Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují

Barbora Sedláková
  15:51
Ministryně financí Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu...

Ministryně financí Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu Karel Havlíček a ministr vnitra Lubomír Metnar na tiskové konferenci po skončení jednání vlády. (24. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
8 fotografií
Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu povede časem i ke zdražení hypoték, firmám se pak zvednou úroky z úvěrů.

Ministryně financí Alena Schillerová počítá v příštím roce s příjmy 2,2 bilionu a výdaji ve výši téměř 2,6 bilionu korun. Rozpočet tak má skončit v mínusu 389 miliard korun, tedy ještě o 79 miliard vyšším než letos.

Předložit návrh s tak vysokým schodkem umožnilo ministryni mimo jiné to, že minulý týden koalice přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a prosadila rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Bez zavedení volnějších pravidel by vláda musela skokově snížit schodek z letošních 310 miliard na méně než polovinu.

„Ekonomika je na rovnováze, takže podpora růstu ze strany státu na dluh je nejen nepotřebná, ale dokonce škodlivá – zvyšuje totiž celkovou poptávku v ekonomice nad neutrální úroveň. Tím pádem tlačí Českou národní banku k tomu, aby zvyšovala úrokové sazby,“ upozornil ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda 2 procenta HDP

„Objem investic neboli kapitálových výdajů v podílu k HDP bude v příštím roce podle návrhu mírně vyšší než letos. Pokud ale budou tyto investice voleny bez vazby na analýzu přínosů a nákladů, jak se to rýsuje třeba u plánu výstavby nové pražské nemocnice, pak může být velký objem investic jen velkým vyhazováním peněz z okna,“ dodal.

Dvě různé metodiky?

Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy samotný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun odpovídá při ministerstvem financí očekávaném nominálním hrubém domácím produktu 9,531 bilionu zhruba 4,1 procenta HDP.

„Číslo 2,8 procenta HDP, které resort financí uvádí, se vztahuje k jinému ukazateli – saldu celého sektoru vládních institucí (tedy včetně například výsledku hospodaření krajů a obcí, tradičně zhusta přebytkových), podle evropské metodiky a fiskálně-strukturálního plánu, navíc po aplikaci evropské obranné únikové doložky. Ministerstvo financí samo dodává, že bez využití obranné doložky očekává saldo −3,5 procenta HDP,“ upozornil.

Proto podle něj nelze říkat, že Česko má rozpočtový schodek jen 2,8 procenta, jak zaznívá v debatách, protože jde o smíchání dvou různých metodik.

„Zešíleli, brutálně nezodpovědné, katastrofa.“ Opozice tepe vládu za deficit

To potvrzuje i člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. „Navíc nevíme, jestli všechny obranné výdaje, které vláda hodlá zahrnout do evropské výjimky, budou opravdu nakonec uznány. A pokud nebudou uznány nebo jich bude uznána jen část, pak se dostáváme přes tři procenta HDP,“ říká.

Také on varoval před růstem úrokových sazeb, k němuž takto zásadní zvýšení schodku povede. To totiž ve finále zdraží půjčky firmám i domácnostem. „Objem peněz, který si vláda chce půjčovat, má vliv na úrokové sazby. Pokud bude vláda zvyšovat své výdaje a neustále navyšovat svou výpůjční potřebu, bude tím odsávat volné peníze pro soukromý sektor. To mimo jiné povede také k dražším hypotékám,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse (114 příspěvků)

Nejčtenější

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

Sankce tvrdě dolehly na ruský diskont Mere. Prodejny v Česku zatím žijí

Prodejna Mere v Příbrami. (20. března 2025)

Ruský diskontní řetězec Mere, který má v Česku dvanáct prodejen, čelí důsledkům evropských sankcí. Finanční analytický úřad FAÚ na konci července zmrazil podíly ruským manželům Andrejovi a Anně...

Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom

Premium
Sexuální pannu si můžete dokonce poskládat podle svých měřítek.

Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...

Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují

Ministryně financí Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu...

Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...

31. srpna 2026  15:51

Nikdo to nebere příliš vážně. Co si o novém názvu myslí v přístavech jezera Ontario

Lidé se prohánějí na vodních skútrech po jezeře Ontario. (8. června 2026)

Změna názvu jezera Ontario je teď hlavním tématem rozhovorů v přístavech na obou březích tohoto jezera. Ani američtí, ani kanadští jachtaři celou věc však neberou příliš vážně. „Pro nás to není žádný...

31. srpna 2026  14:24

Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom

Premium
Sexuální pannu si můžete dokonce poskládat podle svých měřítek.

Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...

31. srpna 2026  12:29

Kasa je prázdná. Válka vysává rozpočet, největší tlak cítí americké námořnictvo

Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026)

Válka s Íránem začíná USA stát víc, než Pentagon původně počítal. Největší tlak nyní pociťuje americké námořnictvo, které musí kvůli bojovým operacím přesouvat peníze mezi jednotlivými částmi...

31. srpna 2026  12:06

PBS Group jmenuje Jana Havránka ředitelem pro vztahy s vládními institucemi a strategii

Jan Havránek

Vedení PBS Group jmenovalo bývalého náměstka ministra obrany Jana Havránka do funkce Chief Government and Strategy Officer. Havránek bude z Washingtonu řídit vztahy společnosti PBS Aerospace s vládou...

31. srpna 2026  11:59

Ropa po přestřelce mezi USA a Íránem zdražuje, Brent se vrátil nad devadesát dolarů

Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)

Ceny ropy znovu rostou kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent krátce v pondělí podražila o necelá tři procenta a pohybovala se v blízkosti 90,70...

31. srpna 2026  9:47

Podvodníci lidem hodiny vymývají mozky. Oběti nám pak nevěří, říká šéf bankovních expertů

ilustrační snímek

Vykrádání sklepů je zbytečně složité, moderní zločinci spíš lidi přemluví, aby jim peníze poslali sami. Novinkou mezi podvodnými metodami je quishing neboli podvod využívající QR kódy. Kyberšmejdi...

31. srpna 2026

Stroj ušetří práci pěti zedníků. Šéf výrobce cihel o robotizaci i nedostatku bytů

Premium
Kamil Jeřábek, generální ředitel cihlářské firmy Wienerberger. (21. srpna 2026)

Vysoké úroky u hypoték, nárůst cen stavebních materiálů a práce i zdražení pozemků se po roce 2022 podepsaly na prudkém propadu výstavby rodinných domů. Právě ty představují pro společnost...

31. srpna 2026

Google Maps se podřídily Trumpovi. V USA už Americké jezero nahradilo Ontarijské

Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...

Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera (Lake Ontario) na...

30. srpna 2026  20:32

Místo matcha late listy moringy. Ghana chce jídlem bojovat proti kolonialismu

Organizace kromě kurzů vaření pořádá také přednášky, panelové diskuse nebo...

Africká Ghana je již řadu let výrazně ovlivněna západní kulturou, zejména v oblasti gastronomie. Přibývá proto kuchařů, kteří se tradiční africké kuchyni snaží vdechnout nový život.

30. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump označil venezuelskou ropu za dar. USA jí chtějí doplnit své vyčerpané rezervy

Donald Trump

Ropa z nedávno uzavřené dohody mezi Spojenými státy a Venezuelou bude použita k doplnění strategických ropných rezerv USA, které byly v posledních letech prudce sníženy v reakci na globální narušení...

30. srpna 2026  18:06

Američanek, které podstupují umělé oplodnění v Evropě, přibývá. Doma by se nedoplatily

ilustrační snímek

Stále více amerických párů podstupuje asistovanou reprodukci na evropských klinikách. I s letenkami a ubytováním je to totiž vyjde levněji, než ve Spojených státech. Za loňský rok se zájem zvedl...

30. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.