Nepřízeň počasí sklizeň hroznů neohrozila. Letošní ročník je výjimečný

Letošní sklizeň začala v polovině září, o 14 dní později, než bylo zvykem v posledních letech. Posun zapříčinily chladné jarní měsíce, které zpozdily rašení révy.

Moravské vinice tak unikly jarním mrazům, které potrápily například Francii i další tradiční vinařské země v Evropě. Tuzemským vinařům přálo počasí v září, které bylo teplotně nadprůměrné, s dostatkem slunečního svitu a minimem srážek. V těchto dnech mají vinaři většinu úrody ve svých sklepích, v průměru zbývá sklidit kolem 20 procent hroznů.

„Vinaři většinou s hodnocením sklizně vyčkávají na pozdější termín. Letos neobvykle brzo z mnoha stran přichází zprávy o mimořádné kvalitě a nadprůměrném množství přívlastkových vín. Zatím vše nasvědčuje tomu, že půjde o výjimečný ročník,“ říká prezident Vinařské unie Ondřej Beránek.

Méně vína, zato lepší

Vinobraní se konalo celý říjen s přesahem do listopadu, kdy se budou sklízet pozdní odrůdy a různé speciality.

„Začátkem listopadu bychom rádi skončili. Pak budeme sklízet jen několik vybraných vinic s Ryzlinkem vlašským a s Pálavou, kde jsme ponechali vína s ušlechtilou plísní, botrytidou. Přibližně tři hektary vinic necháváme na ledová vína, uvidíme, zda přijde mráz,“ říká David Šťastný, ředitel Chateau Valtice – Vinné sklepy Valtice.

Hrozny z letošní sklizně mají vysokou cukernatost a mírně vyšší obsah kyselin, které zaručují výraznou aromatičnost. Podmínky přály i nadprůměrné produkci přívlastkových vín.

„Už teď se vína jeví velice pozitivně, s výraznou aromatikou a svěžestí, mnoho vín bude mimořádné kvality,“ říká František Drahonský, výrobní ředitel společnosti Bohemia Sekt, která dohromady s dceřinými společnostmi obhospodařuje 560 hektarů vinic.



Na rozdíl od minulých let panují velké rozdíly v objemu sklizených hroznů v jednotlivých vinařských oblastech. „Úroda je rozdílná dle regionu. Znojemsko a Mikulovsko je, co se týče množství, na tom o něco lépe než loni, a to v řádech procent. Na Slovácku máme hroznů méně než v loňském roce o přibližně 15 až 20 procent,“ vysvětluje Bořek Svoboda ze Zámeckého vinařství Bzenec.

„Hroznů sklidíme rozhodně méně než v roce předcházejícím, a to přibližně o 15 procent. Ale hrozny mají lepší kvalitu, vyšší přírodní cukernatost a víc bude i přívlastkových vín,“ dodává David Šťastný, ředitel Chateau Valtice – Vinné sklepy Valtice.



První vína na svatého Martina

Jednou z prvních příležitostí k seznámení se s novým ročníkem přinášejí Svatomartinská vína, která se v tomto roce otevírají ve čtvrtek 11. listopadu.

Možnost používat známku Svatomartinské 2021 letos získalo celkem 328 vín z 355 přihlášených, neuspělo tak pouze 7,6 procent vzorků. Nejvíce zastoupenými odrůdami jsou Müller Thurgau, Modrý Portugal, Muškát moravský a Svatovavřinecké rosé a Zweigeltrebe rosé.



V prodeji bude tento rok asi 2,2 milionu lahví tohoto svěžího a aromatického mladého vína od 80 tuzemských producentů, přičemž přibližně 750 tisíc lahví pochází z produkce největších vinařství zastoupených ve Vinařské unii ČR.

„Většina vinařství zachová stejnou cenu Svatomartinského vína jako v loňském roce. K dostání budou v řetězcích, na internetu, gastronomii nebo na slavnostech a samozřejmě i přímo u vinařů,“ dodává Beránek.