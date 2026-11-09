Vláda přijala plán proti drahým energiím. Globální trhy ale neovlivní, říkají experti

Novela má sloužit jako preventivní pojistka pro případ, že by geopolitické vlivy, výkyvy na burzách nebo jiné vnější faktory vyvolaly novou vlnu zdražování.
„Princip je jednoduchý: pokud stát pomáhá s cenami energií, musí se na tom podílet také výrobci, kterým mimořádná situace přináší nadměrné příjmy. Celý účet nemůže zůstat jen na občanech a státním rozpočtu,“ sdělil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
|
Vláda schválila zákon o celostátním referendu i regulaci cen elektřiny v krizi
Energie začaly prudce zdražovat po zahájení konfliktu na Blízkém východě poslední únorový den. Nejvýrazněji se to projevuje u pohonných hmot a plynu. V minulých dnech se velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh poprvé od prosince 2022 krátce dostala na úroveň 100 eur za megawatthodinu (MWh). Na začátku roku se přitom jeho cena pohybovala kolem 30 eur za MWh. Plyn navíc ve střední Evropě funguje jako takzvaný závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak postupně zdražuje na trhu i elektřina.
Podle Havlíčka „bojuje Česká republika s cenami energií a s energetickou inflací důstojně“. Krizový plán bude aktivován teprve ve chvíli, kdy by tržní ceny energií překonaly předem definovanou rizikovou úroveň, ujišťuje ministr.
Schválený návrh umožní v mimořádné situaci přispět ze státního rozpočtu na část nákladů energetických sítí. Tím vznikne prostor pro snížení regulované složky ceny, kterou domácnosti a podnikatelé platí ve svých účtech za energie. Odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny pomůže související výdaje státu pokrýt.
Jak zdůrazňuje Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) a jednatel společnosti ENA, jde o jednodušší mechanismus než ten, který byl použit v roce 2023. „Kompenzace obchodníkům s energiemi se (tehdy) neosvědčila, protože byla moc složitá. Celkově to považuji spíše za přípravu na skutečnou krizi, která ještě v konečných cenách naštěstí nenastala. Situaci na globálních trzích vláda ČR ovlivnit nemůže, zbývá jen mírnit důsledky,“ sdělil pro iDNES.cz.
Jiná cesta dává podle odborníků smysl
Podle Jiřího Matouška, člena správní rady společnosti Centropol se současná vláda vydává jinou cestou než kabinet Petra Fialy. Ten svým nařízením od 1. října 2022 do 31. prosince 2023 odpustil domácnostem a firmám platby za podporované zdroje energie (POZE), což u domácností tehdy představovalo úsporu přibližně 599 Kč s DPH za každou MWh elektřiny a od 1. ledna do 31. prosince 2023 zastropoval ceny energií na 5 000 Kč/MWh elektřiny bez DPH a 2 500 Kč/MWh zemního plynu bez DPH. Regulovaná část tehdy zůstala nedotčena.
Stávající vláda se rozhodla koncovou cenu elektřiny a zemního plynu ovlivňovat právě prostřednictvím souboru regulovaných složek ceny. Měly by pokračovat kompletní platby státu za POZE a případně další opatření. V návrhu regulovaných cen pro 2027 jsou například platby za systémové služby na úrovni 121 Kč/MWh, tedy 136 Kč na MWh vč. DPH. Další část regulovaných plateb tvoří ceny za distribuci – na distribučním území ČEZ Distribuce pro nejběžnější distribuční sazbu D02d je navrhovaná cena 2 179,47 Kč/MWh, tedy 2 637 Kč/MWh s DPH, pro topenářskou distribuční sazbu D57 je to 881 Kč ve vysokém tarifu za MWh, s DPH tedy 1 066 Kč/MWh.
|
Unii opět trápí ceny energií a dovoz plynu. Doba je vážná, upozorňuje eurokomisař
„To představuje v regulované části prostor pro snížení ceny elektřiny v řádu 500 až 700 Kč za megawatthodinu,“ zdůrazňuje Matoušek. Tento nástroj podporuje i EU.
Jak však dodává, pokud vláda zasáhne do koncových cen, logicky musí pro takový zásah získat zdroj financování. „Při ovlivnění ceny elektřiny je zajištění financí snadnější, protože výrobcům elektřiny z uhlí a jádra se náklady skokově nezvýšily, výjimkou je výroba elektřiny z plynu. To znamená, že daň či jiná forma zdrojování opřená o mimořádné zisky výrobců dává smysl,“ vysvětluje. „U plynu ale takový zdroj neexistuje a úprava cen zemního plynu tak buď bude kompenzovaná ze státního rozpočtu anebo nadproporcionálním růstem zdanění výrobců elektřiny a následným transferem z výroby elektřiny,“ dodává Matoušek z Centropolu.
|
Babiš jednal s belgickým premiérem, řešili vysoké ceny energií i emisní povolenky
„Vláda chce mít nástroj, který bude připraven a bude v záloze. Nicméně nepočítám s tím, že by byl aktivován. Obecně je to distorze trhu, ale pro výjimečné případy je akceptovatelná, především pro ty, kteří vysokými cenami velmi trpí, a to je energeticky intenzivní průmysl,“ uvedl pro iDNES.cz Michal Macenauer, ředitel strategie poradenské společnosti EGU.
