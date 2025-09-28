Jak poznáte vinařského začátečníka? Čím se prozradí?
Začíná to už tím, jak vezme do ruky pohárek, jestli k vínu přivoní, nebo ho do sebe rovnou kopne. O člověku vypovídá celý komplex věcí. Když někdo přijde do sklepa, trochu si ho otipuju. Zeptám se, jestli pije bílé, nebo červené, abych věděl, co mu nalít. Zajímá mne, jestli sušší nebo sladší, jak moc sladké, nebo jestli třeba raději bublinky. Dnes už je většina lidí propitých, povědomí o víně se hodně zlepšilo. Jen občas přijde někdo, kdo o víně skoro nic neví.
Čím se vysloveně odkopat?
Jedna paní mi řekla, že pije jen suchá vína, ale když jsem jí nalil suché, začala se šklebit. Postupně jsem jí proto dal polosuché a sladké, až nakonec povídá: „Tohle je ono, mňam! Suché víno s vysokým obsahem zbytkového cukru!“
Někdy se říká, že suchá vína jsou „nahá“, za ničím se neschovávají. Je to stejné jako s nahou ženou.