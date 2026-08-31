Ministryně financí Alena Schillerová počítá v příštím roce s příjmy 2,2 bilionu a výdaji ve výši téměř 2,6 bilionu korun. Rozpočet tak má skončit v mínusu 389 miliard korun, tedy ještě o 79 miliard vyšším než letos.
Předložit návrh s tak vysokým schodkem umožnilo ministryni mimo jiné to, že minulý týden koalice přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a prosadila rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Bez zavedení volnějších pravidel by vláda musela skokově snížit schodek z letošních 310 miliard na méně než polovinu.
„Ekonomika je na rovnováze, takže podpora růstu ze strany státu na dluh je nejen nepotřebná, ale dokonce škodlivá – zvyšuje totiž celkovou poptávku v ekonomice nad neutrální úroveň. Tím pádem tlačí Českou národní banku k tomu, aby zvyšovala úrokové sazby,“ upozornil ekonom České spořitelny Michal Skořepa.
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Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda 2 procenta HDP
„Objem investic neboli kapitálových výdajů v podílu k HDP bude v příštím roce podle návrhu mírně vyšší než letos. Pokud ale budou tyto investice voleny bez vazby na analýzu přínosů a nákladů, jak se to rýsuje třeba u plánu výstavby nové pražské nemocnice, pak může být velký objem investic jen velkým vyhazováním peněz z okna,“ dodal.
Dvě různé metodiky?
Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy samotný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun odpovídá při ministerstvem financí očekávaném nominálním hrubém domácím produktu 9,531 bilionu zhruba 4,1 procenta HDP.
„Číslo 2,8 procenta HDP, které resort financí uvádí, se vztahuje k jinému ukazateli – saldu celého sektoru vládních institucí (tedy včetně například výsledku hospodaření krajů a obcí, tradičně zhusta přebytkových), podle evropské metodiky a fiskálně-strukturálního plánu, navíc po aplikaci evropské obranné únikové doložky. Ministerstvo financí samo dodává, že bez využití obranné doložky očekává saldo −3,5 procenta HDP,“ upozornil.
Proto podle něj nelze říkat, že Česko má rozpočtový schodek jen 2,8 procenta, jak zaznívá v debatách, protože jde o smíchání dvou různých metodik.
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„Zešíleli, brutálně nezodpovědné, katastrofa.“ Opozice tepe vládu za deficit
To potvrzuje i člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. „Navíc nevíme, jestli všechny obranné výdaje, které vláda hodlá zahrnout do evropské výjimky, budou opravdu nakonec uznány. A pokud nebudou uznány nebo jich bude uznána jen část, pak se dostáváme přes tři procenta HDP,“ říká.
Také on varoval před růstem úrokových sazeb, k němuž takto zásadní zvýšení schodku povede. To totiž ve finále zdraží půjčky firmám i domácnostem. „Objem peněz, který si vláda chce půjčovat, má vliv na úrokové sazby. Pokud bude vláda zvyšovat své výdaje a neustále navyšovat svou výpůjční potřebu, bude tím odsávat volné peníze pro soukromý sektor. To mimo jiné povede také k dražším hypotékám,“ uvedl.