RegioJet v létě opět vypraví vlaky na Jadran. Nově až do Splitu

10:57

Po loňském úspěchu se společnost Regiojet opět rozhodla provozovat vlakové spojení do Chorvatska. Vlaky pojedou do Rijeky a nově také do Splitu. Návazné autobusy pak napojí celé jadranské pobřeží, nově také do letovisek Kotor v Černé Hoře a Neum v Bosně a Hercegovině. První spoj vyrazí z pražského Hlavního nádraží 28. května 2021.