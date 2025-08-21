Česko už zná svého Vinaře roku. Letošní ročník ovládly ryzlinky

Celkem 666 vzorků vín z 66 českých a moravských vinařství poválela na svých chuťových pohárcích mezinárodní komise 22. ročníku prestižní soutěže Vinař roku. Z konečné finálové osmičky následně vybrala trojici, která si ve středu ze žofínského paláce odnesla trofeje za své dlouholeté úsilí a pěstitelské schopnosti. Letošní prvenství si i spolu s rekordem v počtu vítězství připsalo Vinařství Volařík.
Ondřej Tichý a Radana Stahalová z vítězného Vinařství Volařík. (20. srpna 2025)

Ondřej Tichý a Radana Stahalová z vítězného Vinařství Volařík. (20. srpna 2025)

„Každý ročník je originální, začínáme vždy od nuly. Takže i když je to čtvrté zlaté, jako by to bylo první. Je to obrovská čest, závazek, ale i signál, že to pořád děláme dobře. Vinařství je živý organismus, mění se doba, klima, podmínky, lidé, ale Volařík zůstává,“ říká k vítězství spokojeně enolog Ondřej Tichý.

Svůj úspěch vidí v kombinaci skvělých vinic a především týmu lidí, kteří jsou do své práce maximálně zapálení. „Je to mozaika. Máme skvělého enologa, skvělé vinice a špičkou ledovce je právě můj tatínek, který je velmi charismatický, inspirativní a pracovitý člověk,“ okomentovala úspěch exportní manažerka a dcera pana Volaříka Radana Stahalová.

Do soutěže vinařství poslalo své ryzlinky vlašské a rýnské, které jsou pro samotný podnik i mikulovskou oblast typické. Inspirací jím je jejich konkurence, od které s radostí ochutnávají a snaží se neustále zlepšovat.

„Jsme konkurenti, ale i přátelé. Ten moravský píseček je poměrně malý a díky tomu máme různé sdružení, organizace, spolky... Každý z nich je pro nás inspirativní, ale nejvíce inspirace přichází ze zahraničí,“ dodává Tichý.

Víno k Praze ode dávna patřilo

Stříbrnou příčku z minulého ročníku se podařilo obhájit Martinu Čapkovi z Prušánek, který si z galavečera navíc odnesl cenu Nejúspěšnější rodinné vinařství s produkci do dvou set tisíc láhví ročně.

„Ocenění si moc vážíme. Jsme malá rodinná firma, a jak říkám, my vinařství neděláme, my vinařství žijeme. O to je to pro nás důležitější, že tradice a práce, která za tím je, se nám projevila i v tom výsledku,“ hodnotí s úsměvem Čapka.

Vedle svých znamenitých ryzlinků poslal do soutěže také cabernet sauvignon, kterému se jako odrůdě červeného vína v důsledku oteplování klimatu daří v Česku čím dál tím lépe.

„Klima se mění a musíme být připravení, že některé ročníky budou hodně rychlé. Byli jsme zvyklí sklízet hrozny třeba i listopadu. Loni, kdy byl extrémně teplý rok, jsme měli hotovo už na přelomu září a října,“ dodává vinař.

Prosecco, třes se! Vinaři z Česka chtějí konkurovat italským bublinkám

Pomyslnou bronzovou pozici obsadil loňský vítěz soutěže Jiří Uherek ze Sudoměřic. Zpestřením letošního ročníku bylo i ocenění Vinaře roku Slovenska, které odborná porota přisoudila společnosti Víno Matyšák Pezinok.

Ryzlink hraje prim

„Letošní finále ovládly ryzlinky rýnské, mezi vzorky jich bylo třeba 20, což je obrovské číslo. V dřívějších letech jich tolik nebylo a ty vzorky byly pestřejší. Zároveň to ukazuje profilaci na tu odrůdu, která dává smysl. Všechny ryzlinky, ať od Volaříka, Mlýnka nebo Čapky byly fantastické a světové kvality. Což se potvrdilo i v hodnocení zahraničních kolegů,“ uvádí národní someliérka a porotkyně Klára Kollárová.

Podle odborníků mají česká a moravská vína stále vzestupnou tendenci a dokážou se prosadit i v ostré konkurenci vinařských gigantů, jako je Francie, Itálie, Španělsko či Německo.

Z ciziny se k nám dováží víno, kterého se tam chtějí zbavit, říká oceňovaný vinař

„Za 23 let, co soutěž pořádáme, se vína dostala na top kvalitu. Ještě před 20 lety někteří vinaři posílali vína vadná, nekvalitní. Téměř všechna, která do soutěže letos šla, dostala od porotců 90 bodů ze 100, což je neuvěřitelné. Soutěž je nastavené zrcadlo vinařům a mnozí z nich nám vzorky ani nepošlou, protože se bojí, že neuspějí. Na druhé straně jim to pomáhá se zlepšovat,“ uzavřel organizátor soutěže Petr Marek.

