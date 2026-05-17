Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sauvignon ke klobáse, rosé k pizze. Jak vypadá vinné párování v centru Brna

Veronika Bělohlávková
Zapomeňte na ústřice a kaviár. Vinař Jan Stávek z Němčiček ve videu na sociálních sítích ukazuje, že víno lze vybrat a servírovat k hranolkům, klobáse nebo trdelníku. Pro netradiční ukázku vinného párování si vybral fast foody z centra Brna.

Se svými víny vyrazil do ulic Brna a spojil je s jídly, která lidé běžně jedí cestou městem. „Chtěli jsme zbořit mýtus, že víno patří jen k bílým ubrusům. Kvalitní víno si člověk může vychutnat i u stánku na stojáka,“ říká vinař, který podobná videa natáčí už několik let.

Vinař z Němčiček již několik let propaguje své řemeslo netradičně a jinak. Tentokrát natočil video, jak párovat vína. (11. května 2026)
Je jedno, co jíte, hlavně si to užijte a třeba s víny od vinaře Jana Stávka. (11. května 2026)
Párovat vína lze a čímkoliv, i s kebabem. (11. května 2026)
Vína od Jana Stávka se hodí i k asijským jídlům nebo kebabu. (11. května 2026)
13 fotografií

Vznikají vždy při uvedení jarní nebo zimní bedýnky, tedy kolekce šesti láhví. „Chceme lidem ukázat, co je uvnitř, ale ne nudně. Každá bedýnka má své téma a my ho chceme podpořit i humorem,“ vysvětluje Stávek.

Ve videu doporučuje k hranolkům minerální cuvée Dědova. „Sůl a tuk hranolek, to se k minerálnímu cuvée Dědova náramně hodí,“ říká. Dlouho marinované kuřecí nugety podle něj patří k Bílé frankovce. „Je to šťavnatý. Je to křupavý. Je to boží.“ Legendární pizza na České si podle něj rozumí s výraznějším, nazrálým rosé Tercie. A malinový trdelník? I ten má svého vinného partnera.

Děda vypil až tři litry bílého denně, dnes už člověk tolik nezvládne, říká vinař

Kombinaci kurkumy a koriandru v asijském pokrmu pak ve videu spojuje s kořenitým Tramínem. A nezapomíná ani na Sauvignon. „Jestli k Sauvignonu nějakou klobásu, tak štýrskou z čerpací stanice,“ dodává s narážkou na sauvignony vyhlášený region.

Není to recese

Ačkoliv je forma prezentace ve videu odlehčená, samotné párování bere vinař vážně. „Scénář je postavený na nadsázce a vizuálním extrému, ale samotné párování myslíme naprosto vážně. Víno a jídlo jsou spojené nádoby. Víno dokáže chuť pokrmu neuvěřitelně pozvednout a platí to i naopak,“ říká.

Podle něj nejde o náhodu ani o recesi. Vinařství vychází z letitých zkušeností i spolupráce s lidmi z oboru. „K tučnému jídlu potřebujete víno s vyšší kyselinou, která chuť prořízne a osvěží patro. K drůbežímu masu se skvěle hodí bílá, šťavnatá a suchá vína. Kořenité odrůdy, jako je náš Tramín, zase dokážou sekundovat pikantním a kořenitým pokrmům,“ popisuje Stávek.

Fastfood podle něj ve videu slouží hlavně jako názorná kulisa. „Šli jsme záměrně do extrému. Chtěli jsme tím vzkázat, aby se lidé nebáli vína a více experimentovali,“ říká. Zároveň dodává, že nejde o reklamu na fastfoodové řetězce. „Jako organické a udržitelné vinařství věříme v jiné hodnoty, ale jako edukativní kulisa nám to přišlo nejnázornější.“

Pro natáčení si vybral Brno. „Je nám blízké srdcem i polohou. Lidé tam podle mě nejlépe chápou, že víno není jen nápoj pro sváteční příležitosti, ale přirozená součást každodenního stolování,“ míní vinař.

