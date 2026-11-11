O sektorových daních vláda neuvažuje, řekl ministr Havlíček. Odmítají je i firmy

Sektorové daně kritizoval Svaz průmyslu a dopravy, podle kterého mohou oslabit konkurenceschopnost českých firem, zhoršit investiční prostředí a omezit dlouhodobý hospodářský růst.
„Diskutuje se celá řada možných opatření. To ale neznamená, že je to dnes na stole. Vyhodnocujeme všechny kroky na stránce výdajové a příjmové,“ řekl Havlíček během podnikatelské mise na Ukrajině.
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Vaše naivita nám pomáhá, řekl Rakušan Havlíčkovi. SPD chce řešit sektorové daně
Řekl také, že vláda se zavázala, že nezavede žádné daně, které by měly negativní dopad na hospodářský růst. „A to platí,“ dodal.
Možné varianty
Podle HN, které se odvolávaly na zdroje z jednotlivých odvětví se hovořilo o třech možnostech. První zahrnovala mimořádné zdanění bank a energetiky, druhá širší zdanění více oborů včetně pojišťoven, telekomunikací, obchodních řetězců či obranného průmyslu. Cílit se nemělo na zisky, ale na jiné parametry, třeba u bank na aktiva. Třetí variantou mohlo být zmocnění ministerstva financí zavádět sektorové daně na jen základě rozhodnutí vlády.
O možnosti zavedení sektorových daní mluvil český vicepremiér o víkendu. Podle Hospodářských novin by se daň mohla vztahovat například na banky, pojišťovny, energetické firmy, mobilní operátory, obchodní řetězce nebo obranný průmysl. Média v minulosti spekulovala, že by vláda případné zavedení sektorových daní připojila k návrhu zákona uvalujícího mimořádnou daň na rafinerie, který už nyní projednává Sněmovna.
Zavedení sektorových daní odmítl Svaz průmyslu a dopravy. „Česká ekonomika potřebuje růst, nové investice a silný průmysl. Nemůžeme na jedné straně mluvit o podpoře podnikání a konkurenceschopnosti a na druhé straně přicházet s dalšími mimořádnými daněmi pro vybraná odvětví,“ uvedl prezident Svazu Jan Rafaj.
„Firmy potřebují stabilní a předvídatelné prostředí, aby mohly plánovat investice, rozvíjet výrobu a vytvářet pracovní místa. Pokud budou muset neustále počítat s rizikem nového zdanění, Česká republika bude jako investiční destinace ztrácet na atraktivitě,“ dodal Rafaj.