Češi hojně digitalizují. V Evropě jsou však co do počtu platebních terminálů pod průměrem

Visa už pomohla po celém světě digitalizovat zhruba 16 milionů malých a středních firem, což představuje něco málo přes 30 procent z několikaletého cíle, který si stanovila v roce 2020, kdy se zavázala pomoci digitalizovat 50 milionů malých a středních firem. Jednotlivé vlády v Evropě na podporu živnostníků aktivně reagují, a ve 29 zemích už byl dokonce navýšen limit pro bezkontaktní platby.

Visa také s vládami v Česku, Polsku a na Slovensku připravila programy na rozšíření akceptační sítě. V rámci projektu Česko platí kartou mohou podnikatelé v České republice získat bezkontaktní platební terminály na šest měsíců zdarma bez jakýchkoliv poplatků. „Do výše 50 tisíc korun dokonce ani nemusí platit za samotné transakce, což je zejména pro ty nejmenší podnikatele skvělá zpráva. Podpora je určena pro malé prodejny nebo třeba řemeslníky. A od loňského dubna se povedlo projekt rozšířit i do veřejné správy. Malé obce často platební terminál nemají a na úřadě je mnohdy potřeba něco zaplatit,“ říká Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu působíte už od roku 2005. Kdy jste se začal specializovat na živnostníky?

Na podporu podnikání a zejména pak na segment malých a středních firem, které potřebují speciální péči, jsem se zaměřoval od začátku své pracovní dráhy. Kdybych měl jmenovat některé milníky, určitě bych zmínil vytvoření klíčové strategie pro podporu malého a středního podnikání.

Dále jsem se zabýval národními programy v oblasti finančních nástrojů. Zjednodušeně řečeno, máme tady Národní rozvojovou banku, dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka, a bylo zapotřebí připravit systém finančních nástrojů, například zvýhodněných úvěrů, které se dají vyměnit za klasické komerční úvěry. Za ně pak ručí právě Národní rozvojová banka. Ministerstvo průmyslu a obchodu je navíc schopno reagovat ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou na mimořádné události typu záplav či tornáda na jižní Moravě.

Poslední oblast, na kterou jsem se orientoval poslední čtyři roky, byla oblast podnikatelského prostředí. Tam patří snižování podnikatelské byrokracie. Její největší část tvoří daňové povinnosti. Proto se snažíme nacházet různé způsoby, jak tuto administrativu zjednodušit. Tak vznikla paušální daň pro ty nejmenší podnikatele. Mezi naše další projekty patří podpora rodinného podnikání a digitalizace všech formulářů, které podnikatel potřebuje. Také jsme vyvinuli „covidové“ programy, například ošetřovné pro OSVČ.

Mohl byste přiblížit projekt Česko platí kartou?

Jedná se o program poskytující platební terminály drobným podnikatelům zdarma na šest měsíců. Z čísel, která jsme měli ještě před pandemií, bylo jasné, že spotřebitelé vyhledávají místa, kde mohou platit bezkontaktně, kdy navíc do 500 korun ani nemusejí zadávat PIN. Před pandemií jsme byli druzí na světě co do počtu bezkontaktních plateb. Přesto víme, že máme vůči zbytku Evropy méně terminálů na tisíc obyvatel (pozn. red.: v České republice 25, v Evropě 32). Situace se i díky našemu projektu zlepšuje, ale stále nám chybí sedm nebo osm terminálů na tisíc obyvatel. Proto jsme vedli jednání s finančním trhem tak, abychom dokázali vyjít nejmenším podnikatelům vstříc. Z diskusí s různými asociacemi, které zastupují nejmenší podnikatele, jsme zjistili, že se podnikatelé úplně neorientují v nabídce platebních terminálů. Uvítali by možnost si terminál vyzkoušet a zjistit, jak je pro ně daný terminál výhodný ve srovnání s hotovostními platbami. Proto jsme požádali o pomoc český bankovní sektor.

