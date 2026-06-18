Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Festivaly už nejsou jen o hudbě. Češi utrácejí digitálně a podnikatelé bez terminálu přicházejí o tržby

  17:00
Letní festivalová sezona se blíží a vedle hudebních hvězd či filmových projekcí se stále důležitějším tématem stávají peníze. Nový průzkum společnosti Visa ukazuje, že návštěvníci festivalů očekávají nejen kvalitní program, ale také rychlé odbavení, pohodlí a možnost bezhotovostního placení. Pro pořadatele i prodejce přitom může dostupnost platebních terminálů znamenat rozdíl mezi vyššími a nižšími tržbami.

KVIFF.TV Park je oblíbeným místem tisíců návštěvníků, kteří přijíždí na filmový festival do Karlových Varů. Stavba získala také architektonickou cenu. | foto: KVIFF

Více než polovina Čechů navštěvuje festival alespoň jednou ročně a téměř čtvrtina vyráží na podobné akce několikrát do roka. Kromě programu a ceny vstupenek dnes návštěvníci sledují i kvalitu zázemí, hygienu, bezpečnost nebo nabídku občerstvení.

Významnou roli však začínají hrát také platební možnosti. Zatímco speciální festivalové náramky s dobíjecím čipem preferují pouze čtyři procenta respondentů, tři čtvrtiny dávají přednost běžným digitálním platbám kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami. Pro 65 procent dotázaných je právě možnost digitální platby jedním z hlavních znaků moderního festivalu.

Moderní festival? Komfort i digitální placení

Dopad na tržby je přitom podle dat výrazný. Pokud u stánku nelze zaplatit kartou, pětina návštěvníků odchází jinam a dalších 20 procent sice zaplatí hotově, ale utratí méně, než původně plánovali. Podobně negativní vliv mají dlouhé fronty. Téměř 60 procent lidí kvůli nim změní prodejce a více než pětina nákup zcela vzdá.

Podle odborníků se proto festivaly stávají testovacím prostředím pro moderní platební technologie. „Na festivalech se jednoznačně prosazuje plně bezhotovostní model. Návštěvníci jsou zvyklí platit kartou nebo mobilem a transakce probíhají rychleji,“ říká Iva Hötzlová z ČSOB.

„Festivaly jsou pro návštěvníky především o zážitcích, kultuře, jídle a společně stráveném čase. Právě proto je důležité, aby je na místě zbytečně nezdržovaly fronty. Digitální platby přinášejí rychlost, pohodlí a lepší kontrolu nad výdaji, a zároveň pomáhají zjednodušit provoz pořadatelům i prodejcům. Jsou tak přirozenou součástí moderního festivalového zážitku,“ říká Josef Kunčar, ředitel divize akceptační sítě Visa pro střední a východní Evropu.

Trend potvrzují i data z turisticky exponovaných regionů. Během loňského ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dosáhly tržby podnikatelů podle společnosti Global Payments 227 milionů korun, meziročně o pětinu více. Průměrná útrata činila 580 korun a zahraniční návštěvníci utráceli v průměru více než trojnásobek této částky.
Podle Visa vzrostl během festivalového týdne počet karetních transakcí v Karlových Varech o 43 procent oproti období před zahájením festivalu. Nejvíce rostly výdaje v restauracích, ubytovacích zařízeních a v oblasti zábavy.

„KVIFF není pro Karlovarský kraj jen kulturní událost. Je to ekonomický motor regionu. Za jediný týden přinese gastronomii tržby, na které by jinak čekala celý měsíc,“ upozorňuje člen představenstva Hospodářské komory ČR Luboš Kastner.

Průzkum zároveň ukazuje, že návštěvníci jsou otevřeni dalším digitálním novinkám. Například možnost vracení záloh za vratné kelímky přímo na platební kartu by využilo 87 procent respondentů.

Festivaly tak podle odborníků přestávají být pouze kulturní akcí, ale stávají se i ukázkou toho, jak rychle se mění nákupní chování Čechů. Zatímco ještě před několika lety byly běžnou součástí festivalového zážitku bankomaty a hotovost, dnes se bez terminálu mohou pořadatelé i prodejci připravit o část zákazníků i tržeb.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen

Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026)

Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...

Vinařská ikona Bordeaux upadá. Zdejší vína už nepijí ani místní

Obsluha v muzeu Cite du Vin v Bordeaux nabízí návštěvníkům víno k ochutnání...

Francouzské Bordeaux patřilo k nejvyhlášenějším vinařským oblastem světa. Dnes se však potýká s poklesem zájmu, místní vína považují současní konzumenti za příliš konzervativní a předražená. Možná...

