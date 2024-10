Extremisti v ekonomické oblasti bodují, dveře jim otevřela i Komise, říká Dlouhý

Podle někdejšího ministra průmyslu a obchodu, který do loňska zastával funkci prezidenta Hospodářské komory ČR by Evropa měla na straně jedné připravit moderní průmyslovou politiku. Na druhé straně to podle něj chce opravdu jednotný vnitřní trh, včetně finančních a dalších služeb a tvrdší vymahatelnosti.

„Nevadila by mi kapitálová unie ani mnohem větší společný evropský dluh. Jinými slovy, pokud uvidím opravdu zásadní politické a ekonomické změny, pak by mi nevadilo ani posílení některých celoevropských kompetencí,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES Vladimír Dlouhý.