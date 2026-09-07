Jak vypadá letošní úroda? Většina klasických zemědělců si stěžuje na dlouhotrvající sucho, ale to většinou vínu nevadí, že?
Letošní úroda bude, alespoň podle předběžných odhadů, podobná té loňské, možná o něco vyšší. Máme opravdu krásnou násadu na vinicích. Bavíme se v průměru mezi pěti a šesti tunami, což je na českou vinařskou oblast poměrně dobrý výnos. A vzhledem k tomu, že veškeré vinice jsou v ekologickém, přesněji v biodynamickém, režimu, který hodně omezuje využívání různých přípravků, si troufnu říct, že se to zatím jeví velice pozitivně. Každopádně do sklizně je ještě daleko.
Máme ozkoušeno, že když se sklízí ve vhodný termín, mošt kvasí velice bouřlivě. Když se sklízí v jiný termín, kvašení je klidné a pomalé.