Úspěšnost přes 97 %. Drážní zabezpečovač ETCS prošel testy téměř na výbornou

V červenci se konalo sedm zátěžových testů, při kterých na hlavních tratích projelo 796 vlaků. Poslední zkouška na trati Praha – Česká Třebová vykázala 100procentní úspěšnost spojení lokomotivy s traťovou částí.

Od srpna jezdí pod dohledem zabezpečovacího systému ETCS na vybraných tratích zhruba 550 lokomotiv s vyškolenými strojvůdci. ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spojení traťového zařízení s lokomotivou funguje přes mobilní síť GSM-R.

Spuštění ETCS do výhradního provozu bude podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) v lednu postupné. Nejprve do výhradního provozu přejde od 1. ledna trať Česká Třebová – Olomouc – Přerov, od 8. ledna Břeclav – Bohumín, od 15. ledna Česká Třebová – Břeclav a 22. ledna Praha-Běchovice – Česká Třebová. Na těchto tratích projede denně okolo 1 200 vlaků. Na jejich provoz bude potřeba zhruba 1 300 lokomotiv a až dva tisíce strojvedoucích.

V současnosti je technologií ETCS vybaveno 1 153 lokomotiv a proškoleno je zhruba 1 850 strojvedoucích. Dovybavit bude potřeba nižší stovky lokomotiv a proškolit zhruba tisíc lidí. Dopravci do vybavení lokomotiv investovali včetně dotací přes deset miliard Kč.

Ministerstvo dopravy počítá s vybavením ETCS na dalších čtyři tisíce kilometrů tratí do roku 2030, což si vyžádá investice do infrastruktury okolo 32 miliard korun. V roce 2026 má být výhradní provoz s ETCS zavedený na koridoru Praha – České Budějovice, v prosinci 2027 na trati Beroun – Plzeň – Cheb a do roku 2030 na celé síti TEN-T.

Zavádění ETCS po Česku požaduje EU. Má sjednotit odlišné zabezpečovací technologie jednotlivých států.