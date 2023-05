Místo sklípku daňový sklad. Člověk si na papírování zvykne, říká vinař

V roce 2007 vybudoval daňový sklad i výrobnu, oběhal úřady a nyní ročně z 25tisícové produkce vyrábí deset až 12 tisíc lahví vína šumivého. „Tehdy jsem tušil, že splnit podmínky spojené se spotřební daní bude finančně, ale i technologicky náročné, ale odradit jsem se nenechal,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz vinař Kamil Prokeš z Velkých Němčic.

Proč jste začal se šumivými víny?

To byla náhoda, dříve jsem se věnoval sekání sektů a potřeboval jsem trénovat na mezinárodní mistrovství. K tomu však bylo zapotřebí mít spoustu vzorků kvalitních šumivých vín. Takže od roku 2007 jsem se začal věnovat šumivým vínům a to mě přivedlo k tomu, že jsem zhlédl v jejich výrobě.

Kamil Prokeš Rodinná vinařská historie jeho rodiny má počátek v roce 1884, on sám se tomu naplno věnuje od roku 1999.

Absolvent Vinohradnictví a vinařství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně,

Enolog a majitel Kamil Prokeš vinařství.

Odborný asistent ústavu Vinohradnictví a vinařství Mendelu.

Trojnásobný nejlepší sommelier ČR 2017, 2019 a 2022 a dvojnásobný nejlepší sommelier SR 2017, 2019. Nejlepší Sommelier Moravy 2018.

Držitel světových a českých rekordů v sekání sektů – sabráži.

Člen Komise expertů pro hodnocení a zatřiďování vín.

Tušil jste, co všechno tento segment obnáší z hlediska administrativy?

Informace jsem si zjistil již předtím. Když začínáte, tak je to zprvu nejen administrativní, ale finanční zátěž. I samotná technologická výroba šumivého vína je složitější než u tichých vín. Z vinařských sklípků a provozů se najednou stanou daňové sklady, kde musí vést daňovou evidenci.

Museli jste tedy kvůli daňovému skladu přijímat nového zaměstnance?

Účetní reálně půl svého měsíčního pracovního úvazku stráví jen na celé administrativně okolo spotřební daně.

Musíte vést daňovou evidenci, když vyskladníte šumivá vína z daňového skladu, tak to musíte zavést do evidence oproti internímu dokladu a teprve potom můžete šumivá vína prodávat v takzvaném volném daňovém oběhu, tak jak je to například běžné u tichých vín.

My jsme relativně malé vinařství a naše produkce je limitovaná. A nového zaměstnance bychom si ani nemohli dovolit, na druhou stranu chápu větší vinařství s roční produkcí 50 až 100 tisíc lahví ročně, že na to musí vyčlenit opravdu jednoho zaměstnance, který se stará jen o tuto samotnou administrativu.

V počátcích vám někdo pomáhal, nebo jste zvládl daňový sklad zařídit sám?

Zákon o spotřební dani je psaný hodně obecně, aby do toho spadli všichni v rámci daňových skladů, ať to jsou producenti tabákových výrobků, piva, destilátů nebo šumivého vína nebo dalších komodit, které podléhají spotřební dani. A je potřeba se orientovat v tom, co pro vaši výrobu platí. Co je nutné dokládat a co se nás týkalo jsem konzultoval s daňovými poradci i s účetním.

Co jste musel všechno zařídit, abyste mohl vyrábět šumivá vína?

Všechny komodity zatížené spotřební daní, tabák, pivo, destiláty, ale i šumivá vína musíte podmíněně vyrábět v daňovém skladu. Takže jsem nejdříve musel požádat u celní správy povolení k provozování daňového skladu. Podle mě, nejhorší administrativa je v tom, že musíte doložit bezdlužnost vůči státu – správa sociálního zabezpečení, finanční úřad i zdravotní pojišťovny.

Zákon vznikl v roce 2003 a ve spojitosti s dobou před dvaceti lety tu administrativu samozřejmě chápu, ale posunuli jsme se v digitalizaci a celní správa si mohla tyto údaje zjistit na několik kliknutí. Ale my naopak musíme všechny konkrétní úřady obeslat přes datovou schránku, čekat na jejich odpověď a pak všechny dokumenty zkompletovat a doložit na celní správu.

Tohle všechno se dokládá jak při zřízení daňového skladu, ale také při roční kontrole. Takže každý rok dokládáme opětovně vlastní bezdlužnost vůči státním institucím, dokládáme finanční zdraví podniku, že jsme solventní a platíme všechny úvěry, leasingy a půjčky bez prodlení.

A čerpal jste tenkrát inspiraci nebo zkušenosti od vinaře od vedle?

To bohužel nešlo, protože před dvaceti roky nebyl nikdo poblíž a naše vinařství bylo mezi prvními, kteří si zřizovali daňový sklad. A naopak dneska vinaři si chodí pro rady za mnou.

Vzpomínám si, že když jsem začínal, tak jsem byl asi pětkrát na celní správě v Břeclavi osobně, kde jsem si podtrhával všechny důležité úkony, které musím udělat. V současné době je to ovšem ale mnohem jednodušší, a většinu papírování lze vyřešit přes datovou schránku a nemusíte na podatelnu osobně.

Jak dlouho vám trvalo zřídit daňový sklad?

Přibližně dva měsíce. Prvotní bylo pochopit princip a tu logiku věci, co je potřeba zjistit. Do třiceti dnů nám pak všechny státní instituce zaslaly vyjádření a jakmile jsme to poslali na celní správu, mělo to relativně rychlý spád. A když už máme zaběhnutou administrativní rutinu, tak jsme pak schopni každoročně požádat o prodloužení daňového skladu na další rok.

Ve kterém měsíci k vám chodí pravidelné celní kontroly?

V květnu, což už je sezona v plném proudu. Kdybych to tenkrát více rozmyslel, tak bych o daňový sklad žádal v lednu nebo únoru, kdy je ve vinařském roce relativní klid.

Musel jste v počátku kvůli daňovému skladu a nové výrobně postavit novou budovu, nebo jste vyčlenil garáž, část domu či vinný sklípek?

Zde jsou dvě varianty, buď máte celý váš sklad vedený jako daňový sklad a v rámci daňové evidence musíte administrovat i tiché víno, na které se vztahuje nulová spotřební daň. Což je zase hodně administrativně náročné.

Druhá varianta je ta, že v rámci skladu máte vymezený prostor (ohraničený a označený), který funguje jako daňový sklad a v něm skladujete láhve s šumivým vínem. Já jsem zvolil tu druhou variantu a ve svých stávajících prostorech jsem vytyčil část jako daňový sklad.