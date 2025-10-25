„Trend je zřejmý, většinou jsou to menší výměry, do pěti či maximálně deseti hektarů,“ říká Lukáš Rudolfský ze společnosti Vinice na klíč, která s novou výsadbou nebo obnovou starých vinohradů pomáhá. Většinou jde o soukromníky, kteří si chtějí vyrobit na pozemcích několik tisíc lahví vína, doba i počasí jim přeje. „Na mnoha místech se dá poměrně dobře pěstovat, zároveň je to dáno odrůdami, jež dokážou překonat jarní mrazy a nemusí se moc ošetřovat,“ vypráví.
Firma má za sebou úspěšné projekty, jako třeba vinici Vyšehradské kapituly v Praze, o kterou se stará od roku 2009. „Je to úžasné místo v srdci Prahy, ale můžu zmínit i další, jako je v obci Sadská, kde byla vinice už v 10. století, nebo vinici nad Želivkou doktora Jana Stránského. To je v podstatě už Vysočina, ale i tam vznikají osobitá vína,“ líčí.
Obnova hektaru vinice podle Rudolfského stojí kolem 750 tisíc korun, záleží ale samozřejmě na lokalitě a na množství vysazených rostlin na hektar, nyní je podle něj oblíbené vysazovaný spon zahušťovat, což pak také náklady zvyšuje.
Příkladem úspěšného vinařství, které až nyní získalo uznání viniční trati Schwarzberg v pražské Troji, jsou Zilvar Wines. Nad Vltavou se Zdeněk Zilvar stará o 2,5 hektaru vinohradu. „Ta vinice je tam od roku 2015, kdy jsem tam vyklučil křoviny a les,“ sdělil. Podle něj se daří v lokalitě jak ryzlinkům, tak odrůdě Pinot noir (Rulandské modré). Vína, kterých ročně vyrobí kolem 16 tisíc lahví, kromě tuzemska prodává například do Německa, Švédska nebo Francie. Na změnu klimatu a větší výkyvy teplot nežehrá. „Klima s tím nemá nic společného, nechají se tam dát klony, které budou s oteplováním lépe fungovat. Záleží jen na poctivé práci a jestli se lidé chtějí vzdělávat,“ pravil.
Dalším novějším vinařstvím je například Porta Bohemica, které bylo ve Velkých Žernosekách u Litoměřic založené v roce 2010, tradice pěstování vína v obci je ale doložená do poloviny 13. století. Ve vinicích se tamní vinař Aleš Svatoš stará o bobule bez chemie, naturálně. „Máme opticky velkou rozlohu,“ říká. Jenže 3,5 hektaru jejich vinic je ještě starých, které již tolik neplodí, vysázených před půlstoletím. Necelé dva hektary jsou nové, dohromady vyrobí ročně kolem 10 tisíc lahví vína. „Snažíme se ty keře nezatěžovat, na každém z nich je jedna lahev,“ popisuje.
Prodej vína podle něj ale není v současné době jednoduchý už kvůli tomu, že alkohol má stále horší pověst. „Říkalo se, že červená vína mají další benefity v kardiovaskulární oblasti, ale nové studie tvrdí, že ta škodlivost alkoholu není vyvážená dalšími věcmi,“ říká.
Benefit je tak podle něj hlavně psychický, kdy si lidé můžou se sklenkou na vinici posedět a zpomalit. Vinařství má slogan Vína s výhledem, což je podle Svatoše nejenom odkaz na krásnou lokalitu, ale i možnost delšího skladování lahví s potenciálně investičním návratem. Firma například vyrábí cuvée z tří dílů chardonnay a jednoho pinotu. „To víno vydrží, každý rok je lepší – to je možná věc na dlouhodobou investici. Naopak klasika jsou ryzlinky a pinoty,“ uzavřel.
Podle údajů Ústředního zkušebního a kontrolního ústavu zemědělského se loni pěstovalo víno v Litoměřické oblasti na 326 hektarech, v Mělnické na 349 hektarech a v ostatních v Čechách na necelých třiceti hektarech.