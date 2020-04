Vláda snížila podporu solárním elektrárnám a rozjíždí rozšíření Dukovan

Vláda rozhodla o změně podpory pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie. U solární energetiky rozhodla o minimální možné podpoře, u ostatních zdrojů se drží mezi minimální a maximální hodnotou stanovenou Evropskou komisí. „Důvodem je, že fotovoltaický boom z roku 2009 a 2010 byl jeden z největších tunelů v České republice. V jednu chvíli se až zdesetinásobily výkupní ceny,“ řekl ministr průmyslu Karel Havlíček.

Odhadl, že novým způsobem podpory by mohl stát ušetřit sedm až deset miliard korun ročně.

Celkem stát ročně vyplatí na podpoře přes 40 miliard, předloni to bylo 46,1 miliardy. Havlíček předpokládá, že se úspora rozdělí mezi pokles výdajů státního rozpočtu a snížení ceny elektřiny pro spotřebitele.

Podle něj je podpora solárních elektráren neúměrně vysoká k tomu, nakolik se podílejí na výrobě elektřiny. Podpora pro fotovoltaické elektrárny ročně činí 29,2 miliardy korun, ale na celkové výrobě elektřiny se podílejí ze dvou procent. Havlíček to srovnal s výrobou elektřiny z biomasy, kterou stát ročně podporuje čtyřmi miliardami korun, ale na výrobě elektřiny se podílí ze 4,6 procenta.



Ministři také přijali návrhy smluv mezi vládou a energetickou skupinou ČEZ o stavbě nového bloku v Dukovanech.

„Je to klíčový krok k výstavbě nového jaderného bloku. S útlumem uhlí musíme posilovat jadernou energii,“ řekl Havlíček s tím, že stavět by se mělo začít v roce 2029 a do provozu by měl být nový jaderný zdroj uveden v roce 2036.

„Cena elektřiny bude stanovena podle ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, bez ohledu na to, jaká bude zrovna cena krátkodobě na burze. ČEZ tak bude mít povinnost tento blok postavit v dohodnutém termínu a rozpočtu, přičemž rizika výstavby ponese ČEZ jako investor,“ říká Havlíček.

Vláda má do konce května připravit finanční model výstavby. Smlouvy mezi státem a ČEZ mají výstavbu zlevnit, protože si ČEZ bude moci půjčit na trzích levněji. To byl původní záměr. Evropská unie se ale k jádru nestaví moc vstřícně, a to by mohlo naopak výstavbu zase prodražit.

Podle Havlíčka to vede k tomu, že evropské banky nejsou moc ochotné nové jaderné zdroje financovat. „Usilujeme o to, aby Evropa v oblasti energetiky zohlednila možnosti a různé přírodní dispozice jednotlivých zemí. Pro ČR tak logicky chceme, aby se zvýhodněné úvěry týkaly i jádra, nejen obnovitelných zdrojů energie,“ říká ministr, který náklady na výstavbu odhadl okolo 140 až 160 miliard korun.