Další možnosti, jak zabránit růstu cen energií, podle něj neexistují. „Je to krize globálního rozměru, bude tedy záležet výhradně na změnách blokace Hormuzského průlivu a rychlosti náhrady této dodávky jinou. Z této krize ale vyjde svět silnější a více odolný, podobně jako z ropné krize v 70. letech minulého století. Samozřejmě můžeme vyzývat spotřebitele k úspoře, ale po změně spotřebních zvyklostí z krize 2022/2023 tam již nebude mnoho prostoru,“ říká Macenauer.
Jiří Matoušek z Centropolu nicméně vidí možnost jak zabránit růstu cen energií. „U elektřiny je nasnadě. Jedná se o zastropování ceny emisní povolenky na Evropské úrovni,“ dodává. Ta se dnes obchoduje na úrovni 87 eur za tunu CO2, což znamená náklad přibližně 835 Kč na každou MWh elektřiny. „Při zastropování její ceny například na 45 eur by náklady klesly na přibližně 432 Kč a cena elektřiny by teoreticky mohla být o 400 Kč/MWh nižší,“ zdůrazňuje.
Připouští však, že další možností, kterou Evropa ovlivnit nedokáže, je právě ukončení aktuálních konfliktů kolem Hormuzského průlivu a na Ukrajině. „Ten blízkovýchodní je hlavním důvodem dramatického růstu cen energií i pohonných hmot,“ konstatuje zástupce Centropolu.
Možné dopady pro ČEZ
Dosavadní pravidla pro odvod byla navázána na energetickou krizi v letech 2022 a 2023. Novela je nahradí trvalým zákonným rámcem, který stanoví postup pro případ dalších mimořádných výkyvů na trhu. Po přijetí zákona tak vláda bude mít připravené nástroje a nebude muset potřebná pravidla vytvářet až pod tlakem nové krize.
Schválení návrhu samo o sobě nezavádí cenové stropy ani nespouští odvody. Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny.
|
ČEZ od ledna zdražuje energie pro zákazníky bez fixace, další budou následovat
Někteří odborníci však upozorňují, že například případné zavedení cenových stropů přímo u výrobců elektřiny, tedy regulace „na zdroji“ by mohlo mít pro polostátní energetickou společnost ČEZ zásadní a velmi citelné dopady. Společnost nemůže podle svého mluvčího návrh komentovat, protože nezná veškeré podrobnosti.
Podobné debaty vyvolávají nervozitu na akciových trzích a obavy investorů, protože by takový krok přímo zasáhl hlavní zdroj příjmů firmy. ČEZ prodává značnou část elektřiny, kterou sám vyrobí a to z jaderných, uhelných či obnovitelných zdrojů, dopředu na velkoobchodním trhu. Pokud by stát stanovil maximální strop, za jakou mohou domácí výrobci elektřinu prodávat, omezilo by to tržby ČEZ v době, kdy jsou tržní ceny vysoko. Firma by nemohla inkasovat reálné tržní ceny za svou vyrobenou elektřinu, což by se prudce promítlo do snížení jejího čistého zisku a provozní ziskovosti (EBITDA).
Příklad zastropování ceny elektřiny u zdroje
Během poslední velké energetické krize v letech 2022 a 2023 čelilo Slovensko extrémnímu růstu cen elektřiny na evropských trzích, což hrozilo kolapsem ekonomiky. Jelikož SR patří k zemím s velkým podílem výroby elektřiny z jaderných a vodních elektráren a jejichž výrobní náklady jsou výrazně nižší než tržní ceny navázané na plyn, hledala tamní vláda cestu, jak tuto levnou domácí elektřinu ochránit před extrémními tržními výkyvy.
Vláda SR uzavřela klíčovou dohodu se Slovenskými elektrárnami, kde má stát 34procentní podíl, která fungovala jako cenový strop u zdroje pro domácnosti. Bylo právně stvrzeno a zazmluvněno, že Slovenské elektrárne budou dodávat levnou elektřinu pro domácnosti za silně zvýhodněnou, zastropovanou cenu 61,20 eur za megawatthodinu. Tento mechanismus pomohl Slovensku udržet jedny z nejnižších cen elektřiny pro domácnosti v rámci celé Evropské unie.