Hotovost ustupuje. Obchody bez karet přicházejí na horách o tržby, potvrdil průzkum

  10:58
Zimní sporty lákají polovinu Čechů a většina z nich zůstává i letos v tuzemsku. Podle průzkumu společnosti Visa nejrozšířenější zimní aktivitou je v Česku bruslení na ledě, následuje sjezdové lyžování, běh na lyžích a lední hokej. Na horách ale rozhoduje i způsob placení, až 86 procent lidí preferuje platbu kartou nebo přes mobil.
ilustrační snímek

Až 73 procent Čechů plánuje strávit zimní dovolenou v tuzemsku a 27 procent se chystá do zahraničí, nejčastěji do Rakouska (9 procent) a Itálie (7 procent). Zatímco loni si Podle Petra Poláka, manažera společnosti Visa pro Českou republiku zahraniční zimní dovolenou vybrala pětina lidí, letos je to už 27 procent.

„Preference se liší podle destinace. Zahraniční cesty lidé volí především kvůli kvalitě středisek, zatímco u tuzemských destinací hraje roli blízkost, pohodlí a snadná dostupnost,“ uvádí Polák.

Visa a Mastercard uzavřely novou dohodu s obchodníky kvůli poplatkům

V zimě čeští klienti nejvíce utrácejí v Rakousku a na přelomu roku se na druhé místo dostává Polsko. O jarních prázdninách pak co do objemu transakcí Polsko přeskočí Itálie. Mezi první čtyři země v objemu výběrů z ATM se dostalo Thajsko.

Zhruba devět z deseti lidí preferuje platbu kartou nebo mobilní peněženkou (86 procent). Obchody, které digitální platby nenabízejí, tak riskují ztrátu tržeb a lyžaři a snowboardisté totiž své chování mění. Až 49 procent zákazníků uvádí, že by bez možnosti digitální platby buď utratili méně (18 procent), vybrali si jiného prodejce (19 procent) nebo by se do daného místa v budoucnu vůbec nevrátili (12 procent). Obchodníci, kteří přijímají platební karty, přitom podle dat vydělávají v průměru až o 20 procent více než ti, kteří berou pouze hotovost.

Za lyžování v Itálii si tuto zimu připlatíte. Zájezdy už teď zdražuje olympiáda

„Z našich dat dlouhodobě vidíme, že v zimních měsících klienti utrácejí v zahraničí výrazně více než během léta, a to zejména v alpských destinacích, jako je Rakousko nebo Itálie,“ uvedl Roman Přeučil, expert Raiffeisenbank na platební chování klientů. Dodává, že se zároveň mění způsob, jakým lidé platí a rozhodují se o nákupech. Hotovost ustupuje a klienti čím dál více spoléhají na digitální platby a chytré nástroje.

V uplynulém roce si vybavení pro zimní sporty pořídilo 67 procent Čechů. Nejčastěji investovali do zimního oblečení, konkrétně 46 procent respondentů. Právě oblečení a obuv patří mezi položky, které lidé kupují opakovaně. Naopak 38 procent lidí si vybavení půjčuje, přičemž každý pátý si vypůjčil lyže nebo snowboard.

Plánování dovolené podle AI

Využívání umělé inteligence se v Česku rychle rozšiřuje. Jeden z šesti Čechů (18 procent) už při nákupu či zapůjčení vybavení nebo zážitků spojených se zimními sporty využil AI, a více než třetina (40 procent) by tuto možnost ráda vyzkoušela i v budoucnu.

„Právě tady má umělá inteligence své místo. Pomáhá klientům lépe se orientovat v útratách, plánovat nákupy i cestování a dělat informovanější rozhodnutí v reálném čase,“ říká Roman Přeučil, expert Raiffeisenbank na platební chování klientů.

Bez helmy pokuta. Pozor na přísnější pravidla na alpských sjezdovkách

Podle Poláka ze společnosti Visa se mění přístup Čechů k cestování. „Technologický pokrok změnil způsob, jakým utrácíme, spravujeme své finance a žijeme své životy. Tento trend je mezi Čechy patrný i při plánování dovolených,“ říká.

Studie se dotýká i vlivu nadcházejících olympijských a paralympijských zimních her Milano Cortina 2026. Z průzkumu společnosti Visa mezi více než 16 tisíci spotřebiteli na 16 světových trzích vyplývá, že přibližně každého čtvrtého respondenta (27 procent) zimní olympijské či paralympijské hry inspirovaly k tomu, aby se sám zapojil do zimních sportů. A téměř všichni (94 procent) očekávají, že letošní olympijské a paralympijské zimní hry namotivují fanoušky toto soutěžení i sledovat.

