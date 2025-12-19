Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Autor:
  17:21
Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle informací Hospodářských novin prodala za 189 milionů korun, tedy za méně než polovinu původně požadované ceny.

Prodej jedné z nejvýraznějších rezidenčních nemovitostí v metropoli potvrdil sám majitel. „S manželkou jsme docela smutní, protože to byl ten nejlepší dům, ve kterém jsme kdy žili. Ona byla v letech 2004 až 2007 projektovou manažerkou stavby, zatímco já jsem prodával auta,“ uvedl pro Hospodářské noviny Anthony Denny, který je známý jako zakladatel sítě AAA Auto. Stavba byla od počátku koncipována jako reprezentativní sídlo odpovídající nejvyšším nárokům na komfort i soukromí.

Tahle vila v Praze už není nejdražší. Stále nemá kupce, zlevnila už o více než půlku

Vila byla na trh poprvé uvedena v roce 2017 s cenovkou přesahující 400 milionů korun a dlouhou dobu držela prvenství mezi nejdražšími rezidenčními nabídkami v Česku. Navzdory prudkému růstu cen nemovitostí v Praze však její hodnota postupně klesala, až se ustálila na částce, za kterou nyní našla kupce. Identitu nového majitele Denny ani zprostředkovatelé obchodu nezveřejnili, vypořádání transakce má podle realitních odborníků trvat ještě několik týdnů.

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel vyřešil výtahem.
Vnitřní bazén je vybavený protiproudem.
K domu patří i impozantní pozemek a na něm desítky vzrostlých stromů. Soukromí mají majitelé dostatek.
Pokoje mají úžasný výhled do okolí i rozměry odpovídající luxusní rezidenci.
Z nejvyššího podlaží a terasy je nádherný výhled na celou Prahu.
16 fotografií

Rozsáhlý dům stojí na místě původní vily z přelomu 19. a 20. století, kterou Denny nechal nahradit novostavbou inspirovanou architekturou první republiky. Pětipodlažní rezidence je zasazena do svažitého, zhruba hektarového pozemku v sousedství botanické zahrady, a nabízí výhledy na Stromovku i panorama Prahy. Kromě velkorysých obytných prostor zahrnuje například wellness se vnitřním bazénem, fitness, výtah, rozsáhlé garáže, sportovní zázemí či vlastní vinici.

Nejdražší vila v Česku je na prodej za 405 milionů. Podívejte se

Denny, zakladatel sítě AAA Auto, se po prodeji většinového podílu ve firmě v roce 2014 přesunul převážně do Austrálie a v Česku trávil už jen omezený čas. I to byl jeden z důvodů, proč se rozhodl nemovitost nabídnout k prodeji. Zda bude vila sloužit k bydlení, nebo například k reprezentačním účelům, zatím není jasné.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

V Bulharsku padla vláda. Těsně před přijetím eura, které část obyvatel odmítá

Protesty v bulharském hlavním městě (12. prosince 2025).

Bulharsko bojuje s politickou krizí. Ve čtvrtek rezignovala vláda premiéra Rosena Željazkova, která neustála několik týdnů trvající protesty v bulharských ulicích. Ty mířily hlavně proti plánovaným...

Trump vysvětloval národu ekonomické potíže, slíbil „boom, jaký svět nezažil“

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký republikánský prezident Donald Trump se v noci na dnešek v projevu k národu snažil uklidnit veřejnost ohledně stavu ekonomiky a svalit vinu za ekonomické problémy na demokraty. Oznámil také,...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

19. prosince 2025  17:21

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

19. prosince 2025  16:01

Cena zlata i stříbra rychle stoupá. Pohání ji centrální banka i geopolitika

ilustrační snímek

Zlatu i stříbru se letos mimořádně daří. Oba kovy směřují k nejlepšímu ročnímu výkonu od roku 1979. Stříbro tento týden poprvé dosáhlo cenovky 65 dolarů za troyskou unci (1 350 korun). Cena zlata se...

19. prosince 2025  13:14

Otevírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

19. prosince 2025  11:43

Skupina CPI posiluje v Budapešti, otevřela další hotel Mamaison

Funky Sky View pokoj v Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest****.

Společnost CPI Hotels posiluje své zastoupení na maďarském trhu. Nově zde otevřela čtyřhvězdičkový hotel Mamaison Vibe Hotel Downtown. Nachází se v centru poblíž Dunaje a známých památek jako je...

19. prosince 2025  11:36

Co způsobilo červencový blackout? ČEPS zveřejnil závěry vyšetřování

Spadlý fázový vodič na vedení V411, který byl prvotní příčinou výpadku dodávek...

Rozsáhlý výpadek elektřiny, který letos 4. července postihl asi milion odběrných míst v Česku, způsobil pád fázového vodiče na vedení V411 a následný výpadek zdrojů o celkovém výkonu cca 470 megawatt...

19. prosince 2025

Podpora po rodičovské 2026: kdo se nevrací do práce, dostane víc peněz než dosud

Ilustrační snímek

Podpora v nezaměstnanosti se od 1. ledna 2026 mění. Novinky pocítí i matky malých dětí, kterým skončí rodičovská, ale do práce nenastoupí. Nově dostanou od státu výrazně víc peněz než dosud.

19. prosince 2025

Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Premium
Nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (16. prosince 2025)

Nebojme se podporovat velké investice, jinak se v konkurenceschopnosti nepohneme, říká v rozhovoru s iDNES.cz nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). V příštím roce však nejspíš dotační...

19. prosince 2025

Zahraniční kapitál mizí z českých kanceláří. Část trhu to znervózňuje

Stavba Main Point Karlin vznikla dle návrhů architektonické kanceláře DaM...

Z oblasti komerčních nemovitostí a zejména z kancelářských budov v Česku se postupně vytrácejí zahraniční investoři. O řídnoucí nabídku se tak v posledních měsících přetahuje téměř výhradně tuzemský...

19. prosince 2025

Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (18. prosince 2025)

Podpis dohody o volném obchodu Evropské unie s jihoamerickým sdružením Mercosur se odkládá na leden, oznámila ve čtvrtek podle serveru Politico předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová...

18. prosince 2025  22:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Strnadova Tatra Defence získala zakázku na výrobu 150 korb tanku Leopard 2A8

V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....

Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS Deutschland kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky...

18. prosince 2025  19:39,  aktualizováno  20:51

Německá automěsta sčítají škody. Výpadek příjmů továren musí něčím nahradit

Celkový pohled na sídlo společnosti Volkswagen před pravidelným setkáním...

Krize německého průmyslu bolestivě dopadá na regiony, které díky automobilovému sektoru léta prosperovaly. Města Ingolstadt, Stuttgart či Wolfsburg, centra předních autoznaček, méně vyrábějí i...

18. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.