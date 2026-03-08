Podle dat ústavu v roce 2025 bylo v Česku evidováno celkem 16 945 hektarů vinic, které obhospodařovalo 12 242 pěstitelů. Kvóta pro novou výsadbu stanovena na 173,3 hektarů nebyla plně využita a o povolení požádalo 98 vinařů a bylo jim přiděleno 52,39 hektarů. Celkem vinaři vysázeli 216,39 hektarů nových vinic, což je o 92,81 ha více než v roce 2024.
Mezi nejrozšířenější bílé odrůdy patří Pálava (18,27 ha), Rulandské šedé (15,48 ha) a Ryzlink vlašský (14,11 ha). Z modrých odrůd vede Merlot (8,98 ha). Mezi PIWI odrůdami (z německého „pilzwiderstandsfähige Rebsorten“ – zkratka pro označení skupiny odrůd révy vinné odolných proti houbovým chorobám), se nejvíce pěstuje Solaris (13,93 ha). Celkem vinaři vyklučili 302 ha vinic, z toho 118 ha bylo určeno k opětovné výsadbě. Průměrné stáří nejvíce pěstovaných odrůd dosahuje 22,5 roku.
Na konci roku 2025 čítaly vinice s PIWI odrůdami 1 080 ha, tedy o 76 ha více než v předchozím roce, přičemž nejčastější odrůdou je Hibernal s 434 ha. Největší vinařské obce jsou Velké Bílovice (776 ha), Valtice (537 ha) a Mikulov (509 ha), v Čechách dominuje Mělník s 109 ha. Pro rok 2026 je stanovena kvóta nové výsadby 169,8 ha.
Restrukturalizace místo expanze
Vinaři se stále více zaměřují na obnovu a modernizaci stávajících vinic místo jejich rozšiřování. Průzkum Vinařské unie, jejíž členové spravují přibližně pětinu českých vinic, ukazuje, že klíčem je promyšlená restrukturalizace.
„V současných podmínkách už není cestou další rozšiřování vinic, ale jejich promyšlená restrukturalizace. Ta umožňuje reagovat na klimatické změny, rostoucí náklady a proměny trhu a udržet konkurenceschopnost českého vinařství,“ říká Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie.
Proměna probíhá postupně, obvykle na 10 až 30 procent ploch. Vinaři upravují vedení, spony, konstrukce vinic a odrůdovou skladbu, včetně zařazování PIWI odrůd vhodných pro ekologické pěstování. Investice směřují také do mechanizace vinic, tempo restrukturalizace však brzdí omezené investiční možnosti, nejistá návratnost a administrativní překážky.
Trend PIWI odrůd pokračuje
Rozšiřování vinic se letos neočekává a nové výsadby jsou cílené a omezené. Vedle klasických odrůd se stále častěji objevují moderní PIWI odrůdy.
„PIWI odrůdy vnímáme jako inovativní řešení pro budoucnost, nejen z hlediska ekologie, ale i ekonomiky. Máme vysazeno 32 hektarů a letos přibude dalších sedm hektarů,“ uvádí Petr Ptáček, vinohradnický manažer skupiny BOHEMIA SEKT.
V horizontu tří až pěti let vinaři plánují pokračovat v postupné proměně vinic a udržet stávající stav. „Chceme dosáhnout maximálního výnosu kombinací standardních a PIWI odrůd a případně zavést závlahu,“ dodává Petr Chaloupecký, ředitel Vinařství Lahofer.