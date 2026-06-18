Festivaly už nejsou jen o hudbě. Češi utrácejí digitálně a podnikatelé bez terminálu přicházejí o tržby

Více než polovina Čechů navštěvuje festival alespoň jednou ročně a téměř čtvrtina vyráží na podobné akce několikrát do roka. Kromě programu a ceny vstupenek dnes návštěvníci sledují i kvalitu zázemí, hygienu, bezpečnost nebo nabídku občerstvení.
Významnou roli však začínají hrát také platební možnosti. Zatímco speciální festivalové náramky s dobíjecím čipem preferují pouze čtyři procenta respondentů, tři čtvrtiny dávají přednost běžným digitálním platbám kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami. Pro 65 procent dotázaných je právě možnost digitální platby jedním z hlavních znaků moderního festivalu.
Moderní festival? Komfort i digitální placení
Dopad na tržby je přitom podle dat výrazný. Pokud u stánku nelze zaplatit kartou, pětina návštěvníků odchází jinam a dalších 20 procent sice zaplatí hotově, ale utratí méně, než původně plánovali. Podobně negativní vliv mají dlouhé fronty. Téměř 60 procent lidí kvůli nim změní prodejce a více než pětina nákup zcela vzdá.
Podle odborníků se proto festivaly stávají testovacím prostředím pro moderní platební technologie. „Na festivalech se jednoznačně prosazuje plně bezhotovostní model. Návštěvníci jsou zvyklí platit kartou nebo mobilem a transakce probíhají rychleji,“ říká Iva Hötzlová z ČSOB.
„Festivaly jsou pro návštěvníky především o zážitcích, kultuře, jídle a společně stráveném čase. Právě proto je důležité, aby je na místě zbytečně nezdržovaly fronty. Digitální platby přinášejí rychlost, pohodlí a lepší kontrolu nad výdaji, a zároveň pomáhají zjednodušit provoz pořadatelům i prodejcům. Jsou tak přirozenou součástí moderního festivalového zážitku,“ říká Josef Kunčar, ředitel divize akceptační sítě Visa pro střední a východní Evropu.
Trend potvrzují i data z turisticky exponovaných regionů. Během loňského ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dosáhly tržby podnikatelů podle společnosti Global Payments 227 milionů korun, meziročně o pětinu více. Průměrná útrata činila 580 korun a zahraniční návštěvníci utráceli v průměru více než trojnásobek této částky.
Podle Visa vzrostl během festivalového týdne počet karetních transakcí v Karlových Varech o 43 procent oproti období před zahájením festivalu. Nejvíce rostly výdaje v restauracích, ubytovacích zařízeních a v oblasti zábavy.
„KVIFF není pro Karlovarský kraj jen kulturní událost. Je to ekonomický motor regionu. Za jediný týden přinese gastronomii tržby, na které by jinak čekala celý měsíc,“ upozorňuje člen představenstva Hospodářské komory ČR Luboš Kastner.
Průzkum zároveň ukazuje, že návštěvníci jsou otevřeni dalším digitálním novinkám. Například možnost vracení záloh za vratné kelímky přímo na platební kartu by využilo 87 procent respondentů.
Festivaly tak podle odborníků přestávají být pouze kulturní akcí, ale stávají se i ukázkou toho, jak rychle se mění nákupní chování Čechů. Zatímco ještě před několika lety byly běžnou součástí festivalového zážitku bankomaty a hotovost, dnes se bez terminálu mohou pořadatelé i prodejci připravit o část zákazníků i tržeb.