Vláda zváží strop cen plynu pro malé firmy na 80 procent spotřeby

Zatímco u domácností už vláda dopředu potvrdila strop na elektřinu i plyn pro kompletně celou spotřebu, u firem to ještě zvažuje.

Plynu je totiž na trhu nedostatek a u elektřiny se zase stát zavázal k pětiprocentnímu snížení spotřeby ve špičce, na němž se shodli evropští ministři energetiky minulý týden.

„Počkejme na rozhodnutí vlády, protože ta spotřeba energií může hrát roli v závazku snížit spotřebu ve špičce o pět procent,“ uvedl ministr Síkela na pondělní tiskové konferenci.

Podle Síkely se bude cenový strop vztahovat také na plyn pro teplárny. Ministři budou diskutovat o možném přidání dalších segmentů, na které by se cenový strop vztahoval, otázkou zůstávají například veřejné služby. Vláda již dříve uvedla, že cenu silové elektřiny zastropuje na 6000 korunách za jednu megawatthodinu (i s DPH), cenu plynu na 3000 korunách za MWh.

Síkela zopakoval, že dopady tohoto opatření do rozpočtu by měly být do 130 miliard korun. Bude podle něj ale záležet na řadě faktorů, mimo jiné ceně energií na trhu nebo právě možném zastropování spotřeby pro malé a střední firmy.