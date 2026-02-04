Investování do akcií, komodit i dalších nástrojů je pro drobné investory čím dál jednodušší a i díky tomu zažívají platformy jako například XTB výrazný růst počtu uživatelů. Takový růst sebou přináší určitá rizika a platformy proto investují do vzdělávání drobných investorů, aby si ti byli rizik vědomi.
Podle Vladimíra Holovky, obchodního ředitele XTB, se zdá, že v uplynulém roce investoři i přes nárůst jejich počtu přeci jen začali být trochu opatrnější. A to nikoli z hlediska chutě nakupovat, ale z hlediska vyhodnocení smysluplnosti svých investic. „Investiční chování se trochu proměnilo a investoři teď méně nakupují takzvané memestocky, tedy tituly, které se staly populární například na sociálních sítích, aniž by za nimi byl nějaký skutečný finanční výkon,“ říká Holovka. To, že ale začali být investoři obezřetní v jedné oblasti, neznamená, že mohou polevit jinde. Naopak, na pozoru se musí mít neustále.
Co aktuálně hýbe trhy?
Zdá se, že se trhy v poslední době trochu uklidnily. Investoři tolik „nenaskakují“ na různé módní akcie, ze kterých se někdo snažil udělat tituly s vysokým očekáváním na fórech nebo sociálních sítích. Zatím nemůžeme definitivně říci, že je to jen díky určitému dospívání investorů, také je možné, že v poslední době nebylo tolik příběhů, které se snažily takové akcie zpopularizovat. Ale určitý trend tu je. Klidnější jsou také reakce trhů na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takříkajíc si investoři zvykli, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří, takže jeho dramatické a divoké výroky už nezpůsobují tak extrémní výkyvy.
Na druhou stranu stále vidíme, že se velká část investic koncentruje do technologických titulů, zejména těch spojených s AI. Dokonce tento trend sílí. Podle mě je to trochu varovný signál a je potřeba být v tomto ohledu obezřetný. Bývá to tak, že když určité množství řekněme méně znalých investorů vloží své peníze do určitého trendu řekněme na poslední chvíli, tak se blíží určitý šok. My samozřejmě tu poslední chvíli nedovedeme rozpoznat, ale jisté je, že v oblasti AI dříve nebo později dojde k různým korekcím. Spousta firem v této oblasti nejspíš nemá takový produkt, který jim přinese kýžený úspěch a ziskovost.
Kterým jiným oblastem, než AI, by měli investoři tedy věnovat pozornost?
Především nezatracujeme ani tu AI, ale je potřeba být obezřetný a domnívám se, že tato oblast bude mít význam především z dlouhodobého horizontu. Ti, kdo investují s dlouhodobým výhledem, se případných rychlých korekcí v dohledné době nemusí obávat. Na druhou stranu je celá řada dalších oblastí, které určitě stojí za pozornost. Myslím si, že přichází doba, kdy se téměř automatické výnosy z minulých let už opakovat nebudou a investoři budou muset lépe vybírat, do čeho vložit peníze. A také své portfolio více diverzifikovat.
Jaké jsou podle vás příležitosti k diverzifikaci?
Je jich celá řada. Jednou oblastí je třeba zlato. Opět se domnívám, že jeho intenzivní růst z uplynulých měsíců se opakovat nebude, ale že zlato stále představuje určitý bezpečný přístav a má potenciál k dalšímu, byť ne již tak překotnému, růstu. Je to dáno aktuální nestabilní geopolitickou situací i tím, že zlatem plní své rezervy centrální banky po celém světě. Obecně si myslím, že potenciál mohou investoři objevit i v dalších komoditách, vloni třeba překvapila káva, teď to může být něco dalšího. Důležitost komodit v portfoliu pro racionální investory poroste.
Oblíbené byly v poslední době například akcie zbrojařských firem, tady stále potenciál je, ale opět je dobré hledat i další příležitosti v jiných oborech.
A které obory to mohou být?
Domnívám se, že si pozornost zaslouží například zdravotnický sektor a to zejména z hlediska dlouhodobých investic. Demografický vývoj je neúprosný, populace stárne a je to trend po celém světě. Takový vývoj přináší větší konzumaci zdravotnických služeb a jejich potřeba ještě poroste. Velký potenciál má i oblast kybernetické bezpečnosti, i tato oblast bude dlouhodobě sílit.
Zajímavá bude energetika a to především ta udržitelná. Opět je to dáno vývojem. Obecně lidstvo bohatne a tím roste jeho spotřeba energií, navíc je tu boom zmíněné AI, která je energeticky velmi náročná. Jasným trendem v energetice je pak energetika udržitelná, která se čím dál více dostává do hry i v Číně. Ta sice dosud rostla především v oblasti takzvaných „špinavých“ zdrojů, ale zdá se, že dospěla do stádia, kde pro ni bude i udržitelná energetika důležitá. Je to spojeno s tamním ekonomickým vývojem, Čína nejprve potřebovala zajistit své základní potřeby, teď se může soustředit na vylepšování situace.
Vidíte nějaké specificky evropské trendy?
V tomto případě bych obrátil pozornost na Německo a v souvislosti s ním i na český trh. Německo má rozhodně problémy, tamní tradičně silný autoprůmysl není v dobré kondici, ale zdá se, že jsme dospěli ke kritické hranici, kdy tyto potíže klíčoví hráči a ti, kdo rozhodují, konečně uvědomují a začali je řešit. Tamní kancléř Merz tak začíná činit rozhodnutí, která by měla ekonomiku stabilizovat a nakopnout.
Z toho mohou české firmy těžit hned dvakrát. Určitá konsolidace v Německu totiž přinesla pro české firmy paradoxně příležitosti, když některé tamní společnosti hledaly dodavatele, co by nahradily ty, kteří v Německu skončili. A často poptaly české firmy, které umí vyrábět kvalitně a umí tu kvalitu doručit za příznivější cenu, než firmy německé. Ty se tak budou jen těžko do řetězce vracet. No a pokud se podaří německou ekonomiku nastartovat, tak to tradičně bude mít pozitivní důsledky i pro tu českou, ta provázanost je tu významná. Je tu ale samozřejmě riziko, že ani aktuální kroky nepomohou a že se bude německá ekonomika topit v problémech dlouhodobě. To by negativně dopadlo i na nás.
Je něco, co vás překvapuje u samotných drobných investorů?
Ne zásadně. Ale zajímavostí, kterou pozorujeme, je rostoucí podíl žen mezi investory. Ženy konečně trochu překonávají zažité stereotypy, že je investování doménou mužů. Jednoduchost investičních aplikací, jako je ta naše, otevírá investice opravdu každému a růst u žen jsme mimo jiné podpořili naší kampaní „Ona investuje“. Obecně si pak lidé čím dál více uvědomují, že je investování úplně běžná činnost. Že to není nic trendy, co by bylo jen pro mladé.
To se my obecně snažíme podpořit tím, že i když jsme nadnárodní společnost, pro české investory se snažíme být maximálně lokální. Máme českou zákaznickou podporu, hovoříme česky, máme detailní lokální web a další způsoby prezentace, snažíme se tu proaktivně dělat osvětu v oblasti investování a náš analytický tým přináší do veřejného prostoru zprávy a témata, která mohou místní sentiment ohledně investic ovlivňovat.