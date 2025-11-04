Na prodej je vila po Petru Kellnerovi. Podnikateli ji navrhl renomovaný architekt

Autor:
  13:38
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová. Vícepatrová vila z roku 1995 se nachází v obci Vrané nad Vltavou a pochází z pera uznávaného architekta Josefa Pleskota. Cena, za kterou se rezidence prodává, je 49 900 000 korun.
„Dům vyniká svou jednoduchou a jasně čitelnou hmotovou kompozicí, která je dokonale přizpůsobena urbanistickým podmínkám a velikosti pozemku. Nízká přízemní hmota, orientovaná paralelně s ulicí, vytváří přirozenou hranici mezi obytnou zónou a venkovním prostředím,“ píše na svém webu realitní kancelář WIN & WIN reality.

Nemovitost má tři podlaží, celková užitná plocha nemovitosti je 477 metrů čtverečních. Velikost pozemku je 1 644 metrů čtverečních.

Unikátní architektura

Hlavní podélná část domu je podle inzerátu postavena z monolitického betonu, příčné křídlo domu je postaveno z dřeva s lepenými prvky. Na fasádách vily se rozprostírá bohatá zeleň.

Vilu navrhl uznávaný architekt Josef Pleskot. „To místo je naprosto fantastické. Horizonty, které jsou odtamtud vidět, jsou naprosto skvostné a jedinečné,“ uvedl v dřívějším rozhovoru pro Lidovky.cz Pleskot.

Vadilo mu víkendové sekání trávy, vzpomínal architekt Pleskot na Kellnera

Podle jeho slov chtěl Petr Kellner jednoduché věci. „Probírali jsme, do jaké míry má být jeho vila vybavena designovým nábytkem. Měl zvláštní inspirativní postřehy. Říkal mi, abych do vily nenavrhoval něco, co ho vyvede z míry. Tedy například koupelnové baterie, které reagují jinak, než jsme zvyklí. Prostě otočit kohoutkem a teče voda,“ zmínil.

Vila zaujala odborníky, v roce 1995 získala čestné uznání poroty Grand Prix Obce architektů v kategorii Novostavba. Nový vlastník by měl nicméně počítat s dalšími investicemi, u inzerátu je popsán stav objektu jako „před rekonstrukcí.“

