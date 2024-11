Vyšší pokuty a nižší hmotnost. Senát žádá přísnější bič na kamiony

„Primárním úkolem je zajistit dodržování současných limitů. Kdybychom je zpřísnili a stejně by se nedodržovaly, k ničemu to nepovede,“ prohlásil Kupka. Připomenul, že na úrovni EU se zatím o sjednocení limitů diskutuje, stejně jako o možnosti povolit prodloužení silničních nákladních souprav.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) poukázala na to, že Česko má v rámci EU nejvyšší povolený limit hmotnosti nákladu kamionů, který činí 48 tun. Ve většině zemí EU je tento limit o osm tun nižší, pouze pět zemí má zaveden limit 44 tun.

Podle dopravců by snížení hmotnostního limitu znamenalo zvýšení počtu kamionů na českých silnicích, což by mohlo vést ke zvýšení počtu nehod. Dopravci poukazovali i na to, že náklad o maximální hmotnosti mohou vézt pouze kamiony o šesti nápravách.

Senátorka STAN Helena Pešatová do doporučení prosadila požadavek na zlepšení kontroly zákazu tranzitní dopravy a zvýšení pokuty za jeho porušení. Současnou sankci ve výši 1500 korun pokládá za směšnou v porovnání se sankcí v okolních státech.

Předsedkyně senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová naopak neprosadila žádost, aby kraje dostávaly nadále čtyři miliardy korun ročně na opravu regionálních silnic a mostů. Senátor ODS Martin Červíček uvedl, že suma má být nově poskytována v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní, nikoli už z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Vildumetzová namítla, že Sněmovna zatím novelu neprojednala.

Ministerstvo dopravy chce zatím do konce roku zprovoznit 13 vysokorychlostních vah na dálnicích. Podobně policie plánuje do konce roku zvýšit počet nízkorychlostních vah se má zvýšit ze současných 28 na 62.

K účinnější kontrole kamionů má přispět i plánovaná přeměna Centra služeb pro silniční dopravu na Inspekci silniční dopravy, která bude moci podle plánů ministerstva od poloviny příštího roku bez asistence policie či celní správy dohlížet na technickou způsobilost nákladních vozidel i autobusů, emise nebo hmotnost.