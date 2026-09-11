Značce Vilgain předcházel Aktin, který vznikl v roce 2010 jako magazín o výživě a zdravém životním stylu. O rok později vznikl pod stejným názvem e-shop s doplňky stravy. Postupně se zaměřil také na vývoj a výrobu vlastních produktů včetně běžných potravin.
Vilgain nyní nabízí více než 1 500 vlastních výrobků. Kromě Česka a Slovenska prodává také v USA, Velké Británii, Německu, Rakousku, Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku.
Vilgain
Česká značka zdravé a funkční výživy Vilgain vznikla v roce 2021 jako vlastní brand brněnského e-shopu Aktin.
Samotný Aktin – jako magazín a e-shop – ale funguje od roku 2010, kdy ho založili Michal Hubík a Jan (Honza) Kern. Předchůdcem vlastní výroby byla dceřiná firma R3ptile, která začala vyrábět první produkty (zejména ořechová másla) již v roce 2014.
V roce 2017 se po odchodu Jana Kerna stal Michal Hubík výhradním majitelem. Firma dnes funguje pod názvem Vilgain s.r.o.
Vilgain nabízí stovky vlastních produktů – proteiny, snacky, ořechová másla, doplňky stravy, kosmetiku i oblečení.
Firma expanduje do Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Švýcarska, Rumunska a USA.
V současné době má 13 prodejen a působí v Praze, v Liberci, Brně či Ostravě.
Nabízí 1 500 vlastních výrobků.
E-shop podle firmy zůstává hlavním prodejním kanálem. Kamenné pobočky však umožňují prodávat čerstvé, chlazené a mražené výrobky, které se přes internet distribuují hůře. Jde například o pečivo, ovoce, zeleninu, maso, mléčné výrobky, hotová jídla a svačiny. Zákazníci si v obchodě mohou zboží také prohlédnout, ochutnat nebo se poradit.
„Kamenné prodejny pro nás nejsou jen otázkou viditelnosti značky. Chceme, aby si lidé Vilgain spojovali s běžným nákupem potravin, ne pouze se sportovní výživou nebo třeba proteinem,“ říká Jakub Hladký, šéf maloobchodu Vilgainu.
Prodejny zároveň slouží jako výdejní místa pro objednávky z e-shopu, to ale firma nepovažuje za hlavní důvod jejich otevírání.
Do prodejny pro čerstvé zboží
Firma uvádí, že roste počet lidí, kteří do jejích prodejen chodí pro bio ovoce, zeleninu nebo chleba. Mezi její dlouhodobě nejprodávanější výrobky patří proteinová tyčinka Double Trouble, granoly, arašídová másla, konzervované maso a bio tortilly. Zájem o jednotlivé kategorie se podle firmy mění se sezonou.
Při výběru nových míst chce Vilgain zohledňovat dostupnost pro zákazníky a význam měst v jednotlivých regionech. V Liberci hrála roli jeho pozice regionálního centra. Další expanzi firma plánuje, konkrétní počet budoucích poboček však neuvádí.
Čerstvé, chlazené a mražené potraviny vyžadují podle Hladkého náročnější logistiku a skladování než trvanlivý sortiment. Pobočky firmě zároveň umožňují spolupracovat s lokálními dodavateli.
Vlastní obchody doplňuje prodej přes více než 250 prodejen Albert i další kamenné a internetové obchodní partnery. Ve vlastních prodejnách firma nabízí širší sortiment včetně čerstvého zboží, přes partnery chce oslovit zákazníky, kteří značku dosud neznají.
Úspěch nových poboček Vilgain hodnotí podle tržeb a ekonomiky jednotlivých obchodů. Sleduje také, zda přivádějí nové zákazníky a zda neubírají tržby jiným prodejnám ve stejném městě.
Kritici vytýkají agresivní komunikaci
Komunikace značky Vilgain o potravinách vyvolává mezi zákazníky rozdílné reakce. Výhrady k její komunikaci vznesl například zástupce Potravinářské komory. Podle kritiků je marketing Vilgainu příliš agresivní.
Vilgain ve svých příspěvcích na sociálních sítích pravidelně srovnává složení vlastních produktů s běžným supermarketovým zbožím – formát, který část odborníků označuje za zbytečně alarmistický a schopný vyvolávat neopodstatněné obavy z běžně dostupných potravin.
Firma se vůči kritice ohrazuje. „Naším cílem není dělit potraviny na dobré a špatné, ale motivovat lidi, aby se více zajímali o to, co jedí, četli složení a dokázali se informovaně rozhodnout,“ říká šéf maloobchodu Jakub Hladký. Komunikaci Vilgainu naopak veřejně podpořila výživová poradkyně Margit Slimáková.
Část zákazníků pak poukazuje na ceny. Obdobnou kvalitu lze podle nich pořídit levněji. Vilgain to odmítá a argumentuje složením, původem surovin a způsobem výroby. „Naší ambicí proto není být nejlevnější, ale nabídnout co nejlepší kvalitu za férovou cenu,“ dodává Hladký.