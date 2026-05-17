Se svými víny vyrazil do ulic Brna a spojil je s jídly, která lidé běžně jedí cestou městem. „Chtěli jsme zbořit mýtus, že víno patří jen k bílým ubrusům. Kvalitní víno si člověk může vychutnat i u stánku na stojáka,“ říká vinař, který podobná videa natáčí už několik let.
Vznikají vždy při uvedení jarní nebo zimní bedýnky, tedy kolekce šesti láhví. „Chceme lidem ukázat, co je uvnitř, ale ne nudně. Každá bedýnka má své téma a my ho chceme podpořit i humorem,“ vysvětluje Stávek.
Ve videu doporučuje k hranolkům minerální cuvée Dědova. „Sůl a tuk hranolek, to se k minerálnímu cuvée Dědova náramně hodí,“ říká. Dlouho marinované kuřecí nugety podle něj patří k Bílé frankovce. „Je to šťavnatý. Je to křupavý. Je to boží.“ Legendární pizza na České si podle něj rozumí s výraznějším, nazrálým rosé Tercie. A malinový trdelník? I ten má svého vinného partnera.
Kombinaci kurkumy a koriandru v asijském pokrmu pak ve videu spojuje s kořenitým Tramínem. A nezapomíná ani na Sauvignon. „Jestli k Sauvignonu nějakou klobásu, tak štýrskou z čerpací stanice,“ dodává s narážkou na sauvignony vyhlášený region.
Není to recese
Ačkoliv je forma prezentace ve videu odlehčená, samotné párování bere vinař vážně. „Scénář je postavený na nadsázce a vizuálním extrému, ale samotné párování myslíme naprosto vážně. Víno a jídlo jsou spojené nádoby. Víno dokáže chuť pokrmu neuvěřitelně pozvednout a platí to i naopak,“ říká.
Podle něj nejde o náhodu ani o recesi. Vinařství vychází z letitých zkušeností i spolupráce s lidmi z oboru. „K tučnému jídlu potřebujete víno s vyšší kyselinou, která chuť prořízne a osvěží patro. K drůbežímu masu se skvěle hodí bílá, šťavnatá a suchá vína. Kořenité odrůdy, jako je náš Tramín, zase dokážou sekundovat pikantním a kořenitým pokrmům,“ popisuje Stávek.
Fastfood podle něj ve videu slouží hlavně jako názorná kulisa. „Šli jsme záměrně do extrému. Chtěli jsme tím vzkázat, aby se lidé nebáli vína a více experimentovali,“ říká. Zároveň dodává, že nejde o reklamu na fastfoodové řetězce. „Jako organické a udržitelné vinařství věříme v jiné hodnoty, ale jako edukativní kulisa nám to přišlo nejnázornější.“
Pro natáčení si vybral Brno. „Je nám blízké srdcem i polohou. Lidé tam podle mě nejlépe chápou, že víno není jen nápoj pro sváteční příležitosti, ale přirozená součást každodenního stolování,“ míní vinař.
Brno podle něj navíc v gastronomii dávno není ve stínu Prahy. „Praha má samozřejmě náskok díky turismu a kapitálu, ale Brno je poctivější v tom, že vaří pro místní, kteří se vracejí,“ říká. Narážka na michelinského průvodce tak podle něj není jen vtip. „Vím minimálně o třech brněnských podnicích, které by si hvězdu zasloužily. Brno už dávno není v gastronomii druhé město za Prahou.“