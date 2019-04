Daň pro Facebook a spol. Česko zavede odvody pro internetové giganty

13:56 , aktualizováno 14:57

Česká republika zavede sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy, jako je Facebook. Dohodla se na tom koalice, ministerstvo financí do konce května vypracuje návrh. Odhaduje, že by mohla ročně do státního rozpočtu přinést pět miliard korun. Podle úřadu by daň mohla platit od půlky roku 2020.