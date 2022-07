Pětina firem může kvůli plynu úplně skončit, říká šéf Hospodářské komory

Provoz plynovodu Nord Stream 1 byl sice minulý týden částečně obnoven, ale přesto nemáme vyhráno. Bojí se firmy, že plyn přestane téct?

Mezi naší členskou základnou si děláme průzkumy. Poslední probíhal na konci června a začátkem července. Jedna třetina respondentů ze zhruba tisícovky firem odpověděla, že výpadek plynu by pro ně měl velmi závažné důsledky. A to i v případě, že by o tom věděly s půlročním předstihem. Technologicky se na to zkrátka nedá rozumně připravit, musely by za velkých investic přejít na jiné zdroje energie. Druhá věc je, že firmy nemají patřičné informace. Nemile nás překvapilo, že 63 až 65 procent firem říká, že v současné době nemají dostatečné informace, jak regulace ze strany státu probíhá, nebo spíše bude probíhat.

V čem konkrétně jim informace chybějí?

Nevědí například, do jakého regulačního stupně jejich podnikání spadá. Je to dané tím, že v novodobé historii Česká republika takovou situaci ještě nezažila. Další věc je, že by se měli nějak podchytit podnikatelé, kterých se nedostatek plynu týká nejvíce. Z jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu vyplynulo, že některé podniky mají možnosti, jak se s nedostatkem plynu vypořádat. Platí ale, že část firem se připravit nemůže. Taková situace tu zkrátka nikdy nebyla a firmy potřebují více informací.