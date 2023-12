Platí nový železniční jízdní řád. Přidal nové spoje, zvýšily se i ceny jízdenek

Mírné zkrácení délky jízdy na některých vnitrostátních linkách plánují všichni železniční dopravci. Zvýšení cen jízdenek u státního dopravce ČD každoročně reaguje na inflaci. Loni ČD jízdenky zdražily o 15 procent, s novým jízdním řádem se ceny jízdenek, včetně univerzální OneTicket, ode dneška zvýší o 9,5 procenta.

V regionální dopravě budou České dráhy postupně nasazovat nové moderní vlaky. Motorové vlaky RegioFox 847 se rozjedou po Praze a Středočeském kraji už na začátku roku. V prvním pololetí příštího roku je dráhy nasadí i na Vysočinu a v zimě ještě v Pardubickém kraji, kde nahradí stávající RegioNovy.

Do Olomouckého, Moravskoslezského a Jihočeského kraje vyrazí nové elektrické RegioPantery 640 druhé generace. Rozšíření vozového parku chystá v druhé polovině roku i RegioJet. Rozsah regionální dopravy zůstane přibližně stejný jako letos, ve většině krajů nastanou jen dílčí změny.

Přidaly i nové noční spoje

Národní dopravce v novém jízdním řádu nabídne více spojů do Polska a Rakouska. Do Polska budou ČD přes Bohumín posílat o dva vlaky více, jeden do Krakova a jeden do Vratislavi.

Dráhy dále přidají pátý přímý vlak z Ostravy do Vídně a vlak Silva Nortica, který dosud jezdil z Prahy do Vídně pouze o víkendu, bude nově jezdit i v pracovní dny. S novým jízdním řádem zavádí ČD i přímé noční spojení s Curychem, Krakovem a Varšavou, severním a východním Slovenskem, Bratislavou a Budapeští.

Změny v jízdních řádech dálkových spojů budou drobné a reagují na modernizaci tratí a výluky, dokončení některých investic a na trasy dalších spojů. Největší novinkou národního dopravce je nasazení vlaků ComfortJet do zkušebního provozu na spoje mezi Prahou a Ostravskem a několika vlaků i na trasu Bohumín-Praha-Františkovy Lázně.