedné cestě jsme měli v Brně pět minut na přestup a už během cesty do Brna jsme věděli, že to nestíháme. Volali jsme dokonce na infolinku Českých drah, jestli by vlak nemohli pozdržet. Pán říkal, že neví, ale že to zkusí a pošle případně esemesku. Ta přišla, ale vlak pozdržet nešlo. Nemělo totiž smysl, aby nám drželi vlak z Brna do Prahy kvůli tomu, že má zpoždění vlak z Prahy do Brna.

Každopádně do Brna jsme přijeli a na nádraží stál vlak. Vůbec jsme netušili, jaký vlak to je, neměli jsme čas to zjišťovat. A najednou se ten vlak začal rozjíždět. Byl to starý vlak, který neměl elektronické dveře a dal se otevřít klikou. Takže jsme naskočili do rozjíždějícího se vlaku. Dostali jsme poté od pana průvodčího fakt hrozně vynadáno, omlouváme se mu a chápeme to. Vtipné bylo, že se stejným průvodčím jsme pak ještě třikrát jeli. Při každém dalším pokusu jsme totiž jeli tímto vlakem.

Musím ale říct, že celé naše cestování bylo zábavné. Dobíhání vlaků, stresy ohledně toho, jestli vlak stihnete, nebo ne, nás bavilo a užili jsme si to. Na jednu stranu mi bylo až líto, že to máme za sebou.

Na kolik vás cestování vyšlo?

Týdenní jízdenka pro oba stála dva tisíce korun, k tomu jsme si kupovali místenky, dohromady to bylo zhruba 2 800 korun. Finální pokus jsme si museli zaplatit zvlášť, protože to byl osmý den a týdenní jízdenka už neplatila. Každopádně celkově i s jídlem nás to vyšlo na zhruba šest nebo sedm tisíc.

A něco stojí zápis do knihy rekordů. Zaplatili jsme za něj 5 000 korun, dalších 10 tisíc stála garance toho, že v knize budeme uvedeni a bude tam naše fotka. Rekord jsme dělali kvůli knize, takže jsme si garanci zaplatili. Nechtěli jsme nechat náhodě, že bychom v knize nebyli nebo tam byli uvedeni jen malým písmem.

Měli jste pánskou jízdu. Co na vaše cesty říkala dámská část rodiny? Neměla manželka obavy?

Neměla, manželka i dcera nás hrozně podporovaly. Žena ví, jak moc mi záleží na zážitcích s dětmi, nápad ji upřímně řečeno až tak moc nepřekvapil. Ale absolvovat to s námi ani jedna z nich nechtěla.



Jaké máte další plány? Hodláte pokořit ještě nějaký rekord?

Je mi jasné, že když se o rekordu začne psát, lidé ho budou chtít překonat. Samozřejmě jim fandím a přeji jim to. Určitě si ho ale vzít nenecháme. Takže pokud ho někdo překoná, hned druhý den nasedáme do vlaku a bereme si ho zpátky. Jiný další rekord vyhlídnutý nemáme. Samozřejmě existují rekordy, které by se asi překonat daly, ale pro nás je důležité to, aby se jednalo o nějakou výzvu.