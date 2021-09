Schodek na rok 2022 bude 376,6 miliard. Od původního návrhu se snížil

Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl být 376,6 miliardy korun. To je o 13,4 miliardy korun méně proti prvnímu návrhu rozpočtu z letošního června. Vyplývá to z návrhu, který poslalo ministerstvo financí vládě.