Festivaly už nejsou jen o hudbě. Češi utrácejí digitálně a podnikatelé bez terminálu přicházejí o tržby

KVIFF.TV Park je oblíbeným místem tisíců návštěvníků, kteří přijíždí na filmový...

Letní festivalová sezona se blíží a vedle hudebních hvězd či filmových projekcí se stále důležitějším tématem stávají peníze. Nový průzkum společnosti Visa ukazuje, že návštěvníci festivalů očekávají...

18. června 2026

Let není hlavní problém cestování, stresuje odbavení a kontroly, zjistil průzkum

Nastartované vozidlo bez řidiče komplikovalo v pondělí dopoledne dopravu směrem...

Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem více pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobií ze ztráty...

18. června 2026  16:13

Centrální banka po čtyřech letech zvedla úrokové sazby, chce předejít růstu inflace

Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad...

Bankovní rada centrální banky zvýšila klíčovou úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Jde o první zvýšení sazeb za poslední čtyři roky. Centrální banka chce předejít inflačním...

18. června 2026  14:20

Polovina Čechů kombinuje dovolenou doma s tou v zahraničí, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Téměř polovina Čechů, kteří letos plánují dovolenou, chce kombinovat pobyt v zahraničí i v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit. Letní dovolenou plánují zhruba dvě...

18. června 2026

Chybí už jen hořčice a prut. V Humpolci mají špekáčkomat, hned vedle prodejny s pivem

V Humpolci vyrostl již třetí špekáčkomat, který uzenářská firma postavila. (17....

V Humpolci začal fungovat první automat na prodej uzenin. Takzvaný špekáčkomat stojí hned u značkové prodejny pivovaru Bernard a nabízí zboží nonstop. Za projektem stojí společnost Váhala, výrobce...

18. června 2026  11:59

Na Smíchově přibude 240 malometrážních bytů, postaví je Penta se Sekyrou

Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a...

Na pražském Smíchově vyroste ve spolupráci Penta Real Estate a Sekyra Group 240 vybavených malometrážních bytů za 1,3 miliardy korun. Projekt s názvem Momentum by měl být dokončen v roce 2028....

18. června 2026  11:57

Řekové dostali zbraň proti drahotě. Nově si mohou porovnávat ceny potravin

Supermarkety v Řecku mají od 2. listopadu novou povinnost stanovit ceny...

Řecká vláda spustila portál, který lidem umožňuje porovnávat ceny potravin a dalšího zboží mezi supermarkety i s ostatními zeměmi Evropské unie. Premiér Kyriakos Mitsotakis označil novou službu za...

18. června 2026  10:33

Benzin v Rusku zdražuje, pumpy kvůli útokům na rafinerie omezují prodej

Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)

Ukrajinské útoky na rafinerie zdražují Rusům pohonné hmoty. Průměrná maloobchodní cena benzinu se v porovnání posledních dvou týdnů zvýšila o procento na 69,11 rublu, tedy asi dvacet korun za litr....

18. června 2026  10:13

Fotbalové mistrovství zavře část obchodů. V těchto prodejnách večer nenakoupíte

ilustrační snímek

Dnešní zápas mistrovství světa ve fotbale 2026 na druhé straně světa ovlivní otevírací dobu některých obchodů v Česku. Řetězec Penny chce svým zaměstnancům umožnit sledovat přímý přenos...

18. června 2026  9:06

Levným balíčkům se krátí čas, nákupy se ale mnohdy vyplatí i s novým clem

ilustrační snímek

Už za pár dnů budou muset ti, kteří si objednávají zboží ze zemí mimo EU, sáhnout hlouběji do peněženky. Zásilky do 150 eur, které dorazí na území EU po 30. červnu budou podléhat proclení podle...

18. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prázdniny jsou drahé jako Vánoce, rodiče platí desítky tisíc. Kde získat příspěvek?

Premium
Letní dětský tábor (ilustrační snímek).

Šedesát šest dní volna. Rodiče milionu dětí teď řeší, jaký program dětem na devět týdnů prázdnin zajistit a z čeho ho zaplatit. Podobně jako před začátkem školního roku přichází během června a...

18. června 2026

Americká centrální banka ponechala úroky beze změny. Letos ale mohou ještě růst

Televizní obrazovka v sále newyorské burzy zobrazuje rozhodnutí Federálního...

Americká centrální banka ponechala dle očekávání základní úrokovou sazbu v pásmu 3,50 až 3,75 procenta, tedy beze změny. Více než polovina členů měnového výboru však uvedla, že by úroky mohly ještě v...

17. června 2026  21:06,  aktualizováno  21:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.