Na nedávné přednášce jste hovořil o odpadech, které nepatří do kanalizace. Kromě typických věcí, jako jsou tuky, oleje, gastroodpady, jste ukázal i extrémy, jako byl králík, pneumatika a dřevěná paleta. Jak se do kanalizace tak objemné věci, jako je paleta, vůbec dostaly?
Není to zase až tak složité. V malé obci má stoková síť, česky řečeno kanalizační trubky, které jsou v zemi, průměr třicet až čtyřicet centimetrů. Takže nic takového, jako je dřevěná paleta, tam nedáte. Ve větších městech ale může stoková stoková síť dosahovat rozměrů, že tam může projet auto. V okamžiku, kdy se někdo do sítě neoprávněně dostane, může tam takový odpad umístit poměrně snadno.
Prvních několik let jsme sbírali na březích řeky pneumatiky, psí boudy, ledničky. Velké odpady jsme vysbírali a v dalších letech už tam nebyly. Stále se ale v řekách nebo v okolí vod nacházejí hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, které se nerozloží.