Do projektu se tedy zapojila řada partnerů…

Ano. Velkou roli v tom hrály technologické společnosti jako Visa. Zásadní podíl na projektu mají i jednotliví acquireři. V roce 2021 Česko platí kartou vstoupilo do druhého ročníku a já jsem moc rád, že se nám povedlo propojit celý bankovní trh. Celkem máme v projektu 21 partnerů, jak finančních, tak nefinančních. Našim partnerům tímto děkuji, protože se jedná o mimořádný projekt i z globálního pohledu.

Pro podnikatele, kteří jsou součástí projektu Česko platí kartou, vznikla nová kategorie v ocenění Visa Czech Top Shop 2021. Kde vidíte vazbu mezi snahou o nejlepší zákaznický zážitek a bezhotovostními platbami?

Obojí se snaží zvednout kulturu nakupování. Bezhotovostní platby velice přispívají k pozitivnímu zákaznickému zážitku, a pomáhají tak přivést a dlouhodobě udržet zákazníky. Co se týče hodnocení prodejen Visa Czech Top Shop, tak i tam je jedním z osmi kritérií položka „cashless friendly“ (pozn. red.: možnost bezhotovostní platby), která se právě zabývá bezhotovostními platbami. Ale jsem rád, že tato soutěž připomíná i další důležité služby pro zákazníky, jako je navigace v prodejně, její design, kvalita služeb a personálu a podobně.

Pojďme zabrousit i do vaší osobní zákaznické zkušenosti. Kde rád nakupujete a co je pro vás při nákupu důležité?

Velmi sleduji trendy v prodeji. Například velký nárůst e-commerce v rámci pandemie. Rád nakupuji také fyzicky, ať už potraviny, nebo oblečení pro sebe i pro své děti. Mým oblíbeným momentem je období okolo 20. prosince, kdy všichni šílí z vánočních nákupů a já už mám dávno všechny dárky doma.

Rád nakupuji čerstvé potraviny a občas i nějaké speciality. Kvůli dětem jezdím k menším farmářům, kde je možnost si nakoupit úplně čerstvé ovoce a zeleninu. Kvalitně si lze ale nakoupit i ve velkoformátových prodejnách. To bylo hezky vidět na začátku pandemie, kdy se lidé báli, jestli budou mít co jíst a kdy jsem objížděl sklady velkých řetězců. Vše měli výborně zorganizované. Během pandemie skvěle zafungovaly i malé prodejny v regionech a lidé se vrátili právě ke svým regionálním prodejnám, protože je měli blízko a neriskovali nákazu.

Právě na nejmenší prodejny míří další projekt, Obchůdek 2021+. O čem je?

To je naše nejnovější aktivita. Jedná se o dotaci na provozní náklady nejmenších venkovských prodejen. O tomto programu jsme už delší dobu jednali s podnikatelskými svazy a zástupci těch nejmenších prodejen a se starosty malých obcí. Proběhla rozsáhlá diskuse na téma, co by kdo mohl udělat pro podporu malých venkovských prodejen. V posledních letech totiž docházelo k úbytku zhruba 300 malých venkovských prodejen ročně zejména v obcích okolo 70 obyvatel, obce okolo 500 až 1000 obyvatel na tom jsou o poznání lépe.

Proto jsme vytvořili tento projekt a vláda ho schválila na pět let. Funguje tak, že kraje dostávají od státu finanční podporu právě pro tyto malé prodejny. Míříme především na obce do 1000 obyvatel, ale pokud má obec přidružené části, tak na dotaci dosáhne i pokud má do 3000 obyvatel. Další podmínkou je, že v obci nesmí být žádný jiný obchod, protože nechceme v daném místě narušovat hospodářskou soutěž. Podporu můžou ale získat i obchůdky, které se nacházejí v obci, kde je třeba restaurace nebo cukrárna, právě proto, že se program vztahuje pouze na obchody se základními potravinami.

Malým prodejnám se snažíme pomoci především s provozními náklady, kde tvoří největší položku mzdy. Tento projekt má přímou vazbu i na program Česko platí kartou, v rámci čehož mohou podnikatelé dočasně získat platební terminál zdarma. Po ukončení zkušební lhůty buď pokračují s používáním za běžných podmínek, nebo terminál vrátí.