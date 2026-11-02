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Vinaři sklidili o třetinu méně hroznů. Cena Svatomartinských by měla zůstat jako loni

Veronika Bělohlávková
  18:00
Vinaři sklidili o třetinu méně hroznů. Svatomartinských vín bude jako v roce...

Vinaři sklidili o třetinu méně hroznů. Svatomartinských vín bude jako v roce 2010. (2. listopadu 2026) | foto: Veronika Bělohlávková, iDNES.cz

Od 11. listopadu se začne prodávat 283 Svatomartinských vín od 67 vinařství, na...
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Vinaři letos kvůli dlouhodobému suchu sklidili o třetinu méně hroznů než obvykle, někde úroda klesla až o polovinu. Přesto má na trh zamířit přibližně 1,6 milionu láhví Svatomartinských vín. Jde o objem, který se blíží roku 2010. Vzhledem k nižší úrodě jej vinaři považují za úspěch.

„Vinaři letos přihlásili k zatřídění vína odpovídající zhruba 2,3 milionu láhví. Na trh ale podle objednávek šroubových uzávěrů a záklopů zamíří asi 1,6 milionu láhví. Proti loňským 1,9 milionu je to pokles o přibližně 15 procent, zatímco úroda hroznů se podle vinařů propadla o 30 až 40 procent,“ uvedl Vičar.

Letošní vegetační sezonu ovlivnil nedostatek srážek a vysoké letní teploty. Vinice se potýkaly s nedostatkem vody, hrozny dozrávaly nerovnoměrně a bobule byly často menší než v jiných letech. Obsahovaly také méně šťávy, vinaři proto získali méně moštu.

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Podle šetření Vinařské unie se propad výnosů mezi vinařstvími lišil. Nejčastěji činil kolem 30 procent, někde však vinaři sklidili až o polovinu méně hroznů.

Náročný rok

„Letošní rok byl pro vinaře mimořádně náročný. Dlouhodobé sucho výrazně snížilo výnosy a na některých vinicích jsme sklidili méně hroznů než obvykle. Přesto je pozitivní, že se na řadě míst podařilo dosáhnout velmi dobré kvality. Ročník 2026 tak může být z pohledu výsledných vín příjemným překvapením,“ říká Bořek Svoboda, viceprezident Vinařské unie ČR a ředitel Zámeckého vinařství Bzenec. Dodává, že největší sucho podle nich zasáhlo Znojemsko a Mikulovsko, zatímco ve Slovácké podoblasti byly rozdíly mezi jednotlivými oblastmi výrazné.

Kroupy v oblasti Velkých Pavlovic a Velkých Bílovic podle vinařů poškodily vinice na zhruba 200 hektarech. „Poškodily i dřevo révy a mohou tak ovlivnit také úrodu v roce 2027. Vinaři v těchto lokalitách očekávají nejméně třetinový propad sklizně i v příštím roce,“ uvedl Petr Ptáček z Bohemia Sekt.

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Hrozny byly podle vinařů zdravé, dobře vyzrálé a měly vysokou průměrnou cukernatost. Větší očekávání spojují zejména s červenými víny. Letní podmínky jim podle nich svědčily.

„Hrozny jsou zdravé a jejich přírodní cukernatost je proti loňskému roku vyšší o více než jeden a půl stupně. Pro vinaře je teď velkou výzvou proměnit takto kvalitní a sladké hrozny ve špičková vína,“ říká David Šťastný, viceprezident Vinařské unie ČR a ředitel Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

Vinaři očekávají plnější vína s výraznější barvou a chutí. Bílá a růžová vína by měla mít nižší kyselost.

„Letošní počasí přineslo mimořádné podmínky pro červené odrůdy. Hrozny byly menší, ale velmi dobře vyzrálé a ve výborném zdravotním stavu. Očekáváme proto plná, strukturovaná červená vína s intenzivní barvou. Ročník 2026 má podle prvních hodnocení potenciál patřit v této kategorii k nejzajímavějším za poslední roky,“ uvádí Petr Ptáček, vinohradnický manažer Bohemia Sekt.

Svěží a aromatická Svatomartinská vína

První vína nového ročníku se začnou prodávat 11. listopadu jako Svatomartinská. Právo používat tuto značku letos získalo 283 vín od 67 vinařství. Podle šetření Vinařské unie ČR by ceny Svatomartinských vín od tradičních producentů měly i přes nižší úrodu zůstat na úrovni loňského roku.

„Svatomartinská vína jsou tradičně první příležitostí ochutnat nový ročník. Letošní vína jsou svěží, aromatická a ukazují, že se vinařům i přes náročný průběh vegetace podařilo připravit kvalitní mladá vína,“ říká ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar.

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Vinařský fond vlastní ochrannou známku Svatomartinské od roku 2005 a propůjčuje ji vinařům, jejichž vína projdou hodnocením. Pod značkou Svatomartinské lze vyrábět vína z určených odrůd a jejich cuvée.

Z bílých vín je nejvíce zastoupený Müller Thurgau se 75 víny, následuje Muškát moravský s 39 víny a Veltlínské červené rané s 18 víny. U růžových vín a klaretů převažuje Zweigeltrebe se 40 víny, Svatovavřinecké je zastoupeno 35 víny a Modrý Portugal pěti. Mezi červenými víny je 48 Modrých Portugalů a 22 Svatovavřineckých. Jedno víno je cuvée.

Láhve v maloobchodní síti se budou prodávat za stejnou cenu jako loni. Ovšem záleží na jednotlivých řetězcích, jak si nastaví cenu. To vinaři ovlivnit nemohou.

Ovšem nižší počet letošních vín by mohl být nakonec prospěšný. „Pokud má vinař hroznů výrazně méně, často je raději použije pro přívlastková nebo jakostní vína. Menší počet láhví by ale mohl omezit povánoční výprodeje, kdy se Svatomartinská vína někdy prodávala i za 49,90 nebo 44,90 koruny. Takovou hodnotu podle mě tato vína nemají,“ uzavírá Bořek Svoboda, viceprezident Vinařské unie ČR a ředitel Zámeckého vinařství Bzenec.

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