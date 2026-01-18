Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček

Autor: ,
  10:40
Vláda letos zahájí přípravné kroky k výkupu akcií minoritních vlastníků energetické společnosti ČEZ a zestátnění této firmy. Celý proces bude trvat rok a půl až dva. V České televizi (ČT) to dnes řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel Havlíček (ANO), který bude jmenován ministrem průmyslu a obchodu. (15. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jaké kroky vláda plánuje, Havlíček neupřesnil, protože se jedná o informace, které by mohly ovlivnit cenu akcií na burze.

Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal stoprocentním majitelem. Současná vláda tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy ve svém programovém prohlášení uvádí, že udělá kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ.

„Nebudeme to oddalovat, máme určitý připravený scénář, jak budeme pokračovat,“ řekl Havlíček. Proces bude podle něj zahájen v příštích měsících. „Je to proces na rok a půl až dva. Hlavní práce se neodehraje v roce 2026, ale to neznamená, že se nezahájí konkrétní přípravné kroky,“ doplnil.

O konkrétních krocích bude vláda podle Havlíčka informovat později. Detaily nechce zveřejňovat proto, že by takové informace mohly ovlivnit cenu akcií na burze a vést ke spekulacím.

Od uhlí k čisté energii. Podle manažerky ČEZ to není ideologie, ale rozum

Na dotaz, jaké náklady si zestátnění vyžádá a zda se pohybují kolem dříve zmiňovaných 250 miliard korun, ministr řekl, že se celková cena bude odvíjet od ceny akcií v té době. „Máme připravený takový model, který nebude zatěžovat nějakým zásadním způsobem ani státní rozpočet, ani společnost ČEZ,“ uvedl.

Havlíček také řekl, že vláda počítá s výměnou členů dozorčí rady ČEZ. Neupřesnil, kdo by měl skončit nebo koho bude vláda v radě chtít.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)
Témata: ČEZ, Akcie

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

„Nemám žádnou víru ani důvěru v Trumpa, který se opakovaně ukázal jako lhář,“ pustil se do amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary....

Ceny českých nemovitostí ženou investory do ciziny. Roste zájem o Asii

Nestandardní ubytování v Hluboké nad Vltavou

Ceny českých nemovitostí jsou často už neúnosně vysoké. Trendem se tak stává nákup těch v zahraničí. A protože už i evropské destinace jsou často cenově nedostupné, přesouvá se pomalu zájem...

18. ledna 2026

Ceny energií deptají čím dál víc Američanů. Trump se stále ohání Bidenem

ilustrační snímek

Čím dál více amerických domácností nezvládá platit účty za elektřinu. Jejich počet navíc roste od doby, kdy do Bílého domu v loňském roce opětovně zasedl prezident Donald Trump. Právě on přitom během...

18. ledna 2026

Avokádo odstopkujte už v obchodě, radí Češka pěstující ovoce na „Kanárech“

Premium
Elisabeth Kapitánová

Dopravit letecky kilogram ovoce z Kanárských ostrovů do Česka stojí mezi šesti a sedmi eury. „Přesto se to minimálně chuťově vyplatí, klientela nám roste,“ říká farmářka původem z Jindřichohradecka...

18. ledna 2026

EU podepsala po 25 letech jednání dohodu s jihoamerickými zeměmi Mercosur

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a prezident Paraguaye Santiago...

Představitelé Evropské unie a jihoamerického bloku Mercosur podepsali obchodní dohodu, uvádí agentury. Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na...

17. ledna 2026  19:33

Skotská palírna nabídne whisky v hliníku. Nad zdravotními důsledky visí otazník

Stirling Distillery

Křišťálové láhve s jantarovou whisky jsou ozdobou nejednoho baru nebo pánského salonu. Jedna ze skotských palíren se ale rozhodla tento tradiční obrázek narušit. Testuje totiž hliníkové obaly, které...

17. ledna 2026

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

17. ledna 2026  17:38,  aktualizováno  18:08

Dva šéfové místo jednoho. Firmy zkoušejí méně tradiční model řízení

zaměstnanec 55+

Stále více firem včetně známých burzovně obchodovaných společností experimentuje s modelem dvou generálních ředitelů místo jednoho. Model rozděluje odpovědnost, stres i pracovní zátěž, pomáhá...

17. ledna 2026

Bitvy o ropu, dvě města a národní práva. Syrská armáda válčí na severu s Kurdy

Syrské vládní síly vstupují do města Dajr Háfir po stažení Syrských...

Syrská armáda v sobotu informovala, že převzala kontrolu nad městy Dajr Háfir a Maskana na severu země, z nichž se po páteční dohodě a předchozích bojích v oblasti stáhly jednotky Kurdy vedené...

17. ledna 2026  16:36

Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

„Nemám žádnou víru ani důvěru v Trumpa, který se opakovaně ukázal jako lhář,“ pustil se do amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary....

17. ledna 2026  15:57

Z Británie mizí mláďata sokolů. Stopa vede na Blízký východ, tvrdí vyšetřování

Vystavovatel se svými sokolími svěřenci na mezinárodní výstavě lovu a...

Po tisíce let lovili lidé pomocí sokolů v rozlehlé arabské poušti. Ve Spojených arabských emirátech se však tato beduínská tradice vyvinula v přehlídku bohatství a prestiže, která vyhovuje vkusu...

17. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Číňané mají chuť na durian. Páchnoucí ovoce tvoří základ miliardového byznysu

Durian odrůdy Musang King v oblasti Raub ve státě Pahang v Malajsii (19. října...

Čínská poptávka po ostnatém a značně zapáchajícím ovoci durian přetváří ekonomiku jihovýchodní Asie. Mezi důležité exportéry patří Malajsie, kde farmáři pěstují ceněnou odrůdu Musang King. Trend...

17. ledna 2026

Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Premium
Probiotika test

I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu prospívají našemu zdraví, po léčbě antibiotiky pomáhají. Volně nabízené preparáty ovšem často nabízejí za...

17. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.