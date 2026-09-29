„Podle naší analýzy návrh v současné podobě vyvolává vážné pochybnosti o svém souladu s ústavním pořádkem České republiky. Daň je totiž navrhována až v závěru roku, jehož ekonomické výsledky mají zpětně sloužit jako základ pro její výpočet,“ říká Mariusz Wnuk, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Orlen Unipetrol.
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Podle něj se zásadním způsobem mění ekonomické a daňové podmínky v době, kdy již byla přijata investiční, obchodní a provozní rozhodnutí. „Takový postup může být v rozporu s principem právní jistoty a zákazem retroaktivity, které patří mezi základní principy demokratického právního státu. Navíc nesystémově postihuje pouze jednu společnost. Vytváří tím precedent, který může v budoucnu dopadnout i na další podniky, které se dostanou do podobné situace,“ dodal Wnuk.
Negativní geopolitická situace
Firma také v tiskovém prohlášení uvedla, že se v posledních letech vypořádává s bezprecedentní geopolitickou a makroekonomickou situací, která postihuje konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu. „Hrubá rafinerská marže není čistý zisk. Musíme z ní financovat energie, emisní povolenky, zaměstnance, údržbu, logistiku, odpisy i miliardové investice.
Rafinerský byznys funguje v cyklech lepších a horších období. V posledních dvou letech jsme si prošli mimořádně náročným obdobím opakovaných miliardových ztrát,“ uvádí Wnuk. Podle něj každá miliarda odvedená na mimořádné dani bude chybět při financování modernizace rafinerií, provozní bezpečnosti a dekarbonizačních projektů.
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Orlen Unipetrol dále uvádí, že vydělané peníze nevyvádí do zahraničí, nýbrž je reinvestuje v české ekonomice. „Od získání stoprocentního podílu ve skupině Orlen Unipetrol v roce 2018 neobdržela mateřská skupina Orlen žádnou dividendu. Veškeré prostředky jsme investovali do modernizace, rozvoje a transformace českých rafinerií,“ uzavřel Wnuk.
Podle ministryně financí Aleny Schillerové chystaná daň reaguje na dvě strany stejné mimořádné situace. „Domácnosti, dopravci, firmy a stát nesou náklady vysokých cen pohonných hmot. Rafinérský sektor naopak v důsledku mimořádného rozdílu mezi cenou ropy a cenou hotových produktů dosahuje nadstandardních marží. Je proto přiměřené, aby část těchto mimořádných výnosů pomohla financovat náklady, které krize přinesla spotřebitelům a veřejným rozpočtům,“ argumentuje Schillerová.
Návrh ministerstva schválený vládou počítá s tím, že daň by platila pro roky 2026 a 2027. Základ nové daně se stanoví jako rozdíl mezi hrubou marží za roky 2026 a 2025, stejně tak mezi roky 2027 a 2025. Daň bude činit 50 procent z tohoto rozdílu.
Hruba marže je zjednodušeně rozdíl mezi hodnotou výrobků, které rafinerie z ropy vyrobí a prodá, a náklady na pořízení spotřebované ropy. „Mimořádná situace spočívá v tom, že se ceny surové ropy stabilizovaly nebo klesaly rychleji než ceny hotových produktů, zejména motorové nafty. Rozdíl mezi cenou vstupu a hodnotou výsledných produktů se proto výrazně zvětšil,“ uvádí resort financí.