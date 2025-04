Vítězem týdenní prémie se stal čtenář iDNES.cz ze Štramberku, pan Petr Hnilica. „Vůbec jsem tu výhru nečekal, nepamatuji si, že bych někdy něco vyhrál,“ uvedl šťastný vítěz finanční prémie 10 tisíc korun. Soutěže na portálech iDNES.cz a Lidovky.cz se účastní poprvé a hned slaví úspěch.

Co udělá s výhrou, ještě přesně neví. „Zatím jsem to vůbec neplánoval, ale asi budu muset koupit novou lednici, která mi teď odchází, takže se mi výhra úplně hodí,“ řekl. Plánuje soutěžit i o hlavní výhru, kterou je automobil Hyundai od společnosti Louda auto. „Auto bych si nechal, to moje je staré, takže by se mi hodilo. Jako asi každému,“ uvedl.

Pravidelným čtenářem se pan Hnilica stal až díky darovanému členství v iDNES Premium. K výhře týdenní prémie musel posbírat 150 bodů. „Zajímají mě hlavně zprávy ze zahraničí, co dělá Trump s americkými cly a podobně,“ přiblížil, jaké články nejčastěji čte.

Další losování výherce týdenní prémie 10 tisíc korun proběhne už v pondělí 28. dubna.

Jak hrát a vyhrát?

Na portálu iDNES.cz a Lidovky.cz se v náhodných článcích objevuje symbol auta. Stačí na něj kliknout a každý ulovený symbol se automaticky přičítá k vašemu dennímu a celkovému skóre, které si poté můžete zkontrolovat ve své hráčské kartě, kde se zároveň můžete do Megahry i zaregistrovat. Soutěž probíhá pro registrované uživatele iDNES.cz od 24. března do 4. května.

Každý den v 9:00 vylosujeme jednoho šťastného výherce prémie 1 000 korun. Do tohoto slosování se dostane každý čtenář, který nasbírá za herní den 15 symbolů aut. Pokud nasbíráte za týden 150 symbolů, dostanete se do slosování o týdenní výhru ve výši 10 000 korun.

Hlavní výhrou je pak nový automobil Hyundai v hodnotě 500 000 korun, vítěze losujeme po skončení soutěže v pondělí 5. května v 9 hodin ze všech soutěžících, kteří do té doby získali minimálně 1 000 bodů. Účast se dá také znásobit. Pokud tedy například někdo nasbírá 2 000 bodů, je ve slosování dvakrát, pak třikrát a tak dále.

Podmínkou vyplacení výher je sdělení základních kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo). Výherce denních a týdenních prémií kontaktujeme e-mailem a do pěti dnů jim zašleme výhru na účet. Výherce hlavní výhry si ji bude moci osobně vyzvednout v Praze po ověření totožnosti.

Soutěž se řídí pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a.s., která najdete zde.