Brno podle něj navíc v gastronomii dávno není ve stínu Prahy. „Praha má samozřejmě náskok díky turismu a kapitálu, ale Brno je poctivější v tom, že vaří pro místní, kteří se vracejí,“ říká. Narážka na michelinského průvodce tak podle něj není jen vtip. „Vím minimálně o třech brněnských podnicích, které by si hvězdu zasloužily. Brno už dávno není v gastronomii druhé město za Prahou.“

Vstoupit do diskuse
Témata: víno, pizza

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Změna životního stylu jako byznys. Jak se vyznat v záplavě rad na sítích, líčí fyziolog

Premium
Radim Šlachta

Důrazné volání po změně životního stylu – ať už kvůli stále populárnější dlouhověkosti, či v souvislosti s šířící se obezitou – vede také k rozvoji byznysu chrlícího nové trendy a rozmanitá...

17. května 2026

Sauvignon ke klobáse, rosé k pizze. Jak vypadá vinné párování v centru Brna

Vinař z Němčiček již několik let propaguje své řemeslo netradičně a jinak....

Zapomeňte na ústřice a kaviár. Vinař Jan Stávek z Němčiček ve videu na sociálních sítích ukazuje, že víno lze vybrat a servírovat k hranolkům, klobáse nebo trdelníku. Pro netradiční ukázku vinného...

17. května 2026

Nike v Číně ztrácí půdu pod nohama. Zákazníci preferují domácí značky

Průčelí domu s obchodem značky Nike Air Jordan na ulici Nan-ťing v Šanghaji...

Ještě kolem roku 2010 se zdálo, že značka Nike patří mezi nejúspěšnější zahraniční firmy působící v Číně a že tamní spotřebitelé na její produkty nedají dopustit. Dnes je ale vše jinak. V posledních...

16. května 2026

Mexické tortilly opět dobývají Polsko. Řetězec Taco Bell se tam vrací po letech

Pobočka Taco Bell v USA. (15. května 2026)

Řetězec Taco Bell se po letech vrátí na polský trh. Svou první restauraci otevře koncem letošního roku. Za rozvoj značky v zemi bude odpovídat skupina AmRest. Značka už v Polsku působila v 90....

16. května 2026

Obchodně a za příplatek. Evropa jedná s Íránem o povolení k plavbě Hormuzem

Lodě, které čekají, až se Hormuz zprůchodní. (5. května 2026)

Některé evropské země vedou s Teheránem jednání o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem, oznámila v sobotu íránská státní televize. Írán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy...

16. května 2026  16:02

Konec kávy a snacků zdarma. Delta ruší občerstvení na krátkých letech

Airbus A350-941 společnosti Delta Air Lines na mezinárodním letišti Harryho...

Americký letecký dopravce Delta Air Lines oznámil, že od 19. května přestane na krátkých letech cestujícím v ekonomické třídě nabízet nápoje a drobné občerstvení zdarma. Změna se dotkne letů kratších...

16. května 2026

Rodině půjčila necelá polovina Čechů. Šestina o peníze přišla

ilustrační snímek

Sedmnáct procent půjček příbuzní nevrátí, problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze, vyplynulo z průzkumu, který pro finanční dům Uniqa...

16. května 2026

Evropa neumí jednat, říká šéf kanadské firmy. Chce těžit antimon na Slovensku

Polokov antimon hraje velmi důležitou roli v obranném průmyslu, používá se k...

Evropská unie je už mnoho let závislá na dodávkách strategických surovin z Číny. Přestože Brusel opakovaně mluví o nutnosti tuto závislost omezit, konkrétní výsledky zatím přicházejí jen velmi...

16. května 2026

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

16. května 2026  9:45

Ručníková mafie na ústupu? Některé resorty přidělují lehátka už při příjezdu

Jak se obsazují židle v Chorvatsku

V době, kdy soud přiznal německému turistovi odškodnění ve výši 987 eur (24 tisíc korun) kvůli lehátkům zablokovaným ručníky a nemožnosti najít místo u bazénu, se znovu rozproudila debata o...

16. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Muskova SpaceX rozštěpí své akcie, zlevní o tisíce korun

Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)

Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska rozštěpí své akcie v poměru 5:1. Firma o tom akcionáře informovala v e-mailu. Společnost krokem dosáhne snížení ceny, kterou investoři zaplatí za...

16. května 2026  7:17

Test nealko ochucených piv: Spíš než hořké pivo vás osvěží letní chuť citrusů a ovoce

Premium
ilustrační snímek

Spotřeba piva na historickém minimu. Konec pivní velmoci. Čeká nás skutečně taková katastrofa, jakou hlásají titulky? Pravda je, že Češi pijí méně piva, ale především ho pijí jinak. Hledají více...

16. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.