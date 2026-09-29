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Orlen Unipetrol kritizuje daň z marží rafinerií. Ohrozí podle firmy investice

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  15:47
Čerpačka Orlen v Chebu v úterý 7. dubna 2026 - základní natural za 41,90, nafta...

Čerpačka Orlen v Chebu v úterý 7. dubna 2026 - základní natural za 41,90, nafta za 48,90 | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

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Vysoké ceny paliv, zejména nafty u čerpacích stanic poblíž centra Prahy. (21....
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Petrochemická skupina Orlen Unipetrol se ohradila proti plánu ministryně financí Aleny Schillerové na zavedení mimořádné daně ve výši 50 procent z nárůstu hrubé rafinérské marže. Ta by měla jen za letošek vynést přibližně 5,5 miliardy korun. Formulace chystané daně je sice obecná, vzhledem k vlastnictví jediných svou českých rafinérii ale dopadne nakonec jen na Orlen Unipetrol.

„Podle naší analýzy návrh v současné podobě vyvolává vážné pochybnosti o svém souladu s ústavním pořádkem České republiky. Daň je totiž navrhována až v závěru roku, jehož ekonomické výsledky mají zpětně sloužit jako základ pro její výpočet,“ říká Mariusz Wnuk, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Orlen Unipetrol.

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Podle něj se zásadním způsobem mění ekonomické a daňové podmínky v době, kdy již byla přijata investiční, obchodní a provozní rozhodnutí. „Takový postup může být v rozporu s principem právní jistoty a zákazem retroaktivity, které patří mezi základní principy demokratického právního státu. Navíc nesystémově postihuje pouze jednu společnost. Vytváří tím precedent, který může v budoucnu dopadnout i na další podniky, které se dostanou do podobné situace,“ dodal Wnuk.

Negativní geopolitická situace

Firma také v tiskovém prohlášení uvedla, že se v posledních letech vypořádává s bezprecedentní geopolitickou a makroekonomickou situací, která postihuje konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu. „Hrubá rafinerská marže není čistý zisk. Musíme z ní financovat energie, emisní povolenky, zaměstnance, údržbu, logistiku, odpisy i miliardové investice.

Rafinerský byznys funguje v cyklech lepších a horších období. V posledních dvou letech jsme si prošli mimořádně náročným obdobím opakovaných miliardových ztrát,“ uvádí Wnuk. Podle něj každá miliarda odvedená na mimořádné dani bude chybět při financování modernizace rafinerií, provozní bezpečnosti a dekarbonizačních projektů.

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Orlen Unipetrol dále uvádí, že vydělané peníze nevyvádí do zahraničí, nýbrž je reinvestuje v české ekonomice. „Od získání stoprocentního podílu ve skupině Orlen Unipetrol v roce 2018 neobdržela mateřská skupina Orlen žádnou dividendu. Veškeré prostředky jsme investovali do modernizace, rozvoje a transformace českých rafinerií,“ uzavřel Wnuk.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové chystaná daň reaguje na dvě strany stejné mimořádné situace. „Domácnosti, dopravci, firmy a stát nesou náklady vysokých cen pohonných hmot. Rafinérský sektor naopak v důsledku mimořádného rozdílu mezi cenou ropy a cenou hotových produktů dosahuje nadstandardních marží. Je proto přiměřené, aby část těchto mimořádných výnosů pomohla financovat náklady, které krize přinesla spotřebitelům a veřejným rozpočtům,“ argumentuje Schillerová.

Návrh ministerstva schválený vládou počítá s tím, že daň by platila pro roky 2026 a 2027. Základ nové daně se stanoví jako rozdíl mezi hrubou marží za roky 2026 a 2025, stejně tak mezi roky 2027 a 2025. Daň bude činit 50 procent z tohoto rozdílu.

Hruba marže je zjednodušeně rozdíl mezi hodnotou výrobků, které rafinerie z ropy vyrobí a prodá, a náklady na pořízení spotřebované ropy. „Mimořádná situace spočívá v tom, že se ceny surové ropy stabilizovaly nebo klesaly rychleji než ceny hotových produktů, zejména motorové nafty. Rozdíl mezi cenou vstupu a hodnotou výsledných produktů se proto výrazně zvětšil,“ uvádí resort financí.

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